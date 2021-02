“A chegada do jesuíta Bergoglio a Papa beneficiou a humanidade”

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Professora de História do Instituto Politécnico de Macau e especialista na Companhia de Jesus, Cristina Osswald conversou com o PONTO FINAL sobre a presença dos jesuítas na Ásia e, em particular, em Macau. Para a académica, a escolha de Jorge Mario Bergoglio como Papa foi importante para o mundo, “uma lufada de ar fresco” na Igreja Católica.

Texto e Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

É um dos principais rostos mundiais que se debruça sobre a Companhia de Jesus. Cristina Osswald, natural do Porto, em Portugal, está em Macau há pouco mais de um ano e lecciona História no Instituto Politécnico de Macau. Por ser especialista na história dos jesuítas, foi convidada por Martin Scorcese como consultora do seu filme “Silêncio”. Com esse trabalho, guiou os protagonistas Andrew Garfield e Adam Driver por Lisboa durante uma semana. Para a académica, Francisco Xavier e Inácio de Loyola são traves mestras da Companhia de Jesus, mas confessa-se profunda admiradora de António Vieira, o padre que escreveu “o Sermão de Santo António aos Peixes”.

Como uma carreira em Portugal porque é que veio parar a Macau?

Vim um pouco à procura de aventura. A realidade é que o meu objectivo principal era Hong Kong, mas pelas razões que todos nós conhecemos, acabei por optar por ficar em Macau mais um ano. Hong Kong para mim significa o melhor do Ocidente e do Oriente. Estando em Macau, estava já próximo de Hong Kong. Com a pandemia, por uma questão de segurança pessoal, fui ficando por Macau. Acabei por vir para Macau na sequência de um projecto relacionado com os jesuítas de Macau. Em 2020 acabou por ser dedicado à continuidade do projecto do Instituto Ricci de Macau.

Mas a presença de jesuítas em Macau foi, naturalmente, e até por razões históricas, muito mais forte do que em Hong Kong. Sendo uma especialista na história da Companhia de Jesus, porquê Hong Kong?

Na verdade, eu queria estar nos dois sítios [risos], mas para mim Hong Kong significava o melhor da Academia. Claro que Macau é onde estavam os jesuítas, sendo um eixo fundamental. Aliás, o meu projecto com o Instituto Ricci estava precisamente centrado em Macau ligando Goa, que já tinha coberto há muitos anos com o meu doutoramento, ao Japão. Porque é o eixo dos jesuítas na Ásia.

Como especialista na presença dos jesuítas do padroado do Oriente, foi consultora do filme “Silêncio” de Martin Scorcese, um filme que versa precisamente sobre a presença da Companhia de Jesus na Ásia, em especial na perseguição religiosa ocorrida no Japão. Como foi essa aventura?

O filme tinha três protagonistas: Andrew Garfield, Adam Driver e Liam Neeson. Eu estive apenas com os dois primeiros em Lisboa. A certa altura a Sikelia Productions entrou em contacto comigo depois de um colega ter dado o meu nome. Fomos quatro consultores e acabei por ser a consultora portuguesa em Portugal. Acabei por ajudar os dois actores que interpretavam os papéis de Sebastião Rodrigues e Francisco Garupe em busca de Cristóvão Ferreira, o jesuíta que apostatou no Japão. O objectivo era mostrar a Lisboa do final do século XVI e foi isso que fizemos. Antes já tinham estado em exercícios espirituais, que faz parte do ser jesuíta. Tivemos cerca de cinco dias a trabalhar de manhã à noite em Lisboa. Num dos dias fomos ao Museu de Arte Antiga e, perante os Biombos de Namban, expliquei-lhes noções do Japão. Convenhamos uma coisa, um deles, o Adam Driver, tinha acabado de gravar um filme da saga Star Wars e o outro, Andrew Garfield, vinha da personagem Homem-Aranha. Fomos de São Roque aos Jerónimos, e ao Estuário do Tejo. Com este trabalho, tiveram uma primeira impressão do que iriam encontrar mais tarde.

O que é que sente por viver numa das principais localizações para a história da Companhia de Jesus?

Um grande orgulho e um grande privilégio. O que tenho concluído, muito por culpa do meu trabalho feito com o Instituto Ricci, é que Macau é uma terra de exílio e também o foi para os jesuítas e para os cristãos em geral.

