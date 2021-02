O xadrez como desporto que sobrevive a todas as circunstâncias

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O xadrez é um dos jogos de estratégia mais antigos do mundo, um jogo de lógica realizado num tabuleiro que desenvolve habilidades como táctica e memória visual. Ao PONTO FINAL, Carlos Vilhena, vice-presidente da Assembleia do Grupo de Xadrez de Macau, falou um pouco sobre esta modalidade e como se pratica em Macau.

Joana Chantre

Ninguém sabe dizer ao certo quantos jogadores deste desporto existem no mundo, mas, de acordo com o site chess.com, que é o maior portal de comunidade de xadrez na internet, o número ronda cerca de 600 milhões de pessoas. A Federação Internacional de Xadrez (FIDE) é o órgão dirigente do desporto de xadrez e regula todas as competições internacionais de xadrez. Foi fundada em 1924 em Paris e foi reconhecida pelo Comité Olímpico Internacional como uma organização desportiva global. A federação internacional, com sede na Suíça, engloba 190 países como membros afiliados, sob a forma de federações nacionais de xadrez.

É de destacar que a China ganhou a competição inaugural da Taça das Nações do Xadrez online da FIDE. Em Macau, existe uma associação denominada por Grupo de Xadrez de Macau e tem como presidente Raymond Cheung Chiu Hang. Entre os órgãos representantes está Carlos Alberto Silva Vilhena, português radicado em Macau que detém o cargo de vice-presidente da Assembleia.

“Comecei a jogar e a gostar de xadrez desde que vi as outras pessoas a jogar xadrez, tinha eu uns 4 ou 5 anos. Foi o meu pai que me ensinou e que me despertou o interesse, e agora ensino as minhas filhas”, começa por explicar Carlos Vilhena ao PONTO FINAL, acrescentando que entrou para a associação quando chegou a Macau, há 12 anos. “Fui eu que me aproximei da associação, pois tinha como actividade algo que eu já gostava. Penso que isso foi em 2007 e na altura já era, e ainda continua a ser, a única associação de xadrez em Macau”, explica.

Campeonato de Macau

“Há cerca de um mês houve um campeonato de Macau, aquilo que se chama o Open, que é um campeonato onde se apuram os melhores jogadores e se faz o ranking dos melhores jogadores de Macau, e agora deve haver em breve a mesma coisa, mas para partidas de duração mais pequena”, assinala o instrutor da associação.

De acordo com a classificação final do Open do último campeonato de xadrez de Macau, que teve nove rondas, tendo a primeira sessão decorrido em Outubro e com as finais no dia 12 de Dezembro de 2020, no Taipa Bowling Centre, o estudante universitário Ieong Seak Hin foi consagrado campeão, tendo subido do terceiro para o primeiro lugar.

“Neste momento, em relação ao crescimento do xadrez em Macau, eu vejo que enfrenta algumas dificuldades, parece-me que está a atravessar alguns obstáculos e espero que possam ser resolvidos em breve”, notou o responsável. Em questões como a divulgação e a formação, Carlos Vilhena considera que as coisas podiam ser mais “fluidas, eficientes e mais eficazes”, porque, segundo o próprio, actualmente não existe um número considerável de jogadores activos em Macau. “Não é o que já foi noutros tempos, e apesar de haver várias razões para isso, talvez sociológicas, eu certamente não as conhecerei”, notou.

O vice-presidente da Assembleia do Grupo de Xadrez de Macau indica, porém, que embora o xadrez tenha vindo a ser desenvolvido nas escolas e bem impulsionado, há que lamentar que depois não haja seguimento “das crianças que aprendem nas escolas e que depois continuam a jogar xadrez de uma forma mais ou menos séria”, e que representam “uma percentagem muito baixa”.

Em relação à ideia que o xadrez tem prosperado mundialmente recentemente devido às características específicas do próprio jogo que, segundo muitos, contém um carácter mais “solitário” e não exige contacto nem espaços específicos, para além do tabuleiro especifico e as 16 peças, podendo até facilmente ser organizado online, Carlos Vilhena diz que em relação aos clubes do território, “de momento, que eu tenha conhecimento, não existe um desenvolvimento exponencial, pelo menos de demonstração de interesse, seja de que camadas forem”. “Até pode ser que haja, num nível mais pessoal, em suas casas, talvez no xadrez online, mas não tem transpirado para fora em termos de associação, e certamente não tem trazido mais jogadores para as competições internas”, prosseguiu.

Clube de Xadrez da EPM

Carlos Vilhena ensina o Clube de Xadrez da Escola Portuguesa de Macau (EPM) todos os sábados, às 10h30, durante uma hora e meia. “Uma boa parte dos nossos praticantes são camadas mais jovens, estudantes, estes são realmente uma das grandes esperanças de Macau em relação ao desporto, pois os nossos melhores jogadores, tirando um ou dois, são jovens”, refere. Em termos de percentagem, a associação tem 35% a 40% de participantes não-chineses. “Temos muitos elementos na associação activos a jogar que não são chineses”, assinala, provando mais uma vez que o desporto é universal e multicultural na sua essência, não havendo grande exigência de um idioma em comum.

Quando questionado acerca das histórias de crianças prodígio serem reais, Carlos Vilhena responde. “Sim, mas o facto de começar cedo não faz com que um jogador seja um prodígio, nada disso. A maior parte dos prodígios começa a jogar cedo, evidentemente. O facto de virem a jogar muito cedo não implica, porém, que venha a ser um bom jogador”, alerta.

Em relação ao Clube de Xadrez da EPM, o instrutor conta com 16 participantes à data. “Este clube não está ligado à associação. A escola pediu à associação um formador, alguém que ensinasse xadrez na escola, e eu, como falo português e estava disponível, facilitei logo a comunicação, adicionando o facto que tenho as qualificações para ensinar xadrez. Estou muito feliz por poder dar um contributo para o desenvolvimento do xadrez em Macau”, concluiu.