Aprovada na generalidade lei que prevê detenção de imigrantes ilegais até dois anos

Os deputados à Assembleia Legislativa (AL) aprovaram ontem, na generalidade, o regime jurídico do controlo de migração e das autorizações de permanência e residência em Macau. O diploma prevê que imigrantes ilegais possam ser detidos por um período até dois anos antes de serem expulsos do território. Wong Sio Chak, secretário para a Segurança, indicou que a norma provoca um efeito dissuasor. Os deputados democratas pediram explicações sobre o artigo do diploma que fala na recusa de entrada a quem constituir uma ameaça para a segurança interna e o secretário respondeu que se trata de uma norma aplicada em várias jurisdições.

Foi ontem aprovado na generalidade o regime jurídico do controlo de migração e das autorizações de permanência e residência na RAEM. O diploma prevê o aumento do período máximo de detenção de imigrantes ilegais para dois anos antes de serem expulsos do território, bem como reter cautelarmente os documentos de viagem dos indivíduos ilegais no território. Na apresentação da proposta de lei, Wong Sio Chak indicou que a medida serve para “evitar que os mesmos aleguem o extravio dos documentos ou os destruam dolosamente, tentando procrastinar os procedimentos de expulsão”. Aos deputados, Wong Sio Chak disse que a norma serve como efeito dissuasor.

José Pereira Coutinho perguntou ao secretário se, em vez de deter os indivíduos por esse período, não ponderou criminalizar este tipo de actos. Wong Sio Chak respondeu que criminalizar pode não ser a melhor opção: “Se a entrada ilegal na RAEM for crime, é crime leve e, como tal, não permite a prisão preventiva, o que pode piorar a situação”.

A proposta de lei prevê também a recusa de entrada e dos correspondentes pedidos de visto e autorização a pessoas não admissíveis, como indivíduos que “constituam ameaça para a segurança interna”. Au Kam San alertou que “ameaça para a segurança interna é um conceito muito abstracto”. Sulu Sou também pediu que o Governo defina o conceito de “ameaça à segurança interna” através desta lei. “Ameaça à segurança interna, o que é que se entende por isso? Entrada de um dissidente político ou alguém conotado com alguma actividade política, isso enquadra-se ou não aqui?”, questionou o democrata.

Nos últimos anos, as autoridades de Macau decidiram impedir a entrada de activistas e jornalistas, por exemplo, alegando que estes indivíduos eram uma ameaça à segurança interna. Wong Sio Chak disse que esta é uma norma que existe em vários países e regiões e que a defesa da segurança interna “é uma obrigação de cada Estado”. Segundo o secretário, o que é analisado é o ‘background’ da pessoa em causa, o seu perfil e as actividades que poderia levar a cabo em Macau.

A nova legislação também contempla a criminalização do casamento, união de facto, adopção ou contrato de trabalho simulados para obtenção de autorização de residência ou autorização especial de permanência. Com a lei em vigor, as autoridades recorrem ao crime de falsificação de documento, já que não existe um crime tipificado para o casamento fictício. “O que estamos a fazer é melhorar a identificação da ocorrência de um caso de casamento fictício”, indicou o secretário, explicando que, apesar de o comprovativo de casamento poder ser verdadeiro, o que está em causa é a “intenção fictícia”.