A Companhia de Jesus foi fundada em 1534 pelos espanhóis, Inácio de Loyola, Francisco Xavier, Alfonso Salmerón, Diego Laynez e Nicolau de Bobadilla, pelo francês Pedro Fabro e pelo português Simão Rodrigues. Porque é que se atribui quase que em exclusividade a fundação da Companhia a Loyola?

Por uma questão prática. Ele, de facto, foi o grande timoneiro e foi também que redigiu as constituições jesuítas. Foi o primeiro geral da Companhia de Jesus. Simão Rodrigues, por exemplo, nunca de conformou por não ser o escolhido para ir em missão para a Ásia. Na verdade, quem foi o escolhido foi o Bobadilla, mas na altura teve um problema de saúde e foi Francisco Xavier que viajou até Goa.

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Ainda assim, apesar de Loyola ser o rosto da fundação da Companhia, é Francisco Xavier aquele que ganha mais protagonismo na história dos jesuítas.

É o Apóstolo do Oriente. Loyola tinha vários problemas dos quais a dificuldade em encontrar-lhe milagres. Uma instituição religiosa só, de facto, se afirma quando o fundador é santo. Na história da Santa Sé no Vaticano há dois grandes partidos: o partido espanhol e o partido italiano. Inácio de Loyola foi beatificado em 1609 e canonizado em 1622. Francisco Xavier foi beatificado em 1619 e canonizado em 1622. E porquê? Porque o lado espanhol é forte. Na verdade, não acho que haja um grande jesuíta, todos eles são grandes jesuítas, cada um à sua forma, como o seu carisma, se quiseres, com as suas capacidades. O Francisco Xavier é, porventura, o mais mediático. A Igreja Católica considera que tenha convertido mais pessoas ao Cristianismo do que qualquer outro missionário desde São Paulo, mas uma organização subsiste sem uma boa organização de base e, nesse sentido, o Inácio de Loyola tem o seu mérito.

Os restos mortais de Francisco Xavier estão sepultados em Goa, mas existe um pedaço de osso em Macau, actualmente no Seminário de São José, que alegadamente teria como destino o Japão. Porque razão se enviou essa parte do corpo do jesuíta?

É um pedaço do úmero direito. Bom, estávamos na época das relíquias. Em simultâneo à reforma tridentina que adveio do Concílio de Trento, no século XVI, a Santa Sé em reacção à divisão então vivida na Europa devido à Reforma Protestante, veio reafirmar isso mesmo, as relíquias, o culto dos santos, reafirmar as imagens e objectos materiais em nome da fé. A Companhia de Jesus reforçou ainda mais essa reforma católico-romana na defesa da manutenção dos princípios católicos e de evangelização, em especial, na Europa, na Ásia e nas Américas.

Francisco Xavier, um dos padroeiros de Macau, foi o primeiro jesuíta a chegar à China…

Bom, ele não chegou propriamente à China, mas uma ilha adjacente ao território chinês, chamada de Sanchoão no Mar do Sul da China, onde até acabou por morrer anos depois, em 1552, com apenas 46 anos. Não entrou na China continental e isso faz a grande diferença. Aliás, ele só entrou na China muito recentemente quando o padre Luís Sequeira levou consigo a relíquia. Não sendo português, esteve quase sempre ao serviço da Coroa portuguesa. Aliás, quando estou com colegas académicos espanhóis brinco sempre a dizer que ele “é nosso” [risos].

O jesuíta mais importante para a China foi o italiano Matteo Ricci.

Sim, claro. Foi o primeiro não-chinês a entrar na corte do Imperador e que, entre outras coisas, dirigiu o Observatório Astronómico, situado na Cidade Proibida, em Pequim. O observatório foi dirigido por diversos jesuítas depois de Ricci.

Qual era o polo dos jesuítas mais importante no Oriente, Goa ou Macau?

São diferentes. A capital do padroado do Oriente é em Goa. Macau acabava por ser uma espécie de centro distribuidor, por culpa da sua posição no mapa. Em rápida expansão, os jesuítas tinham de construir muitas igrejas. Aliás, a antiga Igreja da Madre de Deus, actual Ruínas de São Paulo, construída em 1602 é muito semelhante à Basílica do Bom Jesus, em Goa. E depois não podemos esquecer que os jesuítas chegaram, para além da expansão do Catolicismo, a gerir entrepostos comerciais.

