Governo reitera pedido para que cidadãos não se desloquem ao exterior no Ano Novo Chinês

Fotografia: EPA/ALEX PLAVEVSKI

O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus emitiu ontem um comunicado repetindo o pedido para que todos os cidadãos fiquem em Macau durante o Festival da Primavera e evitem viagens ou deslocações a províncias ou cidades fora da província da Guangdong. Caso, por razões urgentes e inadiáveis, os residentes que tenham de se deslocar a províncias, cidades ou vilas do Interior da China, devem prestar atenção à situação epidémica local e às várias medidas antiepidémicas em vigor em cada um dos locais, alertam as autoridades de Macau. “Devem, ainda, cumprir escrupulosamente as medidas de protecção pessoal, quer durante a viagem, quer durante a permanência no destino, em especial: usar máscara, lavar as mãos com frequência, manter distância social, evitar lugares lotados ou com mal ventilação, nem frequentar áreas de alto risco, como hospitais”, lê-se no comunicado.

Além disso, deve-se, também, reduzir as actividades em grupo, como reunião familiar ou refeição em família, entre outras. O Governo diz ainda que os trabalhadores da administração pública têm a responsabilidade de assegurar o interesse público e garantir a prestação do serviço público. O Executivo alerta que, se os funcionários públicos não comparecerem no serviço devido a cumprimento de observação médica, quer seja em Macau ou fora do território, as faltas podem não ser consideradas como uma situação imprevisível, a menos que haja justificações inimputáveis e sejam aceites pelo director do serviço.

As preocupações das autoridades surgem porque, desde o início do inverno, a situação epidémica a nível global tem vindo a agravar-se, com algumas províncias e cidades do interior da China a sofrerem situações epidémicas relativamente graves. A equipa abrangente do mecanismo conjunto de prevenção e controlo para responder as situações epidémicas da Covid-19 do Conselho de Estado emitiu um comunicado para aconselhar a redução da movimentação e concentração de pessoas durante o Festival da Primavera. Isto faz com que haja o risco de as províncias ou cidades do interior da China poderem vir a ser consideradas de médio risco, o que faz com que aqueles que lá estejam tenham de ser submetidos a quarentena dentro ou fora de Macau.

A.V.