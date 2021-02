Projectos, hobbies e Netflix. Era uma vez uma quarentena…

Com metade da quarentena feita, alguns dos residentes que se encontram em hotéis do território fazem, apesar de tudo, um balanço positivo dos seus dias. O PONTO FINAL conversou com três deles para saber como passam o dia-a-dia.

Estão em alojamento forçado por 21 dias no Grande Coloane Resort. Uma quarentena obrigatória decretada pelo Governo da RAEM por terem regressado do exterior na última leva de residentes que chegaram em dois vôos da Air Macau oriundos de Tóquio. Mas antes do Japão, as proveniências foram diversas, desde Portugal ao Emirados Árabes Unidos, passando pela Bélgica, Estados Unidos da América ou Indonésia.

O PONTO FINAL conversou com três desses residentes para saber como são as suas rotinas diárias, numa altura em que ainda falta cumprir pouco menos de metade dessa quarentena forçada.

O acesso à varanda está vedado, mas contrariamente ao que sucedeu noutras quarentenas durante o ano passado, são permitidos 10 centímetros de ar fresco, todos os dias, 24h por dia. O chilrear dos pássaros, a paisagem de praia e montanha ajudam no resto. O suplício dos 21 dias, afinal está a ser melhor do que muitos esperariam. O resto do tempo, fica à imaginação de cada um.

Marta Fernandes é advogada estagiária. No início, pensou que a quarentena de 21 dias fosse um suplício, mas hoje, e passados 11 dias, concorda que “afinal as coisas não estão a ser tão difíceis”. “Sinto-me muito bem. O tempo tem passado super rápido. Há dias em que me sinto mais de férias do que presa num quarto”, começou por dizer ao nosso jornal, acrescentando: “Honestamente, achei que ia ser estranho não ter nenhuma obrigação durante 21 dias, mas está a ser mesmo muito bom. Acabam por ser 21 dias em que te podes focar nos teus hobbies ou em pequenos projectos para os quais nunca houve tempo”.

Para a advogada “o facto de estar num hotel com vista para o mar e todo o serviço prestado, tem ajudado bastante”. “E claro, o grupo de Whatsapp dos portugueses em quarentena que tem sido uma companhia espectacular, pois estamos em contacto o dia todo e a partilhar fotos”, revela Marta Fernandes.

O tempo, entre zaragatoas nasofaríngeas, tem sido bem ocupado, afirma a advogada estagiária. Basicamente, quando há tempo livre, assiste séries e filmes na Netflix. “Trouxe imensos livro, mas só li dois. Um deles na viagem. Trouxe as minhas aquarelas, e vou falando com amigos e família por vídeo chamada. No entanto, a Netflix acaba sempre por vencer quando escolho fazer algo nos tempos livres.”

Contudo, Marta Fernandes procura ter uma rotina para a ajudar a passar o tempo. “É importante, penso. Por isso, acordo para medição de temperatura e pequeno-almoço às 8h. Faço exercício. Tenho algum tempo livre e o almoço chega pelas 12h. Uso as tardes para estudar para o exame da Associação dos Advogados”, assume, revelando que os Serviços de Saúde farão duas colheitas de sangue até ao fim da quarentena para teste sorológico de anticorpos SARS-CoV-2.

Dar tempo às relações, à distância

Marta Pereira todos os dias publica uma foto nas redes sociais. Uma foto que representa o dia que passa. Ao PONTO FINAL, a animadora de rádio da TDM também concorda com a advogada Marta Fernandes. “Curiosamente, a quarentena não está a ser tão difícil como eu imaginava que fosse. O facto de ter esta vista espectacular sobre a praia e sobre a montanha, ouvir os passarinhos, e podermos abrir um bocadinho da nossa janela tem ajudado. O quarto também é muito grande o que te permite fazer uma série de actividades como exercício físico, que faço com mais regularidade. É como se estivesse de férias, mas sem poder ir à piscina ou à praia”, afirma a locutora.

Para Marta Pereira, o facto de o staff do hotel ser muito atencioso também ajuda bastante. “Ligam-nos com alguma frequência a perguntar se precisamos de alguma coisa. Nesse aspecto, tem sido fantástico”, revela.

