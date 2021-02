Deputados querem explicações sobre regulamento administrativo que excluiu mais de 30 hotéis e pensões

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Os membros da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa vão questionar o Governo sobre que estabelecimentos podem alterar a finalidade do terreno para continuarem em funcionamento de acordo com a nova lei. Os deputados ficaram “satisfeitos” com as alterações introduzidas pelo Executivo na última versão da proposta de lei sobre actividade dos estabelecimentos hoteleiros, mas levantaram dúvidas sobre que solução será dada a mais de 30 hotéis e pensões que operam em lotes sem fins hoteleiros.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Os hotéis e pensões que operam em terrenos sem finalidade de hotelaria vão ter de proceder a alterações para continuarem abertos, afirmou ontem Chan Chak Mo, presidente da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, após uma reunião de discussão e análise da proposta de lei em discussão na especialidade intitulada “Lei da actividade dos estabelecimentos hoteleiros”. De acordo com o presidente da comissão, o Governo vai conceder um período de cinco anos para que os hotéis e pensões que operem em terrenos sem finalidade de hotelaria possam regularizar a sua situação. No entanto, a solução do Executivo para os estabelecimentos sem condições de alteração dos terrenos contempla limitações de obras de expansão.

“Há mais de 30 ou 40 estabelecimentos que estão a exercer a tal actividade apesar de não estarem em terrenos para fins hoteleiros”, disse Chan Chak Mo, explicando depois que, para resolver esta situação, o Governo encontrou uma solução através de um regulamento administrativo.

Segundo Chan Chak Mo, o Governo irá conceder cinco anos aos estabelecimentos em causa para que procedam à alteração da finalidade do terreno mediante uma avaliação da Direcção dos Serviços de Solos Obras Públicas e Transportes (DSSOPT). “Neste regulamento administrativo vai haver uma lista com a tabela ou anexo para alguns estabelecimentos que reúnem condições para alterar a finalidade do terreno, e que têm de alterar dentro de cinco anos. Caso não alterem, não podem obter licença. Neste procedimento, a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) vai dialogar de perto com a DSSOPT para ver se é possível ou não alterar a finalidade do terreno. Caso não seja possível, vai haver um período de transição”, explicou Chan Chak Mo.

Em relação ao período de transição, o presidente da comissão garantiu que os hotéis e pensões que não possam alterar a finalidade do terreno vão ter as respectivas licenças renovadas, mediante algumas restrições. “Caso um estabelecimento não consiga alterar a finalidade do terreno e já tenha uma licença pode renovar, há que reunir certas condições, por exemplo, há certas limitações. Só podem realizar obras de reparação e manutenção, não podem aditar mais instalações. O estabelecimento não pode alterar a titularidade da licença. E para que haja novos estabelecimentos com um restaurante ou um cinema, não será permitido fazer isso. Para além disso não podem alterar a titularidade da licença”, indicou o deputado.

Questionado sobre a solução encontrada para o Governo para os mais de 30 estabelecimentos que não poderão alterar a sua finalidade de terreno, Chan Chak Mo referiu que os representantes do Governo vão ser chamados para dar explicações. “Com estas soluções é possível resolver a situação desses 30 ou 40 estabelecimentos? Temos diferentes opiniões na comissão e vamos chamar o Governo para nos dar uma explicação sobre que estabelecimentos são estes. De acordo com o regulamento administrativo também queremos saber quais são os estabelecimentos que reúnem condições para alterar a finalidade do terreno e quantos são, pois ainda não sabemos que estabelecimentos são estes”, referiu.

Sobre a situação das pensões ilegais, Chan Chak Mo fez também questão de frisar que “não será regulada por esta proposta de lei” uma vez que o diploma em discussão está relacionado com a actividade dos estabelecimentos da indústria hoteleira.

De acordo com o presidente da comissão, os deputados estão “satisfeitos” com a última versão da proposta de lei apresentada pelo Governo. “Estamos satisfeitos com este novo texto de trabalho porque o Governo já introduziu muitas alterações técnicas de acordo com as nossas opiniões, mas ainda temos de discutir com o Executivo sobre estas questões que restam. Na próxima reunião vamos ter de discutir com a nova assessoria do Governo para aperfeiçoar as questões técnicas desta proposta de lei”, disse Chan Chak Mo, recordando que a DST está agora integrada na tutela do secretário para a Economia e Finanças.