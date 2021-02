Governo recua no valor das multas para infracções de encarregados de segurança contra incêndios

O presidente da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, Chan Chak Mo, afirmou ontem, após uma reunião com representantes do Governo, que o valor para infracções administrativas leves no “Regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios e recintos” foi alterado para multas entre 500 e 2.000 patacas. “Antes a multa era de 2.000 a 20 mil patacas. Alguns deputados consideraram que uma vez que o cargo de encarregado de segurança pode ser desempenhado cumulativamente por porteiros, administradores, gestores, desde que frequentem uma acção de formação disponibilizada pelos Bombeiros, alguém entendeu que, na versão inicial da proposta de lei, a sanção prevista era muito grave para essa figura”, referiu o deputado, acrescentando que o Governo aceitou reduzir o valor das multas.

Nesse sentido, a proposta de lei prevê agora multas de 500 a 2.000 mil patacas para o cargo de encarregado de segurança. “Caso viole alguns dos deveres previstos na proposta de lei, então o encarregado de segurança contra incêndios do edifício passa a ser multado de 500 a 2.000 patacas. Alguns deputados levantaram também questões porque é que o Governo não pune a entidade que empregou o encarregado de segurança. Aqui existe a regra de responsabilidade solidária. Se o trabalhador não tem capacidade de pagar, então o órgão de administração, a sociedade comercial, passa a ser envolvida no assunto, ou na multa. O Governo achou que este tratamento novo tem a sua razão”, afirmou Chan Chak Mo.

Segundo o presidente da comissão, o Governo fez também alterações ao artigo 36° da proposta de lei, e que está relacionado com as notificações urgentes. “Aquele que recebeu e não reencaminhou a notificação para o notificando incorre em responsabilidade, e parece que esta razão não é válida. O Governo alterou a redacção. Agora, o terceiro que recuse receber a notificação urgente incorre em multa prevista na nossa proposta de lei pois constituiu infracção administrativa, sendo a multa de 300 a 1.500 patacas”, disse.

E.S.