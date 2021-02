Chef Telmo Gongó volta ao Tromba Rija para pôr um ‘twist’ macaense na cozinha

Telmo Gongó foi um dos chefs que abriu o restaurante Tromba Rija em Macau, em Dezembro de 2014. Em 2016 saiu e agora, cinco anos depois, regressou. O restaurante organizou ontem um almoço para dar as boas-vindas ao ‘chef’ que, antes de vir para Macau, trabalhou uma década em Portugal em restaurantes e hotéis de referência no país.

No evento, Telmo Gongó confessou: “Gosto muito de trabalhar cozinha portuguesa, o Tromba Rija é uma casa da qual eu gosto muito, um excelente espaço, uma luz natural óptima, trabalhamos muito com os clientes locais e é mais um desafio”. Durante os cinco anos em que abraçou outros projectos, Gongó viu o Tromba Rija de fora e comenta que, “durante estes últimos anos, fez um bom trabalho em fidelizar os clientes locais e está lindamente”.

Agora, o chef quer colocar um ‘twist’ macaense à cozinha portuguesa do Tromba Rija. “Dentro da cozinha portuguesa, trazemos os mesmos sabores com um twist diferente”, afirmou, detalhando: “Vamos introduzir alguns pratos de cozinha macaense, sobremesas, entradas e ‘main course’; vamos abraçar um bocadinho da cozinha macaense”. Isto porque “o Tromba Rija é um restaurante 100% português, mas não quer dizer que não se adapte aos locais e faça uma cozinha local”. Telmo Gongó deu os exemplos do Tacho e do Bafassá, como pratos macaenses a serem introduzidos no menu.

Na altura do Ano Novo Chinês, o Tromba Rija vai ter um menu especial. Em Março, haverá uma noite de jazz com direito a comida portuguesa e vinho. Em Abril, haverá um menu especial de Páscoa, em Maio um dedicado ao Dia da Mãe. Em Junho o restaurante vai assinalar o Dia do Pai e os Santos Populares.

A.V.