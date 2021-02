DSPA admite baixar intensidade das lâmpadas dos candeeiros de rua nos bairros antigos

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O director dos Serviços de Protecção Ambiental, Tam Wai Man, deixou em aberto a possibilidade de haver ajustes na intensidade das lâmpadas dos candeeiros nos bairros antigos de Macau após uma reunião com membros da Associação Novo Macau, que defenderam a redução da temperatura da cor dos candeeiros na sequência de várias queixas apresentadas por moradores dos distritos mais antigos da cidade. De acordo com um comunicado enviado ontem pela Associação Novo Macau, Tam Wai Man recebeu recentemente Kam Sut Leng, Sulu Sou e Rocky Chan para discutir a eventual redução da luminosidade das lâmpadas dos candeeiros de rua nos bairros antigos.

Segundo o comunicado, o representante do Governo justificou a decisão da substituição das lâmpadas dos candeeiros de rua por luzes LED devido à “elevada eficiência luminosa e a uma maior restituição de cor para melhor visibilidade”, bem como o facto de as luzes LED “pouparem energia e serem amigas do ambiente”. Para além disso, Tam Wai Man assinalou que as luzes LED têm uma duração luminosa “maior”, o que permite a “redução da frequência de manutenção”, e recordou que o Governo já reduziu a temperatura das lâmpadas. “Inicialmente, foi escolhida uma temperatura de cor de 4000K, mas a temperatura de cor acabou por ser reduzida para 2700K depois de recebermos queixas dos residentes de que a luz seria demasiado brilhante e incisiva”, referiu Tam Wai Man aos membros da associação pró-democracia.

No entanto, Tam Wai Man salientou que “a tecnologia de iluminação LED está em constante desenvolvimento”, e garantiu que a “Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental vai manter-se atenta aos produtos disponíveis no mercado”. O responsável frisou também que o Governo está “aberto a sugestões por parte da população”. “Não excluiremos a possibilidade de escolher lâmpadas com temperaturas de cor mais baixas que tenham uma eficiência energética consistente ou mesmo melhor, de modo a proteger a iluminação pública, o trabalho e o descanso dos residentes”, referiu Tam Wai Man, citado pela Novo Macau.

Em relação aos problemas relatados por vários residentes sobre a intensidade da luz dos candeeiros instalados em determinadas zonas da cidade, Tam Wai Man afirmou que, nesta fase, a questão será tratada numa base de “caso a caso” e que, “quando forem recebidas queixas dos residentes, serão tomadas medidas de acompanhamento em colaboração com a Companhia de Electricidade de Macau (CEM).”

No comunicado, a Associação Novo Macau defendeu uma maior coordenação dos serviços governamentais no sentido de evitar que a concepção e instalação de sistemas de iluminação pública afecte o trabalho dos residentes, a segurança rodoviária, a manutenção ecológica e a conservação do património. Em resposta às preocupações da associação liderada por Kam Sut Leng, Tam Wai Man assegurou que a Administração “irá reforçar a coordenação com a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes e outros departamentos para melhorar o planeamento e gestão global dos sistemas de iluminação pública”.

E.S.