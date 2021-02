Ho Iat Seng elogia imprensa de línguas portuguesa e inglesa e agradece apoio durante a pandemia

FOTOGRAFIA: GCS

O Chefe do Executivo reuniu-se ontem com representantes dos órgãos de comunicação social de línguas portuguesa e inglesa, num almoço de intercâmbio de ideias. No discurso, Ho Iat Seng deixou elogios à imprensa portuguesa e inglesa.

No discurso aos representantes da imprensa de língua portuguesa e inglesa, Ho Iat Seng começou por lembrar que 2020 foi “um ano atípico” e que a pandemia “trouxe um grande desafio à humanidade e colocou também à prova a capacidade de resposta e de adaptação do Governo da RAEM”. O líder do Governo de Macau aproveitou para agradecer o “apoio e orientação” do Governo Central e à “união e empenho de toda a população”.

Durante o período de pandemia, “a comunicação social de línguas portuguesa e inglesa, ao reflectir atempadamente as opiniões e voz do público, providenciou muitas sugestões honestas, apoiando também o Governo da RAEM a melhor servir a população durante a epidemia e a dar resposta às reivindicações da sociedade”, sublinhou o Chefe do Executivo, endereçando os seus agradecimentos à imprensa.

Ho Iat Seng lembrou que Macau é “uma cidade internacional” e “dotada de uma história singular”. Por isso, a comunicação social de línguas portuguesa e inglesa desempenha “funções muito importantes”, usando a língua e cultura “como ponte para ligar as diversas comunidades, incrementar o entendimento entre Macau e o resto do mundo, e promover a harmonia e integração social, enquanto testemunha e contribui de forma importante para a coexistência e diversificação cultural de Macau”.

O Chefe do Executivo indicou também que há muitas pessoas no estrangeiro que ficam a par das notícias da região através da imprensa de línguas portuguesa e inglesa. “Durante a situação epidémica, que dura há mais de um ano, também tem sido evidente o papel essencial da comunicação social de línguas portuguesa e inglesa no apoio aos residentes de Macau no exterior e aos falantes de línguas estrangeiras para manterem a comunicação com o Governo da RAEM e compreenderem as políticas e medidas governamentais”, frisou Ho Iat Seng.

Assim, Ho Iat Seng disse esperar que, este ano, o sector mantenha o “espírito profissional” e transmita “as opiniões dos sectores sociais e dos residentes de forma objectiva”, apoiando e fiscalizando a acção governativa. Por outro lado, o Chefe do Executivo disse esperar que os órgãos de comunicação social em português e inglês possam contribuir para o intercâmbio e cooperação internacionais, desempenhando um papel singular”.

“O Governo da RAEM continuará, conforme o estipulado na Lei Básica e demais legislações, a reforçar a comunicação e a interacção positiva com os órgãos de comunicação social, a apoiá-los na cobertura noticiosa e no acesso à informação, no sentido de dar garantias aos profissionais do sector para que exerçam as suas atribuições e desempenhem as suas funções da melhor forma”, disse o líder do Governo no discurso de ontem.

Por fim, Ho Iat Seng afirmou que este é um ano em que o Governo quer consolidar as bases e avançar nas adversidades. O Chefe do Executivo destacou também os esforços para implementar o princípio ‘Um País, Dois Sistemas’, “Macau governado pelas suas gentes” e “alto grau de autonomia”, assim como continuar a fazer a prevenção da epidemia. Além disso, Ho Iat Seng quer que Macau aproveite as oportunidades de desenvolvimento com o 14.º Plano Quinquenal do país, a construção da Grande Baía, a iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota’ e a estratégia económica lançada por Pequim de “dupla circulação”.

“É desejo sincero do Governo da RAEM cooperar com a comunicação social de línguas portuguesa e inglesa, cada um na sua posição de trabalho mas com esforços concertados, em prol do desenvolvimento diversificado de Macau, da harmonia e estabilidade da RAEM e do sucesso da implementação do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’”, afirmou Ho Iat Seng, concluindo: “A epidemia irá, decerto, passar e a Primavera vai finalmente chegar”.

A.V.