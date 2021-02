Sulu Sou diz que é urgente preencher as lacunas legais no que toca às licenças sem vencimento

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O deputado está preocupado com o número de licenças sem vencimento e diz que há vazios legais na legislação a este respeito. Numa interpelação escrita a ser apresentada hoje ao Governo, Sulu Sou pergunta porque é que os empregadores não têm de informar as autoridades caso os trabalhadores sejam colocados neste regime.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

“É urgente preencher a lacuna do sistema de protecção legal para licenças sem vencimento no âmbito da pandemia”. É este o título da interpelação escrita que Sulu Sou vai apresentar hoje ao Governo. Sulu Sou lembra que “um grande número de residentes não tem outra alternativa se não aceitar o acordo de licença prolongada sem vencimento, a fim de manterem os seus empregos”.

O deputado cita dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) de entre Outubro a Dezembro do ano passado para indicar que o número de pessoas em situação de subemprego é de cerca de 20.200, que fazem parte sobretudo das indústrias do jogo e dos transportes.

“Por um lado, os trabalhadores em licença sem vencimento não são elegíveis para o subsídio de desemprego e, por outro lado, não têm direito a qualquer indemnização de rescisão se voluntariamente rescindirem os seus contratos e encontrarem outro emprego durante o período de suspensão da remuneração”, alerta o deputado.

Sulu Sou recorda que, de acordo com dados da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), no ano passado houve 214 avisos de redução salarial, envolvendo 156 empresas e 245 pessoas. Recorde-se que, de acordo com a lei laboral, os empregadores são obrigados a notificar a DSAL caso pretendam reduzir a remuneração dos trabalhadores.

Porém, isso não acontece em caso de licença sem vencimento. Em caso de licença sem vencimento, os trabalhadores passam a receber uma remuneração base inferior ao previamente estabelecido, mas os empregadores não têm de informar a DSAL. Segundo os números de Sulu Sou, no ano passado a DSAL recebeu apenas sete notificações voluntárias de licenças sem vencimento, envolvendo 160 trabalhadores, “o que é muito diferente do número real de trabalhadores em licença sem vencimento”.

Assim, Sulu Sou questiona: “Para além da redução salarial directa, o acordo de licença sem vencimento é também uma forma de redução da remuneração de base. Então porque é que não é necessário chegar a um acordo por escrito e depois notificar as autoridades para que tenham conhecimento do conteúdo do acordo e possam exercer o seu poder legal de fiscalização?”.

A DSAL tinha indicado anteriormente que era obrigatório as empresas estabelecerem um “período razoável” para as licenças sem vencimento, como um mês no máximo. O deputado pergunta: “Existe alguma base legal para o chamado período razoável de licença sem vencimento?”. Por outro lado, o democrata quer saber se a lei laboral será revista no sentido de estabelecer um limite máximo para o número de dias de licença não remunerada e, caso o limite máximo venha a ser ultrapassado, se o empregado poderá ter direito a uma indemnização pela rescisão do contrato.

Por fim, Sulu Sou pergunta se o Governo planeia alterar a lei das relações de trabalho, que regula apenas a licença sem vencimento a pedido do trabalhador, no sentido de regular também as licenças sem vencimento a pedido dos empregadores.