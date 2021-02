PJ deteve dois homens por tráfico de droga e apreendeu oito garrafas de vinho com cocaína líquida

As autoridades de Macau interceptaram mais de sete litros de cocaína líquida em duas encomendas com garrafas de vinho provenientes da América do Sul e da Europa. Após troca de informações com as autoridades de Hong Kong, a Polícia Judiciária deteve dois homens por suspeita de tráfico de droga quando tentaram levantar as respectivas encomendas. Um dos suspeitos foi detido no dia em que completou 21 dias de quarentena obrigatória. O total da droga apreendida nas duas encomendas tem um valor de mercado de 24,6 milhões de patacas.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens por suspeita de tráfico de droga e apreendeu um total de 7,475 ml de cocaína líquida em oito garrafas de vinho tinto em duas encomendas provenientes da América do Sul e da Europa que tinham como destino Macau. As investigações começaram no mês passado na sequência de uma troca de informações entre a Secção de Investigação de Droga da Alfândega de Hong Kong e as autoridades de Macau sobre o envio de estupefacientes por via postal. As autoridades da região vizinha interceptaram duas encomendas suspeitas e avisaram a PJ que deu início às operações de detenção.

Um residente de Hong Kong foi ontem presente ao Ministério Público por suspeita de tráfico de droga depois de tentar levantar uma encomenda proveniente da Europa com seis garrafas de vinho tinto, contendo 4,495 litros de cocaína líquida. O jovem de 19 anos entrou em Macau a 13 de Janeiro e cumpriu quarentena obrigatória de 21 dias antes de ser detido. O outro suspeito foi detido a 29 de Janeiro quando tentou levantar uma encomenda proveniente da América do Sul com duas garrafas de vinho com 2,980 ml de cocaína líquida.

“As autoridades de Hong Kong informaram-nos de que havia um pacote proveniente da Europa com destino a Macau. Nas investigações conseguimos identificar o suspeito quando tentou levantar a encomenda numa loja expresso na zona norte da cidade. O homem é um jovem de Hong Kong, de 19 anos, que entrou em Macau no dia 13 de Janeiro e que cumpriu quarentena num hotel designado na zona do Cotai no dia 2 de Fevereiro”, explicou um porta-voz da Polícia Judiciária, acrescentando que as seis garrafas de Domaines Barons de Rothschild ‘Aussieres’ Selection serviam de recipiente para um total de 4.495 ml de cocaína líquida com um valor de mercado de 14,8 milhões de patacas.

Segundo a PJ, o suspeito admitiu ter entrado em Macau com o objectivo de fazer o levantamento da encomenda e que ia receber um pagamento de 40 mil dólares de Hong Kong pelo serviço. O homem de 19 anos é um trabalhador na área dos transportes e tinha reservado um hotel na zona central onde seria suposto levar a encomenda.

Já em relação ao outro caso, as autoridades explicaram que um residente de Macau, com 39 anos, foi detido no passado dia 29 de Janeiro por suspeita de tráfico de droga quando tentou levantar uma encomenda de garrafas de vinho com 2,980 ml de cocaína líquida com um valor de mercado de 9,8 milhões de patacas.

“O primeiro caso foi identificado no mês passado numa encomenda proveniente da América do Sul que tinha como destino Macau com passagem em Hong Kong e que continha duas garrafas para um residente de Macau. A PJ localizou o suspeito quando este tentou levantar a encomenda a 29 de Janeiro numa loja expresso na zona central de Macau”, referiu o porta-voz da PJ.

Dentro da encomenda estavam duas garrafas de Fabre Montmayou Malbec Gran Reserva, um vinho tinto argentino, com um total de 2,980 ml de cocaína líquida com um corante vermelho para ocultar o conteúdo do recipiente. “Após análise ao líquido, a PJ confirmou tratar-se de cocaína líquida com um valor de mercado de 9,8 milhões de patacas. O suspeito é um residente de Macaa de 39 anos com a profissão de taxista. Durante o interrogatório, o suspeito disse que poderia receber 2.000 a 3.000 patacas pelo serviço, mas recusou adiantar mais pormenores. O homem foi presente ao Ministério Público no dia 30 de Janeiro por suspeita de tráfico de estupefacientes”, indicou a PJ.

De acordo com o porta-voz da PJ, esta foi a primeira vez que as autoridades detectaram a tentativa de entrada de cocaína líquida no território por via postal. Os dois suspeitos foram sujeitos a exames sanguíneos, mas os resultados não mostraram indícios de consumo de estupefacientes.

“O total de cocaína líquida apreendia nos dois casos foi de 7.475 ml com um valor de mercado de 24,6 milhões de patacas. A PJ acredita que estes dois casos estão relacionados com a mesma rede de tráfico de droga e as investigações prosseguem”, concluiu o porta-voz da PJ.