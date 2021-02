Primeiro lote de vacinas contra Covid-19 chega ao território esta semana

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Os Serviços de Saúde anunciaram ontem em conferência de imprensa que o primeiro lote com 100 mil doses da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Sinopharm, chega a Macau esta semana. As autoridades revelaram também que a vacina desenvolvida pela BioNtech irá chegar ao território no final de Fevereiro e que o processo de vacinação dos grupos prioritários deverá arrancar ainda este mês.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Macau vai receber 200 mil doses de vacinas contra a Covid-19 até ao final do mês, sendo que o primeiro lote com 100 mil doses da vacina desenvolvida pela Sinopharm irá chegar ao território esta semana, anunciou ontem Alvis Lo Iek Long, médico adjunto da Direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, em conferência de imprensa.

“Hoje [segunda-feira] a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura já falou sobre as vacinas e, como sabem, no ano passados adquirimos vacinas contra a Covid-19 junto de três fornecedores. Esta semana vão chegar as primeiras 100 mil doses da vacina de vírus inactivado (Sinovac) a Macau que serão administradas pelo pessoal da linha da frente. Para além disso, a vacina de RNA mensageiro (BiotNtech) vai chegar no final de Fevereiro”, começou por dizer Alvis Lo Iek Long, médico adjunto da Direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, na conferência de imprensa semanal dos Serviços de Saúde.

Em declarações à margem de um evento da Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ), a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura deixou em aberto a possibilidade de o primeiro lote de vacinas chegar ao território ainda este mês. “Esperamos que as vacinas cheguem a Macau no primeiro trimestre, ou seja, antes do início de Março. Assim que as vacinas cheguem a Macau iremos começar o processo de inscrição das pessoas, pois ainda estamos a fazer os trabalhos preparatórios neste momento”, disse ontem Elsie Ao Ieong à margem da cerimónia da tomada de posse dos dirigentes da Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ).

Já na conferência de imprensa do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, Alvis Lo Iek Long frisou que as autoridades estão a trabalhar junto dos fornecedores para que as vacinas “cheguem o mais rápido possível” a Macau. Para além disso, o clínico recordou que as vacinas não são obrigatórias.

“Existem três tipos de pessoas que pertencem ao grupo dos prioritários para receber a vacina, mas não exigimos a essas que se vacinem, pois têm esse direito à escolha. Se optarem por fazê-lo, terão à disposição uma ou duas vacinas no primeiro trimestre”, referiu Alvis Lo Iek Long.

Em relação ao primeiro grupo de vacinação contra o novo tipo de coronavírus, a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura assumiu que ainda não há um número concreto. “Como sabem, as pessoas da linha da frente vão receber as primeiras vacinas. Os profissionais da área de saúde como médicos e enfermeiros, os trabalhadores nos portos alfandegários, trabalhadores de casinos, professores, motoristas e os alunos que pretendem estudar no estrangeiro vão fazer parte do primeiro grupo de pessoas a levar a vacina, mas ainda estamos a fazer a análise para ver quantas pessoas vão integrar este primeiro grupo de pessoas”, indicou Elsie Ao Ieong.

Para além disso, as 400 mil doses de vacinas adquiridas pelo Governo junto de cada um dos três fornecedores serão gratuitas para residentes, estudantes estrangeiros e trabalhadores não-residentes. No sentido de reduzir as preocupações da população sobre as vacinas “e aumentar a disposição para vacinação”, o Governo anunciou recentemente que “irá adquirir seguros para todos os residentes, na eventualidade de serem manifestadas reações adversas graves”. Questionado sobre este processo de aquisição de seguros, Alvis Lo Iek Long assumiu ontem que as negociações entre Governo e as seguradoras ainda não foram concluídas e garantiu que “nada vai afectar o processo de vacinação”.

Recorde-se que o grupo de mulheres com planos de engravidar, grávidas e crianças com idade inferior a 16 anos foi excluído do plano de vacinação do Governo. Segundo Alvis Lo Iek Long, as doses que sobrarem da primeira leva de vacinação dos grupos prioritários será distribuída pela população geral enquanto não chegam novos lotes. “Antes do início do ano novo chinês e após esse período, o processo de vacinação deverá começar neste período. Nós já publicámos quem terá prioridade e temos um mecanismo interno para o processo de vacinação. Vamos contactar com essas pessoas. Quem não é um grupo prioritário não fique preocupado pois também tem a possibilidade de receber a vacina. Temos de observar depois da vacinação dos grupos prioritários. O que sobrar das vacinas será distribuído por outras pessoas”, disse Alvis Lo Iek Long.

Autoridades descartam prova anal à Covid-19, por agora

Apesar de Macau não ter registo de casos importados há 10 dias consecutivos, as autoridades vão realizar testes sanguíneos a todos os passageiros que regressaram ao território através de vôos de Tóquio no final do mês passado. Um dos passageiros acusou positivo num teste de ácido nucleico à Covid-19 e foi internado no passado dia 22 de Janeiro, sendo que oito passageiros de contacto próximo foram colocados sob observação no Alto de Coloane.

“Em relação às pessoas que regressaram nos vôos de Tóquio. Realizámos testes de ácido nucleico e nos 21 dias de quarentena vamos fazer três testes de ácido nucleico e um teste ao sangue cujo objectivo é verificar se foram ou não infectados. Será um teste para efeito de análise”, indicou Alvis Lo Iek Long.

Questionado sobre a possibilidade de Macau adoptar a prova anal de despistagem à Covid-19 como no interior da China, o representante dos Serviços de Saúde garantiu que neste momento não há intenção de adoptar esse método. “Em relação ao teste anal de Covid-19 temos de considerar a eficácia, a conveniência e o grau de satisfação. Macau não tem a intenção de introduzir este tipo de teste. Se no futuro houver necessidade iremos introduzi-lo”, afirmou Alvis Lo Iek Long.