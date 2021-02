Dois residentes de Macau testaram positivo a anticorpos Covid-19

FOTOGRAFIA: GCS

Regressados nos voos do Japão para Macau no final do mês passado, os indivíduos encontram-se bem. Os Serviços de Saúde divulgaram que os residentes serão sujeitos a nova bateria de testes e vão ficar sob observação na enfermaria de isolamento do Centro Hospitalar Conde de São Januário. Até ver, não podem ser considerados como casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, mas a probabilidade de terem estado infectados é muito alta.

Os Serviços de Saúde revelaram ontem que dois residentes de Macau que regressaram ao território no passado dia 21 de Janeiro testaram positivo para anticorpos Covid-19. Isso só pode significar uma de duas coisas: ou foram infectados pelo SARS-CoV-2 ou foram inoculados com uma das diversas vacinas contra a Covid-19.

Os testes serológicos para SARS-CoV-2, devidamente interpretados por um médico, servem, entre diversas coisas, para apurar se a pessoa está ou foi infectada. Nos resultados divulgados ontem, “um residente teve reacção positiva aos anticorpos IgG específicos e outro residente teve reacção positiva aos anticorpos IgM específicos”. Ambos, revelaram os Serviços de Saúde, “foram encaminhados para o Centro Hospitalar Conde de São Januário para se submeterem a exames mais pormenorizados”.

O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus revelou ainda que as duas pessoas – um homem de nacionalidade portuguesa, regressado de Portugal, e um homem de nacionalidade chinesa, vindo da Suíça – estavam em quarentena no Grand Coloane Resort, tendo apresentado resultados negativos aos testes de ácido nucleico realizados até ao momento e não demonstram quaisquer sintomas clínicos.

As autoridades de saúde locais explicaram, em comunicado, que em geral, após ser infectado, o corpo humano apresenta em primeiro lugar anticorpos IgM específicos correspondentes à fase inicial da doença e, por conseguinte, anticorpos IgG específicos das fases intermédia e final da doença. Estudos já revelaram que os anticorpos IgM desaparecem gradualmente.

As análises do cidadão português, do sexo masculino e com 30 anos, revelaram a presença de anticorpos IgG e a ausência de anticorpos IgM. Como, nos 14 dias anteriores, os três testes de ácido nucleio deram negativo, e como o indivíduo se encontra sem sintomas clínicos, os Serviços de Saúde consideram que a possibilidade de ter estado infectado antes da chegada a Macau é muito elevada. O resultado do teste serológico, por medidas de precaução, levou a que as autoridades transferissem o paciente do hotel para o hospital, a fim de efectuar todos os exames possíveis de despiste da doença.

A segunda pessoa, também do sexo masculino e 43 anos de idade, revelou análises contrárias às do português, ou seja, anticorpos IgM positivos e anticorpos IgG negativos. Também neste caso todos os testes de ácido nucleico realizados anteriormente deram negativo. O indivíduo não manifesta sintomas clínicos, mas, neste caso, existem ainda dúvidas sobre se a doença está na fase inicial ou numa fase mais adiantada, por isso também foi encaminhado para o isolamento no Centro Hospitalar Conde de São Januário onde será devidamente examinado e testado.

Se os testes de ácido nucleico efectuados derem positivo, significa que a doença está na sua fase inicial. Se derem negativo, a probabilidade de a doença estar no período de recuperação é bastante elevada.

Há, ainda, o caso de uma terceira pessoa – uma mulher de 20 anos de nacionalidade chinesa que veio do Reino Unido -, “com reacção positiva suspeita aos anticorpos IgM que obteve resultado negativo após repetição do teste”. A pessoa será novamente testada nos próximos sete dias com mais dois testes serológicos e um de ácido nucleico, para excluir a possibilidade da infecção.

No passado dia 21 de Janeiro regressaram ao território mais de 100 pessoas provenientes das mais diversas partes do mundo através de dois voos operados pela Air Macau que chegaram oriundos de Tóquio, no Japão. À chegada, apenas uma pessoa testou positivo para Covid-19. Todas os outros passageiros encontram-se em quarentena obrigatória há cerca de duas semanas. Todos os dias, duas vezes por dia, é-lhes vista a temperatura corporal, sendo que são sujeitos a quatro exames de ácido nucleico e a dois exames serológicos, para despiste de qualquer tipo de infecção pelo novo coronavírus.

Anticorpos da Covid-19 duram, pelo menos, seis meses

Um estudo britânico tornado público esta semana revela que a maioria das pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2 mantém alguns anticorpos contra o novo coronavírus por pelo menos seis meses após a recuperação.

A investigação levada a cado pelo UK Biobank, um banco de dados biomédicos, mediu os níveis de infecção anterior em vários grupos populacionais em todo o Reino Unido desde o final de Maio até início de Dezembro, altura em que foi descoberta uma nova estirpe do SARS-CoV-2.

Os resultados foram esclarecedores, afirmam os cientistas. “99% dos participantes que haviam testado previamente positivo para Covid-19 retiveram anticorpos por cerca de três meses e 88% dos casos chegaram mesmo a ter anticorpos por seis meses”, pode ler-se no documento tornado público.

Ainda assim, defende a Biobank, não podemos estar a falar de qualquer fenómeno de imunidade. “Embora não possamos ter certeza de como isso se relaciona com a imunidade, os resultados sugerem que as pessoas podem ser protegidas contra infecções subsequentes por pelo menos seis meses após a infecção natural. Um acompanhamento mais prolongado permitirá determinar quanto tempo essa protecção provavelmente durará”, disse Naomi Allen, cientista-chefe do banco de dados biomédicos britânico.