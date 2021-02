AL aprova lei da aquisição de bens e serviços, mas deputados queriam diploma mais abrangente

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Foi aprovada ontem, na generalidade, a alteração ao regime das despesas com obras e aquisição de serviços. O diploma faz elevar os valores limite para os procedimentos relativos à aquisições de bens e serviços em seis vezes. Apesar de a proposta ter sido aprovada na generalidade, foram vários os deputados que criticaram a iniciativa e pediram ao Governo um diploma mais abrangente.

A Assembleia Legislativa (AL) aprovou ontem na generalidade a alteração ao regime das despesas com obras e aquisição de bens e serviços. Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças, esteve no hemiciclo para dar a conhecer a proposta de lei aos deputados e justificou a necessidade da iniciativa com o facto de o diploma actual estar em vigor desde 1984.

“O actual regime jurídico de aquisição de bens e serviços encontra-se implementado há muitos anos e, para acompanhar o ritmo de evolução do tempo, aumentar a eficiência da Administração Pública e reforçar a fiscalização dos procedimentos de aquisição de bens e serviços, torna-se necessário optimizar as legislações pertinentes”, afirmou o governante.

Lei Wai Nong notou que em 2018 tinha sido feita uma consulta pública sobre o tema e que, tendo em conta os seus resultados, o Governo quer agora avançar para uma alteração a dois tempos. Numa primeira fase, aquela que foi ontem apresentada na AL, far-se-á a alteração das disposições relativas aos valores limite fixados para os diversos procedimentos de aquisição de serviços. Numa segunda fase, será alterado o regime jurídico da contratação pública. Ontem, o secretário acabou por anunciar que a proposta de lei para a segunda fase será apresentada à AL no próximo ano.

Assim, o secretário indicou que os valores fixados no que toca aos procedimentos para a aquisição de bens e serviços estão “desactualizados” e, por isso, o Executivo quer elevá-los em seis vezes, tendo em conta “as variações dos preços dos produtos de consumo locais, das matérias-primas para produção, dos materiais de construção, bem como dos salários e vencimentos” praticados actualmente.

O secretário deu um exemplo: “No tocante às aquisições públicas com valor estimado não inferior a 750 mil patacas que, conforme as práticas em geral actualmente adoptadas, devem ser feitas através da realização de concurso, é sugerido, na presente proposta, o aumento por seis vezes desse valor, passando para 4,5 milhões de patacas”.

ACTUALIZAR VALORES É POUCO, DIZEM DEPUTADOS

A deputada Ella Lei começou por pedir mais esclarecimentos sobre os critérios do Governo para ter elevado os valores em seis vezes. “Quando o Governo apresenta a proposta de aumento dos valores, apresenta fundamentos, mas são muito abstractos”, apontou a deputada, interrogando: “O que é que levou o Governo a fazer isso e em que é que se baseou?”.

Por outro lado, a parlamentar lembrou que, na consulta pública de 2018, foram detectados 14 problemas em relação ao diploma vigente. “O Governo fez um levantamento dos principais problemas da lei vigente e dizia que era necessário actualizar os montantes, no entanto apontava muitos casos como problemas”, referiu, acrescentando que “para a revisão da lei, há ainda que ter em conta outros aspectos e necessidade de construir um sistema completo para aquisição de bens e serviços”.

Sulu Sou disse não concordar com o diploma pela mesma razão de Ella Lei. “Eu não sou contrário à actualização dos montantes, mas devia-se colocar todas as questões em cima da mesa para serem discutidas agora”, afirmou, sublinhando: “Não sou contrário à revisão da lei, porque todo o cenário que temos agora é diferente de há 30 anos, mas isso não impede que façamos uma revisão global. Ainda há muitas artimanhas que continuam a existir”. Ng Kuok Cheong também se focou na mesma questão. O democrata indicou que “a revisão deve ser feita em simultâneo e em conjunto” e não em duas fases.

Na resposta, Lei Wai Nong repetiu que o cálculo do aumento dos valores fixados teve por base as alterações dos preços de materiais de construção, salários e vencimentos de trabalhadores, por exemplo. “Na consulta pública, entenderam todos que seis vezes mais era um multiplicador correcto e adequado”, lembrou.

Aos deputados que perguntaram qual a razão para o Governo não ter avançado para uma revisão global do diploma, Lei Wai Nong disse apenas que é necessário “ter em conta muitas vertentes e matérias”, como “o desenvolvimento internacional e a respectiva legislação”. Até porque “produzir uma lei não é um trabalho que se faça de um dia para o outro”.

Durante a discussão no hemiciclo, foram também vários os deputados que fizeram questões sobre a fiscalização em relação à futura lei. Lei Wai Nong respondeu que os serviços públicos têm de, a cada trimestre, apresentar o relatório de execução do Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA) e apresentar um relatório intercalar. “Isto compõe o nosso mecanismo de fiscalização”, indicou, afirmando mais tarde que o regime de fiscalização pode não ser suficiente para resolver os problemas, “porque temos o factor humano que pode influenciar”.

No final do debate, a proposta de lei acabou por ser aprovada pelos deputados, apenas com quatro votos contra: Sulu Sou, Au Kam San, Ng Kuok Cheong e José Pereira Coutinho. Ella Lei e Leong Sun Iok abstiveram-se.