Os sábados são dedicados às lides domésticas, revela a radialista ao PONTO FINAL, assumindo que tem de lavar a roupa, aspirar e limpar o pó ao quarto. Para além disso, há muito tempo livre, e Marta Pereira tenta ocupá-lo com a maior qualidade possível. “Aproveito para repor os meus níveis de sono, dormindo umas sestas de tarde. Leio imenso. Tinha livros a ganhar pó na prateleira e agora tenho posto a leitura em dia. Tenho, igualmente, visto séries e pesquisado na Internet sobre diversos temas que, por falta de tempo, não tinha feito quando estava aí fora”, assume.

E como ainda tem pela frente mais dias, Marta Pereira pretende que a rotina se mantenha até porque, como também presidente da Somos! – Associação de Comunicação em Língua Portuguesa, muitos projectos há que precisam de andar para frente. “Agora estou, verdadeiramente, com tempo para preparar uma série de actividades e estamos já avançar com a 3.ª edição do Concurso de Fotografia, este ano dedicado à pandemia de Covid-19”.

Tal como Marta Fernandes referiu, Marta Pereira também vê no grupo de Whatsapp criado pelos portugueses em quarentena, um escape positivo. “Ali partilhamos piadas e fazemos desafios diários uns aos outros. Tudo isso ajuda a que mantenhamos o ânimo”, constata, concluindo que também tem mantido conexão com exterior, falando com família e amigos. “Estou a dar tempo às relações. Bebo cocktails e partilho almoços e jantares com eles [risos]. Ainda há os miminhos dos amigos que têm deixado na recepção coisas para mim. Não acho de todo que esteja a passar um mau bocado”.

“Dentro da prisão, sinto-me livre”

Tiago Miranda também é advogado estagiário. Foi a Portugal passar o Natal com a família porque tinha férias para gozar, que não conseguiu gozar durante 2020. Ao longe, começou a ver a “vida a andar para trás” quando o tempo passava e as restrições de viagem aumentavam. Mas nunca esmoreceu e agora também está, com a namorada, num dos quartos do Grand Coloane Resort. “Estava à espera de bem pior, confesso. Imaginei-me a comer patas de galinha todos os dias [risos]”, começou por dizer ao nosso jornal.

Tiago afirma mesmo que “não trocaria o Grand Coloane Resort pelo luxo de um Ritz Carlton” para passar uma quarentena. “É tão agradável acordar, ir à janela e ver uma praia e árvores. Ouvir os passarinhos. Isso facilita e muito o facto de estar aqui preso.”

Com a companhia da namorada Luísa Petiz, designer de interiores, o tempo ainda passa mais rápido, pois tudo é “passado a dois”. “Fazemos exercício porque, de facto, o quarto é grande. Vemos séries e filmes. Comemos mais [risos]”, confessa.

Tiago está a ter uma quarentena um pouco diferente daquelas que as Martas enfrentam só porque tem, efectivamente, de trabalhar para o escritório de advogados que o emprega. O patrão agradece. “Tenho trabalhado. Vou vendo e tratando e-mails. Tenho acesso à plataforma do meu trabalho e tento fazer algo útil. Aos sábados faço a reunião semanal com os meus colegas, como é hábito, mas agora em Zoom. Continuo a fazer o meu estágio e os meus estudos. Faço contratos, preparo documentos. Enfim, só fico limitado nas assinaturas e na entrega de papelada”, constata que, para isso, pede ajuda a um ou a outro colega.

“Odeio ficar dependente de outras pessoas”, confessa Tiago, que explica que “os outros não têm de ficar disponíveis a toda a hora para o ajudar. Mas, claro, admite que os amigos o têm estragado com miminhos. “Até a minha máquina de café cá vieram trazer”, revela.

Tiago explicou ao PONTO FINAL que todos os dias, duas vezes por dia, lhe tiram a temperatura corporal. E, desde que chegou a Macau, já fez três zaragatoas. “Hoje [ontem] foi mais uma. Agora seguem-se os testes ao sangue”, afirma, defendendo que o Governo local tem feito um trabalho positivo na luta contra a Covid-19.Depois de alguma insistência na questão, Tiago, que não costuma sofrer por antecipação, demonstrou alguma “frustação” no caso de ter algum teste positivo à Covid-19. “Ficarei tremendamente decepcionado. O meu maior receio é testar positivo em Macau, porque se testasse positivo em Portugal, os procedimentos são diferentes. O facto de pensar que posso ficar mais um ou dois meses em quarentenas, fechado, deixa-me um pouco enervado, mas quero acreditar que ao fim destes dias e depois do período de auto-gestão, possa voltar à minha rotina, à minha vida”.