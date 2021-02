Deputados querem garantias de segurança em relação ao armazém de substâncias perigosas

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Na reunião plenária de ontem, Ho Ion Sang e Lam Lon Wai usaram as suas intervenções antes da ordem do dia para chamarem a atenção para o armazém de substâncias perigosas, que o Governo vai construir em Ká Hó. Os deputados pediram ao Governo garantias de segurança.

André Vinagre

O Regime Jurídico de Substâncias Perigosas de Macau entrou em consulta pública no dia 23 de Janeiro. A nova lei tem como objectivo o reforço da regulação da importação, armazenamento e circulação de 84 substâncias perigosas categorizadas em nove classes. O Executivo já tinha anunciado que, ao abrigo da nova lei, o armazém para substâncias perigosas seria construído no antigo centro de reabilitação de toxicodependentes “Desafio Jovem”, em Ká Hó.

Na reunião plenária da Assembleia Legislativa (AL) que se realizou ontem, Ho Ion Sang foi o primeiro deputado a falar sobre o tema. O parlamentar frisou que “há muito tempo que falta em Macau um grande depósito e uma gestão profissional do armazenamento central de substâncias perigosas” e lembrou que “actualmente, muitas substâncias perigosas são depositadas em diversas zonas, o que significa grandes perigos ocultos”.

O deputado eleito pela via directa assinalou que o plano inicial do Governo era colocar o armazém no Cotai, mas isso levantou críticas junto dos moradores daquela zona. Por isso, “propõe-se ao Governo que aprenda com as lições do passado, no sentido de esclarecer o projecto, os materiais e técnicas de construção, o nível de segurança pretendido, etc.”, disse Ho Ion Sang, pedindo ainda que o Executivo avalie os perigos ambientais para Ká Hó e divulgue os resultados sobre o estudo ambiental.

Além disso, na opinião de Ho Ion Sang, o Governo deve também ouvir os órgãos de comunicação social, residentes e profissionais do sector, para “a sociedade ficar a conhecer a segurança do armazém”.

“A sensibilização deve ser feita, em especial, aos moradores das proximidades, para dissipar as suas preocupações; devem ainda ser dadas mais informações para a sociedade discutir antes de se chegar a consenso, e fixar e divulgar a calendarização”, indicou, acrescentando: “Até à conclusão do armazém permanente, o Governo deve fazer bem a inspecção e fiscalização ordinária, e identificar os riscos de segurança, latentes e reais, procedendo atempadamente aos devidos acompanhamentos e correcção”.

Lam Lon Wai também quis abordar a questão das substâncias perigosas na sessão de ontem. O deputado eleito pela via indirecta elogiou o conteúdo da consulta pública lançada pelo Governo há uma semana: “Acredito que, após a sua entrada em vigor, o tratamento dessas substâncias será melhorado, o que merece o meu reconhecimento em relação ao principal rumo do documento de consulta”.

No entanto, deixa sugestões: “O tratamento das substâncias perigosas envolve bastantes pessoas e área, e o Governo, na criação deste regime, deve também elaborar planos de operação pormenorizados e viáveis, especialmente quanto à transferência, armazenamento das substâncias e formação do pessoal, com vista a articular-se com a entrada em vigor da futura lei, executando bem os respectivos trabalhos”.

Por fim, Lam Lon Wai notou que o local onde será construído o armazém para substâncias perigosas está rodeado por três lados da colina, “pelo que é um local adequado para tal”. Mas “o Governo deve recorrer a mais meios tecnológicos para apoio na gestão do depósito, elevar o nível de segurança, aperfeiçoar o trânsito das zonas envolventes, definir planos de contingência e divulgar mais informações, com vista a eliminar as preocupações do público”, sugeriu.