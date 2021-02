Coutinho quer uma melhor rede de telecomunicações

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

José Pereira Coutinho enviou uma interpelação escrita ao Governo em que pede melhores plataformas de dados para servirem de suporte a serviços inteligentes. “A sociedade tem o legítimo anseio de que a RAEM se torne numa cidade inteligente e cada vez mais internacional, tendo o Governo, nos últimos tempos, desenvolvido esforços no sentido da prossecução dessa finalidade”, começa por dizer Coutinho na interpelação, apresentada na passada segunda-feira e encaminhada ontem às redacções pelo deputado.

O deputado lembra que o Executivo já encomendou estudos para a viabilização de novas tecnologias para comportar várias plataformas de dados que sirvam de suporte a serviços inteligentes. Na opinião de Coutinho, “um dos aspectos fundamentais é dotar a RAEM de uma rede de telecomunicações de alta qualidade, de fácil acesso local e internacional”. Para o presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM), essa rede está “desfalcada” e “aquém das expectativas”.

“Neste momento, a RAEM só possui um cabo submarino SMW3, activado em 2000, que abrange dezenas de países e quatro continentes e muito perto do ‘End-of-Life’, o que vem afectando, há muito tempo, a qualidade dos serviços”, afirma Coutinho, indicando que “a RAEM necessita de mais cabos submarinos para efectuar as ligações regionais e internacionais”.

Coutinho dá uma sugestão ao Governo: “As alternativas possíveis e intermediárias poderiam ser efectuadas por cabos extensivos directamente a Macau ou através de ‘Cable Landing Points’ via a nova ponte entre Hong Kong-Macau-Zhuhai”. Além disso, o Executivo “deveria investir noutras infra-estruturas locais, permitindo que todos os operadores de telecomunicações locais possam requerer as licenças de convergência para facilitar a prestação dos serviços a custo baixo face à desnecessidade de alugar circuitos”.

Assim, o deputado pergunta de que planos é que o Governo dispõe para desenvolver as infraestruturas básicas de telecomunicações. “O Governo vai investir na instalação de novos cabos submarinos, reforçando este tipo de infraestruturas?”, questiona o deputado. Por fim, Coutinho pergunta ainda se “o Governo vai permitir que todos os operadores de telecomunicações possam utilizar os actuais activos de concessão e vai atribuir as licenças de convergência com a finalidade de serem prestados à população serviços de qualidade, rápidos, eficientes e de baixo custo”.

A.V.