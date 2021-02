Novo grupo de trabalho quer reforçar prevenção de casos de suicídio entre estudantes, diz Elsie Ao Ieong

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

A morte de uma estudante de 14 anos na passada sexta-feira deixou os serviços de educação em alerta sobre o aumento do número de casos de suicídio entre jovens num contexto difícil de pandemia. Em declarações à margem da cerimónia da tomada de posse do director da DSEDJ, a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura anunciou a criação de um trabalho interdepartamental para definir medidas concretas de apoio mais eficiente aos alunos para evitar casos semelhantes.

A secretária para os Assuntos Sociais e Cultura lamentou a morte de uma jovem de 14 anos na passada sexta-feira e assegurou que o Governo irá dar mais atenção à saúde física e mental de alunos e professores. Em declarações à margem da cerimónia da tomada de posse do director da DSEDJ, Lou Pak Sang, Elsie Ao Ieong comentou o alegado caso de suicídio de uma estudante, que caiu de um prédio da Avenida da Amizade, e explicou que medidas foram tomadas para evitar este tipo de situações.

“Sou mãe e por isso fico muito triste com estas notícias. Os encarregados de educação, os professores e os colegas devem estar tristes e espero que eles possam ter apoio para ultrapassar esta situação difícil. Espero que os estudantes ou os jovens, ou qualquer pessoa que precise de apoio, possa contar com os amigos, com os familiares, pois é sempre possível ter apoio. Por isso, sempre que precisem de apoio devem ligar para as linhas de apoio disponíveis para solicitar ajuda. Depois do acontecimento do caso na última sexta-feira, já dei instruções aos serviços e às associações da área da educação como a Caritas para que fosse criado um grupo de trabalho. Assim, espero que no futuro possamos ter medidas mais concretas para prestar apoio aos estudantes necessitados. Para além de prestar apoio aos estudantes também devemos preocupar-nos com o pessoal docente porque tanto os estudantes como os professores precisam de ter apoio”, referiu ontem Elsie Ao Ieong.

De acordo com as autoridades, o “Grupo de trabalho para o acompanhamento da saúde mental e física dos jovens – Transportar o amor” foi criado pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), os Serviços de Saúde (SS), o Instituto de Acção Social (IAS), a Associação de Educação de Macau, a Associação Unida das Escolas Católicas da Diocese de Macau e a “Esperança de Vida” da Cáritas de Macau. Segundo Elsie Ao Ieong, o Governo irá providenciar todos os recursos necessários ao grupo, que tem como principal orientação “prestar apoio em tempo oportuno”.

“Espero que o grupo de trabalho consiga arranjar medidas úteis o mais cedo possível. Por exemplo, se precisarem de mais recursos vamos investir mais recursos, e também vamos lançar as medidas necessárias no apoio dos assistentes sociais ou às associações da área da educação. Depois, o grupo vai trabalhar mais para analisar quais as medidas mais adequadas. Por exemplo, podemos recolher opiniões junto das escolas para ver como é que podemos fazer melhor no futuro. Quanto às medidas concretas, quando serão lançadas? De facto, os estudantes têm enfrentado muito stress no estudo. Não se trata de uma questão recente. Já falei com os Serviços de Saúde, o suicídio pode ter tido diferentes motivos na sua origem. Por isso, só depois de o grupo ter mais trabalho é que nós temos medidas concretas. Houve uma reunião no sábado passado”, indicou a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura.

Elsie Ao Ieong acrescentou ainda que o mesmo grupo irá “auscultar e recolher opiniões junto das escolas, por forma a proceder a uma análise concreta, estudar e elaborar em conjunto medidas mais eficazes e reais que facilitem, sempre que necessário, a prestação de afecto e apoio adequado”.