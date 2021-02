Akuapem: A cidade do Gana que valeu a João Miguel Barros prémios em Tóquio

Akuapem é o nome da cidade; Odwira é o nome do festival. Numa das suas viagens pelo Gana, João Miguel Barros fotografou a envolvência da festa e, por entre a música e o boxe, saiu de lá com uma colecção de imagens que foi agora premiada nos Tokyo International Foto Awards.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Há, no Gana, uma cidade que se chama Akuapem. Às portas da capital, Acra, Akuapem é cenário do festival Odwira. Actividades religiosas, culturais e desportivas fazem parte da ementa desta festa. Em 2019, uma das principais actividades foi o boxe. Um dos combates envolveu duas crianças com cerca de dez anos. João Miguel Barros estava lá e fotografou-os depois do combate. A foto foi a imagem central no projecto “Akuapem”, que João Miguel Barros usou para a sua “Zine.Photo” número cinco. As imagens do festival ganês acabaram por ser premiadas nos Tokyo International Foto Awards, onde o fotógrafo de Macau conseguiu prémios Silver em duas categorias.

Os Tokyo International Foto Awards têm como objectivo reconhecer e honrar os fotógrafos de todo o mundo, lê-se no site oficial destes prémios. Este é, segundo João Miguel Barros, um festival “muito credenciado”, e onde concorrem centenas de fotógrafos.

Foram anunciados, na noite de terça-feira, os vencedores desta edição. João Miguel Barros garantiu dois prémios Silver, nas categorias de “Editorial/Sports” e de “Editorial/Photo Essay”. Conseguiu também duas menções honrosas: Uma com o projecto “Jamestown” e outra com a fotografia “Self-Portrait of A Not So Young Artist In Times of Crisis”.

Nestes prémios, também Gonçalo Lobo Pinheiro recebeu uma menção honrosa. O fotojornalistas português radicado em Macau foi distinguido com o seu trabalho “Cuidadores”, sobre os lares de idosos em Macau durante a pandemia.

MÚSICA, DANÇA, COMIDA E BOXE

Odwira “é um festival que acontece todos os anos numa cidade que fica a duas horas e tal de Acra e onde há muitas actividades multiculturais, desde a gastronomia à música”, começa por explicar João Miguel Barros ao PONTO FINAL. É, na opinião do fotógrafo, “um festival absolutamente incrível”, que tem a música como dínamo e a dança como combustível. No meio disto, há comes e bebes em cada esquina. “É uma experiência única”, descreve.

Há também tempo e espaço para o desporto. Em Setembro de 2019, quando Barros esteve no Gana para o festival, a actividade desportiva escolhida para fazer parte de Odwira foi o boxe. Organizou-se uma noite de boxe num pavilhão nos arredores do centro da cidade, o que fez com que a afluência fosse fraca. Como solução, a organização desmontou o palco do pavilhão e montou-o no centro da cidade, ao ar livre, para que todos pudessem ver os combates que duraram noite dentro. “O combate foi ao ar livre e com poucas condições, a iluminação do ringue não era propriamente a mais adequada. Foi uma experiência única”, lembra o fotógrafo.

Naquela noite realizaram-se vários combates. “Até houve um combate inacreditável entre duas crianças de dez anos que é a fotografia charneira do projecto que apresentei a concurso”, conta. São “dois miúdos que combateram entre si e que são amigos”. Esta fotografia foi também distinguida, em Setembro do ano passado, pelos curadores da Leica, na categoria de “Leica Master Shot”. Na festa, houve também combates entre pugilistas experientes do Gana e até campeões de outros países africanos.

O frenesi da cidade em tempos de festival provocou até alguns contratempos a João Miguel Barros. Um erro nas definições da máquina fez com que grande parte das imagens tivesse saído tremida. “Fiquei muito triste quando essas fotografias saíram tremidas porque pensei que tinha perdido ali uma parte importante dos acontecimentos. Mas depois pensei melhor e recuperei essas fotografias para uma série que acaba por ter autonomia em relação ao próprio trabalho documental daquilo que se passou nessa noite”, lembrou João Miguel Barros, referindo-se ao projecto global de “Akuapem”, que serviu de mote à “Zine.Photo” número cinco. Para o concurso de Tóquio, submeteu algumas das fotos mais convencionais. As imagens deste projecto foram também seleccionadas para Exposição Colectiva das Artes Visuais de Macau 2021, organizada pelo Instituto Cultural, mas ainda sem data.

“Este projecto inclui dois conjuntos de imagens de vários combates que decorrem nessa ocasião numa praça pública cheia de gente. O primeiro, consiste em imagens que foram recicladas e transformadas numa narrativa abstracta que mostra os movimentos e dinâmicas dos combates. O segundo conjunto ilustra alguns detalhes e pessoas que assistiram e vibraram com os sucessivos combates”. É assim que a organização dos Tokyo International Foto Awards descreve o trabalho de João Miguel Barros.

QUATRO ANOS DE FOTOGRAFIA COMEMORADOS COM LIVRO

O Gana tem sido o ponto focal no percurso de João Miguel Barros pela fotografia. Lá, fotografou o pugilista Emmanuel Danso, tendo construído o projecto “Blood, Sweat and Tears”. À boleia de Danso, João Miguel Barros acabou também por fotografar “Wisdom”, um complexo onde funciona uma escola com 250 alunos, e também “Jamestown”, um projecto sobre um distrito piscatório de Acra. Barros quer agora regressar ao país africano para terminar o “Blood, Sweat and Tears”. O objectivo é publicar um livro com as imagens desse projecto e incluir ainda outras escolas de boxe no Gana.

A 23 de Fevereiro, João Miguel Barros vai apresentar um livro de sua autoria, na Livraria Portuguesa. É um livro que tem como ponto de partida a monografia que a Photo London publicou tendo por base o seu trabalho enquanto fotógrafo. A 23 de Fevereiro assinala-se o quarto aniversário da primeira exposição individual de fotografias da autoria de João Miguel Barros.