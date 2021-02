Primeira loja certificada da LEGO abre em Macau

A empresa dinamarquesa de brinquedos em blocos promete muitas novidades nos primeiros meses de abertura. Loja situada no Venetian abre no próximo fim-de-semana.

Gonçalo Lobo Pinheiro

A LEGO prepara-se para abrir a sua primeira loja certificada em Macau. Pela mão da Kidsland International, a marca dinamarquesa terá um espaço no Venetian com abertura marcada para o próximo sábado, dia 6 de Fevereiro, pelas 10h, e promete “surpresas impressionantes e experiências únicas” para os fãs de Macau.

A marca, explica ao PONTO FINAL Sam Cheng responsável da Kidsland, apresenta a parede de mosaico com legos temáticos sobre o território onde “a paisagem urbana única e o rico património cultural também tornam Macau repleto de atrativos”.

São muitas as experiências exclusivas preparadas para a nova loja da LEGO. Lugares icónicos de Macau, uma “cidade incrível que tem mais de 400 anos de história com uma mistura encantadora das culturas oriental e ocidental” podem ser vistos, construídos com peças de LEGO, numa área dedicada para o efeito, onde assenta a parede de mosaico. “A instalação integra o Largo do Senado em 200 mil peças com a calçada portuguesa em destaque e minifiguras que representam os turistas que visitam o território”, revela a marca num comunicado enviado pela Sands China às redacções.

A marca de brinquedos apresenta ainda uma construção em 3D, com 1,4 metros de altura e construída com 86.800 peças. O modelo levou 436 horas a ser concluído e mostra um skater a segurar um prato com pastéis de nata em frente ao ex-libris de Macau, as Ruínas de São Paulo.

Também exclusiva é uma réplica das Casas-Museu da Taipa onde, todos os anos, decorre o Festival da Lusofonia. A ideia da marca dinamarquesa é ir rodando oito cenas de Macau e, com a ajuda de Andy Hung, um dos grandes experts na construção com LEGO no mundo, vão começar por mostrar o icónico lugar da Taipa antiga, com o complexo de cinco casas verdes com o estilo colonial à beira de água, onde se destaca “a arquitetura portuguesa, bem como a sua beleza excepcional e importante valor arquitectónico”, pode ler-se no comunicado. A construção demorou três semanas a ser terminada. “Isto, assim como os postais LEGO, serão as imagens de marca desta nova loja”, garantiu Sam Cheng.

O Ano Novo Lunar também não ficou esquecido. E para o Ano do Búfalo existe uma oportunidade de fãs da marca poderem coleccionar produtos de edição limitada, exclusivamente concebidos, não só para a abertura da loja, como para as tradicionais comemorações chinesas.

Há ainda a oportunidade para os fãs que se registem como membro da loja certificada poderem resgatar um conjunto gratuito de Postais LEGO Macau – Edição limitada até 28 de Fevereiro, explicou ainda ao PONTO FINAL Sam Cheng da Kidsland.

A LEGO, que está representada em 130 países, reservou o lançamento de novos modelos para a abertura da loja de Macau. Pela primeira vez estará disponível para venda um “Ferreiro Medieval”, um “jardim Citadino NINJAGO”, uma “Esquadra de Polícia”, um “Panda do Ano Novo Lunar BRICK HEROZ”, “Rosas” e “Tulipas”, um “Tuk Tuk da CREATOR” e ainda especiais Ano Novo Lunar como a “História de Nian”, o “Festival das Lanternas” e os “Momentos Felizes da Infância da DUPLO”, dedicado aos mais pequeninos.

Hong Kong, que actualmente tem cinco lojas certificadas LEGO, abriu a sua primeira no movimentado bairro de Mong Kok, em Kowloon, corria o ano de 2016.

A primeira loja certificada da LEGO em Macau está localizada na zona das lojas do Venetian e funciona das 10h às 23h, todos os dias.