A 13 de Março de 2013, Jorge Mario Bergoglio torna-se o primeiro Papa jesuíta da Igreja Católica. Isso foi importante para a Companhia de Jesus?

Em teoria, e na prática, um jesuíta como tem um voto de ir em missão, não é suposto estar numa diocese fixa, quanto mais estar no Vaticano. Para assumir cargos, têm que ter uma autorização especial do geral da Companhia. Mas, claro, que é evidente que foi importante para os jesuítas ter um irmão a liderar a Santa Sé, mas penso que não tenha mudado muito a forma de estar da Companhia. Não penso que esta tenha saído beneficiada com isso. A chegada do jesuíta Bergoglio a Papa beneficiou, sim, a humanidade. Uma lufada de ar fresco.

Porque é que foi difícil à Companhia de Jesus ter uma presença forte em África como teve na Ásia ou na América?

Bom, eles tinham recursos limitados e não investiram tanto. João Nunes Barreto e Andrés de Oviedo tentaram implementar-se em missão na Etiópia, que saiu fracassada muito por culpa de já ali estar enraizado o Cristianismo, com outras ordens. Em África houve algum sucesso em Moçambique e Cabo Verde, onde foram fundamentais. A Ásia acabou por ser a grande aposta da Companhia. Era um desafio enorme. Claro que a América, por razões meramente económicas, também foi importante. Mas a Ásia, sim. Repare numa pessoa como o Matteo Ricci, com um espírito de missão enorme. Outros, acabaram desencaminhados. Enfim, muitas tentações.

António Vieira terá sido o jesuíta português mais célebre. Mais até que o fundador Simão Rodrigues ou que o chefe da primeira missão jesuítica na América, Manuel da Nóbrega. Concorda?

Sim, penso que sim. O padre António Vieira, de facto, foi um missionário exemplar. Para além disso, escreve poesia, é um homem das letras e da cultura. Ele é um homem da língua, com um português de antologia e, acima de tudo, um patriota. É um homem que assumiu uma dimensão maior, que defendeu os índios no Brasil contra os colonizadores. António Vieira tinha perspectivas diferentes de Manuel da Nóbrega no que ao Brasil dizia respeito. Ele é, sem dúvida, uma das mais influentes personagens do século XVII em termos de política e oratória. Com Portugal em decadência, o Brasil começa a florescer. António Vieira defendeu os judeus, a abolição da distinção entre cristãos-novos e cristãos-velhos, e a abolição da escravatura. Foi um ávido crítico da Inquisição, que é, para mim, um dos piores períodos da história da Igreja Católica.

Sendo historiadora, como nasceu este seu interesse nas religiões e, em particular, na Igreja Católica e nos jesuítas?

Sou historiadora da Companhia de Jesus, sobretudo da arte e dos cultos. Tive que entender um pouco de todas as religiões para, igualmente, entender a própria história dos jesuítas. Não posso entender sequer uma fachada de um monumento. Por exemplo, se olharmos para a fachada das Ruínas de São Paulo, não posso entendê-la se não tiver uma noção de taoismo ou confucionismo. O meu pós-doutoramento é, precisamente, uma comparação entre as casas religiosas das ordens mendicantes e dos jesuítas na Época Moderna. Por isso, é primordial conhecer, não só todas as ordens e companhias católicas, como também um pouco de todas as religiões ao redor do mundo. E estudando os jesuítas, como já faço há anos, mais premente se coloca a questão.

Será justo dizer que Luís Sequeira é o principal jesuíta da actualidade no Oriente?

É um dos grandes jesuítas, tal como o padre Yves Camus, autor do dicionário sínico. Contemporâneos, são figuras ímpares. Em Macau, Luís Sequeira é uma das grandes figuras jesuíticas. Comemorou 50 anos de sacerdócio em 2019.

Qual o papel do Instituto Ricci em Macau?

É uma instituição de investigação, de diálogo, com uma ligação à Universidade de São José, mantendo a sua autonomia.

Tem dedicado algum tempo ao estudo dos martírios. Quem é o grande mártir dos jesuítas?

É difícil de dizer. Para mim, são todos. Cada um que morre pela fé é um mártir. Não posso dizer que haja um grande mártir.