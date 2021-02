Residente burlado quando tentava comprar bilhetes para concerto de estrela de Hong Kong

FOTOGRAFIA: ARQUIVO

Um residente fez queixa à polícia alegando ter sido burlado. O homem teria planos de fazer negócio a vender bilhetes para um concerto de uma estrela de ‘cantopop’, tendo investido 150 mil dólares de Hong Kong a um outro residente que alegou ter contactos directos com o cantor.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

No dia 2 de Novembro de 2020, um residente de 30 anos, de apelido Sit, dirigiu-se à Polícia Judiciária alegando que teria sido burlado no valor de 150 mil dólares de Hong Kong. O homem, que trabalha no sector do turismo, contou à polícia que, em 2019, através de um amigo, conheceu o arguido, que lhe disse que era patrão de uma companhia na zona de Nam Van que realiza eventos de entretenimento, como concertos. O dono da companhia de eventos contou à vítima que, em 2020, iria realizar-se na região vizinha um concerto de um cantor de ‘cantopop’ muito famoso e que poderia ajudar a vítima a comprar bilhetes em primeira mão.

O homem aceitou e entregou de imediato 150 mil dólares de Hong Kong para assegurar uma vasta quantia de bilhetes que usaria para a revenda. Dias depois, a vítima descobriu, através do canal oficial do local onde o evento se iria realizar, que os concertos aí planeados seriam todos cancelados devido à epidemia. A vítima contactou o arguido para verificar se este facto era verdade ou não, tendo o homem respondido que não haveria problema, pois ele obteria os bilhetes, não através desse canal oficial, mas sim através de um amigo que se encontra na China.

O arguido, também residente de Macau, de apelido Kok, de 36 anos, recusou-se de início, a devolver o dinheiro. Posteriormente devolveu 10 mil e, mais tarde, 40 mil patacas. Com isto, a vítima resolveu dirigir-se à policia e apresentar queixa, alegando que teria sofrido um prejuízo de 100 mil dólares de Hong Kong. O caso foi levado ao Ministério Público no dia 10 de Dezembro e o arguido foi acusado do crime de burla de valor consideravelmente elevado.

Paciente de clínica no Fai Chi Kei rouba telemóvel a recepcionista

Uma recepcionista de uma clínica médica da zona do Fai Chi Kei fez queixa à policia no dia 25 de Janeiro, às 18h10, alegando que o seu telemóvel, no valor de 13 mil patacas, teria desaparecido. A funcionária, de 24 anos, residente, contou que tinha ido à casa de banho às 18h e deixou o telemóvel no cubículo, tendo depois reparado que o aparelho tinha desaparecido.

A polícia, depois de ter verificado as câmaras da clínica, identificou um suspeito – uma mulher de 26 anos, de nacionalidade chinesa, desempregada. A mulher teria entrado dentro da casa de banho e saído instantes depois, tendo-se sentado na sala de espera da clínica a aguardar por uma consulta.

Através do sistema de vídeovigilância ‘Olhos no céu’ foi descoberto que a suspeita ter-se-ia dirigido ao seu carro, que estava estacionado perto da clínica, e deixado lá o telemóvel roubado, antes de ter voltado à clínica. O sistema verificou também que, por volta das 18h40 desse mesmo dia, um homem dirigiu-se ao mesmo carro e, depois de ter procurado algo no interior, saiu do veículo.

No dia 28 de Janeiro, às 15h30, a polícia interceptou o homem na Avenida do Ouvidor Arriaga, que admitiu que teria recebido uma chamada da mulher contando que esta teria encontrado um telemóvel e que ambos decidiram roubá-lo. O homem contou que, depois de ter feito uma tentativa falhada de revenda numa loja de penhores na Rua da Paz, o telemóvel foi avaliado em duas mil patacas, tendo este recusado o dinheiro. O telemóvel foi depois reavido pela policia e o casal foi acusado dos crimes de apropriação ilegítima em caso de acessão ou de coisa achada e de receptação. Os arguidos foram levados ao Ministério Público no dia 29 do mês passado.