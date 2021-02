Ella Lei denuncia tratamento injusto aos trabalhadores locais do Metro Ligeiro

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Numa interpelação escrita, a deputada volta a pedir que os locais tenham prioridade nos postos de emprego do Metro Ligeiro. Segundo Ella Lei, tem havido um tratamento injusto face aos trabalhadores locais no que toca às remunerações e na progressão na carreira.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Numa interpelação escrita enviada ontem ao Governo, Ella Lei denuncia que tem havido um “tratamento injusto” aos trabalhadores locais do Metro Ligeiro de Macau, quer a nível salarial quer no que toca à progressão na carreira. A deputada pediu à MTR, empresa que assegura a operação e manutenção do Metro Ligeiro, que dê prioridade aos locais. Este não é um pedido novo, em Agosto do ano passado a deputada tinha instado a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) a exigir à empresa que forme uma equipa de trabalhadores residentes para a manutenção do meio de transporte.

Ella Lei cita dados divulgados no ano passado pela Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), que dizem que, dos 620 funcionários do MTR, 514 eram locais e 106 eram trabalhadores não-residentes. Porém, “apesar da redução do número de pessoal não local, o trabalho principal nas áreas de operação, gestão e áreas profissionais e técnicas, tais como a manutenção, continua a ser executado principalmente por pessoal não local”, aponta.

A deputada ligada à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) lembra ainda que no ano passado a DSAT revelou dados que indicavam que, até 21 de Agosto de 2020, 79 trabalhadores locais se tinham demitido. O Metro Ligeiro começou a circular em Dezembro de 2019.

Com estes números, Ella Lei diz que “o desperdício de pessoal local é significativo”. Isto, segundo a deputada, deve-se “ao tratamento injusto”, uma vez que, como os trabalhadores não-residentes auferem menos, são encontradas formas reduzir os benefícios dos locais, “forçando, assim, os residentes locais a sair”. “Pode haver várias razões para a partida de empregados, mas ainda há necessidade de acompanhar se existem problemas relacionados com o funcionamento e gestão das empresas de serviços subcontratadas”, pede a parlamentar.

Ella Lei pede que os departamentos governamentais façam uma avaliação para que se perceba se a MTR implementou o objectivo com que se comprometeu, de atrair e manter trabalhadores locais. Além disso, a deputada questiona: “Relativamente ao tratamento injusto ao pessoal local da MTR, como em relação a remunerações diferentes para o mesmo trabalho e à supressão do crescimento do número de funcionários locais, como indicam os trabalhadores, estão a DSAT e a DSAL a par da situação?”.

A deputada pergunta também se a MTR tem acompanhado a situação de emprego dos locais e se identificou áreas de gestão a serem melhoradas pela operadora. Por fim, Ella Lei volta a pedir que o Governo forme equipas de trabalho com residentes. “Quais são os planos e alvos específicos do Governo para o aliciamento de equipas locais? O Governo tem alguns objectivos específicos para a formação de pessoal local para funções essenciais em áreas profissionais e técnicas, como a operação, gestão e manutenção?”, pergunta Ella Lei.