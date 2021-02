Deputados querem legislação específica para tornar inspecções obrigatórias nos edifícios

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

O presidente da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, Chan Chak Mo, afirmou ontem que a proposta de lei “Regime jurídico da construção urbana” não contempla inspecções obrigatórias dos edifícios, e que os membros da comissão levantaram dúvidas sobre a aplicação das sanções previstas no documento. Os membros da comissão reuniram-se ontem pela terceira vez para analisarem a proposta de lei que estabelece um período de 10 anos de manutenção e reparação dos edifícios por parte dos construtores, “sempre que tal se mostre necessário”.

“Com essa expressão, quer dizer que não é obrigatório. Também na reunião plenária o secretário referiu que, neste momento, não há condições para ser feito de forma obrigatória. Há vários trabalhos que devem ser feitos”, começou por dizer Chan Chak Mo.

No entanto, o deputado assinalou que a proposta de lei tem uma “norma residual relativa às sanções” que levantou dúvidas entre os membros. “Existe uma norma residual nesta proposta de lei que é o número 5 do artigo 45.°, e que prevê que, ‘a infracção às disposições da presente lei para que não se preveja sanção especial é sancionada com multa de 2.500 a 50.000 patacas, no caso de pessoa singular, e de 5.000 a 100.000 patacas, no caso de pessoa colectiva. Este artigo cai ou não no âmbito? Aplica-se esta norma residual ou não?”, referiu o presidente da comissão.

“Com esta proposta de lei, a reparação não é obrigatória. Só no caso de necessidade depois de 10 anos é que vai ser feito isto. Só passados 10 anos é que a manutenção do edifício será feita pelos pequenos proprietários. No futuro será que há uma norma vinculativa? Acho que o Governo vai fazer isso passo a passo”, referiu Chan Chak Mo.

Para além disso, os deputados levantaram dúvidas sobre os procedimentos de despejo na proposta de lei. Segundo Chan Chak Mo, os membros da comissão vão questionar o Governo sobre a articulação deste diploma com a proposta de lei da segurança contra incêndios em edifícios e recintos que prevê a exigência de um mandato judicial para entrar nos escritórios de advogados e consultórios médicos. “Temos de perguntar ao Governo se vai haver uma coordenação entre as duas propostas de lei”, referiu.

E.S.