Sulu Sou vê chumbado pedido de debate sobre a Colina da Penha

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Sulu Sou apresentou ontem um projecto ao plenário relativo a uma proposta de debate “sobre assunto de interesse público”. O assunto em causa era a preservação da paisagem em torno da Colina da Penha. Porém, a iniciativa foi chumbada pela AL. Os únicos votos favoráveis à iniciativa foram do proponente, de José Pereira Coutinho, de Ng Kuok Cheong, de Au Kam San e de Agnes Lam.

O deputado democrata voltou a chamar a atenção para os projectos de construção previstos para as zonas C e D do lago Nam Van, que, segundo o próprio, vão destruir a vista para a Colina da Penha. O debate teria como tema: “Deve recorrer-se aos mecanismos legais para proteger a integridade visual entre a Colina da Penha e a Ponte Antiga, com vista a atingir o objectivo de planeamento, isto é, a sustentabilidade da particular paisagem histórica e cultural da Península de Macau constituída por ‘montanha, mar e cidade’”.

Para aquele local está prevista a construção de dois edifícios para tribunais. Um dos edifícios vai ficar situado mesmo ao lado do Tribunal Judicial de Base. Segundo a planta, prevê-se uma construção em altura que pode chegar aos 50,8 metros. O outro edifício, que irá ficar ao lado do Tribunal de Última Instância, vai ter uma altura de 34,1 metros.

No debate sobre a proposta, Coutinho afirmou que é “um tema importante”. Já Wu Chou Kit apontou para o facto de o Conselho de Planeamento Urbanístico já ter realizado uma reunião a esse respeito e de a planta de condições urbanísticas já ter sido apreciada e discutida “amplamente”. “Creio que esta matéria já foi bastante discutida”, afirmou. Já Iau Teng Pio preferiu destacar a importância dos novos edifícios para os tribunais. O deputado frisou que as actuais salas de audiência “não têm dignidade” e que precisam de ser maiores.

A.V.