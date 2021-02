Alexis Tam dá apoio a cidadãos de Macau em Portugal

Devido ao agravamento da pandemia em Portugal, a Delegação Económica e Comercial de Macau em Lisboa (DECML), liderada por Alexis Tam, tem estado a acompanhar os problemas dos cidadãos da RAEM que se encontram em Portugal, nomeadamente aposentados e estudantes, informou ontem o organismo. A DECML assinalou que alguns aposentados viram-se impossibilitados de fazerem a prova de vida, uma vez decretado o confinamento geral e limitação de transportes e circulação pelo Governo português. Por isso, Alexis Tam, chefe da delegação, reencaminhou diversos ofícios aos serviços competentes da Região Administrativa Especial de Macau, como o Fundo de Segurança Social, o Instituto de Acção Social, o Fundo de Pensões entre outros, especificando o motivo pelo atraso de entrega das provas de vida por parte dos requerentes e o devido acompanhamento. Além disso, foi divulgado junto da DECML a forma de utilização e de acesso da aplicação móvel da “conta única de acesso comum aos serviços públicos” aos cidadãos da RAEM residentes em Portugal. Já no que toca aos estudantes de Macau em Portugal, o antigo secretário para os Assuntos Sociais e Cultura e a sua adjunta, Lúcia Santos, reuniram-se com Weng Ian Chan e Chong Neng Cheung, representantes da Associação de Estudantes Luso Macaenses, I Kei Sou, representante da Associação de Intercâmbio Cultural da Juventude Europeia de Macau, Ka Kio Mok, representante do Plano de Financiamento para a Formação de Bilingues de diversas áreas e Hok In Kong, representante do Projecto de Continuação de Estudos em Portugal.

Nos encontros, Alexis Tam manifestou “total apoio e atenção” a prestar aos estudantes, esclareceu também as medidas implementadas ao combate da pandemia adoptadas pelo Governo de Portugal, e, além disso, alertou para o distanciamento social e utilização de máscaras e desinfectantes. Alexis Tam reiterou envidar todos os esforços no apoio à resolução dos problemas dos estudantes, incentivando os mesmos à dedicação na aprendizagem, refere o comunicado, que indica ainda que mais de uma dezena de residentes de Macau que se encontram impossibilitados de regressar ao território devido à prorrogação do estado de emergência e à limitação dos transportes rodoviários e aéreos em Portugal, enviaram um pedido de ajuda à DECML, que já entrou em contacto com os serviços competentes da RAEM.