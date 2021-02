Número de utentes do serviço de reabilitação do IAS em queda nos últimos cinco anos

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

O número de pessoas que necessitou do serviço de reabilitação social do Instituto de Acção Social (IAS) nos últimos cinco anos tem vindo a decrescer. Segundo as estatísticas do organismo, em 2020 houve 664 beneficiários. O objectivo para este ano é alargar o serviço de reabilitação à área da Grande Baía.

Tem decrescido o número de utentes do serviço de reabilitação social do Instituto de Acção Social (IAS). Em 2016, o número foi de 919 beneficiários. Em 2017, houve 772 utentes; em 2018 foram 759; e em 2019 717. Segundo os dados estatísticos disponibilizados no portal do IAS, o ano passado, o organismo deu apoio a 664 pessoas.

Do total de 664 pessoas reabilitadas em 2020, 173 estavam em regime de suspensão de execução da pena de prisão com a condição de tratamento de desintoxicação. Já 117 utentes estavam em situação de liberdade condicional. Por outro lado, 88 dos utentes estavam em regime de suspensão com regime de prova; 64 como voluntários; 63 através do projecto “Família fora da prisão”; e 55 em reabilitação judicial.

Segundo o IAS, os destinatários do serviço de reabilitação são os indivíduos que foram condenados pelo tribunal para se sujeitarem às penas ou medidas não privativas de liberdade. O IAS dispõe de cinco tipos de serviços de reabilitação: Coadjuvação dos tribunais na fiscalização de casos de indivíduos em liberdade condicional, ajudando-os na sua reabilitação; coadjuvação dos tribunais na fiscalização de indivíduos condenados a regime de prova, ajudando-os a cumprir o seu dever; fiscalização de indivíduos condenados a substituição de multa por dias de trabalho, ajudando-os a cumprir o seu dever; prestação de ajuda aos ex-reclusos ou indivíduos intervindo no sistema penal de jurisdição, por exemplo: apoio económico, alojamento e tratamento de toxicodependência; e elaboração do relatório de avaliação antes do julgamento.

Para 2021, o IAS quer expandir o serviço de reabilitação “para que os mais reabilitados recebam apoio”, lê-se no portal do organismo. Para isso, o IAS vai colaborar com as instituições da Grande Baía de forma a implementar estes serviços também no interior da China e Hong Kong. “Tais serviços têm por objectivo preparar os reclusos para o recomeço de uma nova vida quando retornarem a Macau, após a saída da reclusão”, refere o IAS.

Outro dos objectivos é expandir os serviços de emprego para os reabilitados. “O Instituto de Acção Social continua a expandir e melhorar os serviços de apoio ao emprego para os reabilitados, a fim de garantir que sejam empregados com sucesso”, lê-se no site do organismo. A fim de facilitar aos reclusos a obtenção de informações sobre candidaturas de trabalho, o IAS assinala que lançou um serviço de introdução de vídeo sobre diversos estabelecimentos de trabalho intitulado “Procura remota de trabalho”.

Este ano, será dada continuidade às “Aulas de Vida”, ou seja, cursos e actividades relativos à correcção, que incluem o crescimento pessoal, educação jurídica, educação cívica, cursos de tratamento, formação profissional, participação em actividades sociais.

Também continuará a ser providenciado o programa “Família fora da prisão”, em cooperação com a Direcção dos Serviços Correccionais e da Associação dos Jovens Cristãos de Macau. Este é um programa que consiste na prestação de apoio global aos residentes de Macau condenados à pena de prisão e àqueles a quem tenha sido aplicada a medida de internamento no Instituto de Menores e, simultaneamente, aos seus familiares. Este ano, o IAS quer também expandir este programa à província de Guangdong e a Hong Kong, de forma a beneficiar os residentes de Macau que cumprem pena em diferentes locais, bem como às suas famílias.