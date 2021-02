Autoridades registam mais um caso positivo assintomático entre residentes em quarentena

FOTOGRAFIA: GCS

Um residente de Macau com nacionalidade portuguesa de 30 anos testou positivo à Covid-19 depois de ter realizado três testes de ácido nucleico no período de quarentena obrigatório, informaram os Serviços de Saúde em comunicado, assinalando que o 48.º caso confirmado em Macau foi um dos passageiros que regressou ao território no dia 21 de Janeiro proveniente de um voo de Amesterdão com escala em Tóquio. Segundo os dados apresentados pelas autoridades, o homem de 30 anos, que viajou para Macau com a namorada, nunca apresentou sintomas durante o período de observação médica no resort Grand Coloane.

“A 3 de Fevereiro de 2021, os resultados do teste sanguíneo de anticorpos apresentaram anticorpos IgG positivos e anticorpos IgM negativos. Os 3 testes de ácido nucleico nos 14 dias anteriores foram todos negativos e o doente não apresentou os sintomas clínicos. No 4 de Fevereiro, foi enviado para isolamento no hospital para a observação médica, sem sinal de pneumonia na tomografia torácica. Em 5 de Fevereiro, o teste de zaragatoa nasofaríngea apresentou fracamente positivo, foi diagnosticado com a pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus (COVID-19), sendo o 48.º caso confirmado de pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus (COVID-19) em Macau”, pode ler-se no comunicado do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

Após internamento no hospital, o paciente apresenta um quadro clínico “estável” e “sem quaisquer sintomas clínicos”, sendo um caso de “infecção assintomática”. Já a namorada do paciente foi classificada como “pessoa de contacto próximo”, e irá ser enviada para a observação médica no Centro Clínico de Saúde Pública de Coloane no Alto de Coloane.

