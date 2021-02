Pagar e receber com “Simple Pay”, a partir da próxima semana

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

A primeira fase do serviço de pagamento agregado começa dia 8 de Fevereiro de forma experimental. Se correr bem, assegura a Autoridade Monetária de Macau, em Março é a valer.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

É preciso simplificar. A Autoridade Monetária de Macau (AMCM) apresentou ontem o balanço dos trabalhos realizados relativos ao serviço de pagamento agregado “Simple Pay”. O novo serviço entrará em operações, numa primeira fase a título experimental com o pagamento agregado através de apresentação de código QR do consumidor, no próximo dia 8 de Fevereiro e, depois, “se tudo correr bem” será introduzido de forma plena em Março com a introdução do pagamento agregado através de scan de código QR do estabelecimento comercial.

O novo sistema, que visa reunir todos os meios de pagamento existentes em Macau e poupar os comerciantes a terem nas suas lojas diversos equipamentos de pagamento, terá apenas um terminal ou um suporte de código QR. Assim, as lojas podem aceitar “todos os meios de pagamento existentes no território que se apresentem neste formato”. “Com vista a articular-se com as Linhas de Acção Governativa na área da promoção da construção de uma cidade inteligente e da vulgarização do pagamento móvel, a AMCM tem vindo a fomentar activamente o desenvolvimento do pagamento móvel”, afirmou Henrietta Lau, presidente da AMCM, em conferência de imprensa.

Através de terminal ou suporte por código QR pode executar-se pagamento e recebimento de dinheiro de uma das seguintes instituições financeiras: Banco da China, ICBC, Macau Pass, Banco Tai Fung e UePay, aceitando-se os meios de pagamento existentes como Alipay, BOC, CGB Pay, ICBC ePay, LusoPay, MPay, Tai Fung Pay e UePay.

A AMCM espera com esta simplificação que, “no mercado local, existirão cada vez mais comerciantes que aceitem o ‘Simple Pay’, podendo os residentes escolher qualquer um dos meios de pagamento em ‘código QR’ existentes em Macau”. Para isso, os estabelecimentos têm que ter afixado o dístico “Simple Pay”. “Trata-se de um novo avanço do pagamento electrónico e da economia digital, sendo uma política principal destinada à promoção da facilidade e da conveniência aos cidadãos e às empresas”, garante a AMCM, que revelou existirem actualmente cerca de 70 mil aparelhos de pagamento e recebimento de dinheiro espalhados pelo comércio local.

Para o comerciante, os custos de funcionamento e as taxas inerentes, promete a AMCM, “terão tendência a ser mais baixos de um modo geral”. O novo aparelho vai ainda permitir às empresas a verificação das contas de forma uniforme, algo que até agora não sucedia.

Contudo, o limite máximo de transacção continua a ser o que cada indivíduo tem estipulado actualmente com cada estabelecimento financeiro, aparecendo sempre uma mensagem ao utilizador a avisar que o limite diário foi atingido.

A AMCM garante ainda que o comércio local terá mais vantagens por aderir ao pagamento agregado com a “possibilidade de aumentar o volume de negócios” com “uma melhor experiência a nível de consumo”. Na ótpica do utilizador nada muda. O lançamento do novo serviço “não resulta de qualquer alteração ao modelo de pagamento usado por residentes e turistas”. “A concorrência positiva vai beneficiar os comerciantes”, espera a AMCM, que tem vindo a reforçar a comunicação com as associações comerciais e os comerciantes locais, com a realização de diversas sessões de apresentação.

Em 2020, foram realizadas 65,49 milhões de transacções de pagamento e recebimento de dinheiros com um montante total movimentado de 6,33 mil milhões de patacas. Este valor representa, respectivamente, quatro e cinco vezes em comparação com o ano de 2019, e 48 vezes e 71 vezes em comparação com o ano de 2018, revelou a AMCM.

Com vista a facilitar aos utilizadores a obtenção de mais informações relativas ao novo serviço de pagamento agregado, a AMCM lançou uma página electrónica dedicada ao Simple Pay em https://www.amcm.gov.mo/pt/news-and-announcements/simplepay.