Maria Monte procura ponte de afectos entre o ocidente e o oriente com novo EP

A cantora Maria Monte anunciou o lançamento de um projecto EP com quatro canções intitulado “Laços”, onde tenta interpretar nos temas o seu “sentimento de apego ao oriente e sobretudo à China, que me acolheu tão bem”. A artista, que trabalhou nos Serviços de Turismo durante sete anos, canta Gypsy Jazz no projecto que colabora com o músico nascido em Macau, João Caetano, que faz o trabalho de produção do EP.

Joana Chantre

Maria Monte (nome artístico) lança no dia 26 de Fevereiro um EP online intitulado “Laços”, com quatro canções no total de estilo Jazz. Temas como “Primavera”, ”que invoca a esperança em tempo de pandemia”, “Gaivota”, versão do fado de Amália que Maria Monte classifica como “um hino aos encantos poéticos de Lisboa”, “Macau”, “que invoca, de forma ardente, a própria cidade que considera poética, e “Concha”, que a artista descreve como “entre a paixão e o vazio duma relação de amor”.

A artista, outrora funcionária dos Serviços de Turismo de Macau, partilha no comunicado de imprensa que todos os quatro temas combinam ainda as “nuances emocionais” das cidades que impactam a vida da cantora, entre Lisboa e Macau, “com uma densidade rítmica correspondente”.

O músico e percussionista dos Incognito, João Caetano, nascido em Macau, é o produtor do trabalho, e juntamente com o músico Karme Caruso fez os arranjos deste novo EP. O projecto foi gravado no Colibri Studios, em Londres, Pimenta Preta, em Lisboa, e no Macau Studios One, segundo a cantora.

“Eu conheço o João Caetano desde pequenino, portanto nós temos uma diferença aceitável de idade. Como eu vivi em Macau durante sete anos, na década de 90, acabei por conhecer a família dele e daí desenvolvemos uma relação mais profissional, porque ele acabou por tomar um percurso de uma carreira musical”, começa por explicar a cantora, prosseguindo: “Quando ele integrou a banda de Jazz Incognito acabou por ganhar muita credibilidade e reputação, e quando depois partiu para um projecto individual foi quando eu entrei como manager ou até conselheira de carreira”.

A artista que em Portugal fez um percurso com a Valentim de Carvalho e a Poligram (da Universal), chegando a ter um destaque na revista norte americana Billboard, contou ao PONTO FINAL que quando foi para Macau, já nos finais dos anos 80, veio com entusiasmo de já ter começado o seu percurso musical, que acabou por continuar a querer estar envolvida mesmo enquanto trabalha.

Maria Monte conta que sempre esteve ligada de uma forma ou outra à musica, com registos pontuais, no Clube de Jazz de Macau, gravando alguns singles e participando até numa colectânea com músicos variados em Macau. Assinala também que sempre esteve associada a pessoas, músicos e bandas “até porque as minhas actividades assim o permitiam”, referiu. Segundo a própria, chegou até a trazer muitos músicos a Macau, como Mariza, Madredeus e Dulce Pontes. “O João Caetano não foi excepção porque particularmente havia um lado de afecto com ele e a família dele, que nunca desapareceu”.

A artista, que já passou por professora do ensino secundário, produtora de televisão e ‘scriptwriter’, conta que por vezes canta fado em bares e restaurantes de amigos, e refere que decidiu finalmente lançar este projecto, aproveitando os laços com João Caetano, que a estimulou a desenvolver algum trabalho neste tempo da pandemia. “O trabalho tem este punho de ser um trabalho feito à distância, através de canais digitais, mas que, de qualquer forma, reuniu músicos de carreira internacional. Foi um elenco extraordinário e que, com três estúdios de gravação, mesmo à distancia, conseguimos lançar quatro canções”, explica Maria Monte, rematando: “Nada mau, depois de décadas sem lançar nada e sendo o meu primeiro trabalho, e depois ainda com este tempo todo de silêncio, não é?”.

Questionada sobre o tipo de som na sua música, a artista responde que tem uma “cadência muito solta e muito particular, um Gypsy Jazz com uma espécie de deambulação constante”. E nota que há uma grande revelação neste seu trabalho, pois considera-se uma apaixonada pela cidade de Macau “e pelos laços afectivos que por aí tenho, porque grande parte dos meus amigos vive em Macau, onde vou cerca de quatro vezes ao ano porque as minhas actividades centram-se muito nesse território”.

Maria Monte, que reside em Lisboa, refere com orgulho que “há quem diga que eu faço um trabalho quase de embaixadora cultural, porque eu trabalho como artista não só de musica, mas de teatro, agora também da literatura, e basicamente faço esse canal da língua portuguesa entre Macau e Portugal”, disse a artista.