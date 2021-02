Nova lei exige supervisão de técnico especializado em fábricas de produtos de Medicina Tradicional Chinesa

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Em resposta às questões dos deputados da 1.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, representantes do Governo garantiram que Macau tem recursos humanos suficientes para assegurar as exigências do novo regulamento de actividade farmacêutica de produtos de Medicina Tradicional Chinesa (MTC). De acordo com dados divulgados ontem, as fábricas de medicamentos para MTC registadas em Macau vão ser obrigadas a ter supervisão de um director técnico especializado em farmacologia tradicional chinesa com três anos de experiência.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Macau tem recursos humanos suficientes para corresponder às exigências da proposta de lei em discussão na especialidade sobre venda e produção de produtos relacionados com Medicina Tradicional Chinesa (MTC). A garantia foi dada ontem aos deputados da 1.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa durante uma reunião com membros do Governo que contou a presença da secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ieong.

De acordo com o presidente da 1.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, Ho Ion Sang, a proposta de lei prevê a existência obrigatória de um farmacêutico de MTC com funções de Director Técnico nas “farmácias chinesas, estabelecimentos de importação-exportação e venda por grosso de medicamentos de produtos usados na MTC e fábricas de medicamentos de MTC”.

“Pretendemos saber ser há farmacêuticos suficientes para desempenhar as funções de director técnico”, afirmou Ho Ion Sang, sobre uma das questões colocadas pelos deputados ao Governo. Segundo a resposta dos representantes do Executivo, existem actualmente 23 licenciados em farmacologia tradicional chinesa com qualificações para exercer a função mediante a realização de um estágio de um ano. “Após dois anos da entrada em vigor da lei há farmacêuticos suficientes para desempenhar estas funções. De acordo com os dados do curso de licenciatura em farmacologia tradicional chinesa e dos estudantes do exterior, estima-se que o número de profissionais nesta área aumente para seis pessoas anualmente”, afirmou Ho Ion Sang, acrescentando depois que os representantes do Governo frisaram que os respectivos recursos humanos são “suficientes” uma vez que o “médico e o mestre de MTC” podem desempenhar as funções de Director Técnico em Farmácias Chinesas, pelo que se considera “que as necessidades de recursos humanos referentes ao cargo de director técnico podem ser satisfeitos”.

Após a reunião com membros do Governo, Ho Ion Sang partilhou também alguns dados divulgados pelo Executivo sobre o número total de farmácias chinesas em Macau ou o número de estudantes de Medicina Tradicional Chinesa em vias de terminar a licenciatura. “Agora há 130 farmácias chinesas. E quanto aos estabelecimentos de importação e exportação e venda por grosso existem 10”, disse Ho Ion Sang, adiantando que fábricas de medicamentos chineses são cinco.

Em relação à proporção de unidades de MTC que necessitam de directores técnicos em comparação com os 23 licenciados em farmacologia tradicional chinesa com qualificações, Ho Ion Sang explicou que nas 130 farmácias chinesas o cargo poderá ser desempenhado por médicos de MTC. “No caso de farmácia chinesa, médico ou mestre ou farmacêutico de MTC podem desempenhar as funções do director técnico”.

Sobre a possibilidade de acumulação de funções, a proposta de lei refere que “não podem ser exercidas funções de director técnico em acumulação com outros estabelecimentos de actividade farmacêutica no âmbito de MTC”. “O que merece a nossa atenção é que o farmacêutico, mestre ou médico de MTC são suficientes de acordo com o Governo. Como farmacêutico de MTC tem que estar sujeito a inscrição e sabemos que no futuro existem 23 com estas qualificações, mas têm de fazer estágio. E desde a apresentação do pedido de inscrição até à obtenção das qualificações são necessários dois anos. A proposta de lei prevê um prazo transitório para isto. Sabemos que os médicos e os mestres de MTC também são suficientes porque muitos médicos ou mestres de MTC nem sempre trabalham nesta área, portanto, segundo o Governo, há recursos humanos suficientes para satisfazer esta exigência”, vincou o deputado.

A proposta de lei permite também que as farmácias chinesas possam fornecer medicamentos não sujeitos a receita médica. “Após a audição durante anos das reivindicações do sector da Medicina Tradicional Chinesa e sobre a premissa de garantir ao público a segurança do uso de medicamentos e ainda com base nos princípios de reciprocidade, imparcialidade, os Serviços de Saúde permitirão que as farmácias chinesas vendam alguns medicamentos ocidentais não sujeitos a prescrição com risco de segurança relativamente baixo e melhor estabilidade, bem como permitirão que as farmácias continuem a vender alguns medicamentos tradicionais chineses não sujeitos a prescrição. O Governo disse que no futuro vai elaborar uma lista de medicamentos que podem ser vendidos nas farmácias para que as farmácias possam aplicar a lei de forma mais fácil”.