Terapia da arte da ARTM plasmada em exposição de arte

No âmbito da reabilitação de toxicodependentes, a ARTM promove a mostra “abstrACTION” com trabalhos de escultura e pintura. Os trabalhos podem ser vistos e adquiridos até 6 de Março no espaço recentemente renovado da antiga leprosaria de Ka-Hó.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

A Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau (ARTM) apresenta este sábado, pelas 15h, nas novas instalações da associação nas casas amarelas da antiga leprosaria em Ka-Hó, a exposição de arte “abstrACTION” com trabalhos desenvolvidos por toxicodependentes em programa de reabilitação. A curadoria da exposição esteve a cargo da artista plástica local, presidente da sociedade Art for All (AFA) e directora do Festival Literário de Macau, Alice Kok.

As obras de arte resultam de dois a três meses de trabalho durante o ano passado, conforme explicou ao PONTO FINAL o professor Raul Trabuco. “Vamos exibir diversos trabalhos em pequenas esculturas de bambu e madeira, bem como pintura em acrílico. São trabalhos realizados por pessoas que estão no programa de reabilitação da ARTM”, explica.

“Do meu ponto de vista, penso que temos trabalhos bastante meritórios. Há qualidade e repare que estamos a falar de pessoas que nunca estudaram arte. Que nunca tinham feito nada artístico. Aprecio muito o resultado final dos trabalhos”, afirma o monitor da ARTM, constatando, “naturalmente, que a arte depende de cada um e cada um verá uma peça de arte de diferentes formas”.

Raul Trabuco, também conhecido como Raul Martins, é um confesso autodidacta da arte há, pelo menos, 15 anos. E é essa procura incessante do seu lado artístico que tenta transmitir aos seus alunos. “É uma forma de eles também explorarem as suas potencialidades. Com a cabeça mais limpa, mais conscientes, fora da droga”.

O percurso de reabilitação para toxicodependentes em Macau demora cerca de um ano. Depois de passada a ressaca das drogas, os dependentes de estupefacientes são levados a uma série de actividades que servem, não só para os preparar para a inserção social, como também para explorar novos caminhos para os seus futuros. A arte acaba por ser mais uma dessas facetas.

E o facto de poderem expor os seus trabalhos, acaba por ajudá-los numa maior integração. “Integração, mas acima de tudo uma maior confiança. Repare que falamos de indivíduos que acabaram por ser marginalizados pela sociedade. Terem um trabalho seu numa exposição acaba por valorizá-los. Um valor que eles nunca sentiram que tinham”, explica Trabuco ao PONTO FINAL.

Nascido em Setúbal, Portugal, mas em Macau desde 1997, Raul Trabuco também terá oito trabalhos seus expostos na mostra que inaugura este fim-de-semana. “Nunca mais parei. Gosto de fazer trabalhos em madeira e desenhos, mas identifico-me mais com a pintura. Pinto por observação e a pintura abstracta é a corrente que mais gosto. Talvez por causa da sua linguagem visual, da sua forma e da sua cor”, admite o professor.

Augusto Nogueira, presidente da ARTM, também se mostra “orgulhoso” com o resultado final. “É uma exposição que mostra como a arte pode ser uma terapia na área do tratamento e reabilitação de toxicodependentes residentes. Esperamos que a comunidade apoie em força este projecto. Convido a todos participarem deste momento”.

O final de 2020 e o início deste ano tem reservado à ARTM momentos positivos. Inaugurou a 19 de Dezembro o espaço/projecto “Hold On to Hope” na antiga leprosaria de Ka-Hó, Coloane, e, agora, no passado dia 10 de Janeiro abriu portas o novo espaço do projecto Be Cool, na Taipa.

A exposição ficará patente até 6 de Março e as obras expostas estão à venda.