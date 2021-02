PJ desmantela rede de droga do Vietname que operava em Macau há pelo menos dois meses

FOTOGRAFIA: DR

A Polícia Judiciária (PJ) acredita ter desmantelado uma pequena rede de tráfico de droga, com membros do Vietname. Ao todo, as autoridades apreenderam 42,84 gramas de Ice e 34,68 gramas de ecstasy. Foram detidos quatro suspeitos e dois agentes da polícia ficaram feridos quando um dos vietnamitas tentou fugir.

Há uma semana, a Polícia Judiciária (PJ) recebeu a informação de que havia uma rede de tráfico de droga a vender Ice na zona centro de Macau e, a partir daí, iniciou uma investigação que iria culminar na detenção de quatro suspeitos, que foram ontem encaminhados ao Ministério Público.

Segundo contou ontem o porta-voz da PJ, na tarde quarta-feira, foi encontrado um homem suspeito na zona do NAPE. Depois de realizada uma busca ao homem, um residente de Macau com 27 anos, verificou-se que este tinha consigo 0,55 gramas de Ice. O residente de Macau foi, por isso, acusado de consumo ilegal de droga.

No interrogatório, o residente de Macau deu informações que permitiram aos agentes da PJ interceptar, pelas 21 horas de quarta-feira, um homem e uma mulher de nacionalidade vietnamita na zona do Iao Hon, na Areia Preta. De acordo com o porta-voz da polícia, o casal traficava droga. O suspeito ainda tentou fugir aos agentes, acabando por provocar ferimentos ligeiros em dois polícias. O homem acabou por ser detido mais tarde.

Depois de feita uma busca à casa dos arguidos, foram encontrados oito pacotes de Ice, com um peso total de 5,8 gramas. Também foi encontrada em casa uma balança electrónica e outros sacos para colocar a droga. A mulher, de 27 anos e trabalhadora não-residente como empregada de mesa, foi acusada de tráfico de droga. A mesma acusação foi deduzida ao companheiro, de 26 anos e cujo ‘blue card’ já tinha terminado, sendo-lhe ainda acrescentada a acusação de resistência e coerção por ter tentado fugir dos agentes. O casal confessou que há pelo menos dois meses que se dedicava ao tráfico de droga em Macau e que vendiam pacotes de 0,6 gramas de Ice por um preço de mil patacas cada. O casal recusou prestar qualquer colaboração com as autoridades.

A investigação da PJ levou ainda a que, na madrugada de quinta-feira, fosse detectado um quarto suspeito, na Avenida de Almeida Ribeiro, visto pelas autoridades como o líder do grupo. Depois de interceptado, a PJ fez buscas na sua residência e descobriu mais 69 pastilhas de ecstasy, com um peso de 34,68 gramas. Este quarto suspeito, também ele vietnamita, tem 24 anos e é trabalhador não-residente em Macau, e trabalha num restaurante como ajudante de cozinha. Foi acusado de tráfico de droga e também ele recusou colaborar com a investigação.

No total, foram apreendidos 42,84 gramas de Ice e 34,68 gramas de ecstasy. O valor total dos estupefacientes apreendidos é de cerca de 160 mil patacas. Os quatro foram encaminhados na manhã de ontem ao Ministério Público.