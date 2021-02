Reestruturação dos serviços públicos dão mais poder aos secretários

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Principalmente ao nível da gestão dos fundos autónomos do Governo que, até agora, estavam na esfera de competências do líder do Executivo e passarão a ficar na dependência tutelar do secretário da respectiva área de governação.

São esperadas diversas mudanças nos organigramas que compõem o Governo da RAEM a partir do primeiro dia do próximo mês de Fevereiro. Por exemplo, fundos de característica autónoma como o Fundo dos Pandas e o Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia deixam de estar sob a tutela do Chefe do Executivo. Essas são algumas das decisões que decorrem da conclusão da discussão sobre o projecto de regulamento administrativo “Alteração ao Regulamento Administrativo n.º 6/1999” que versa sobre a organização, competências e funcionamento dos serviços e entidades públicas da RAEM.

A luz verde às mudanças visa, segundo o porta-voz do Conselho Executivo, André Cheong, optimizar o funcionamento e gestão, entre diversas coisas, dos fundos que pertencem a uma determinada área de governação. O também secretário para a Administração e Justiça, explicou aos jornalistas que as mudanças “não têm muito a ver com o reforço de competências”, mas “há alguns fundos que têm uma natureza muito técnica”. “Por exemplo, o Fundo dos Pandas funciona sob a tutela do Chefe do Executivo. Entretanto, considerando que o funcionamento e o financiamento dependem do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), desta vez vai passar a funcionar sob a minha tutela”, explicou André Cheong.

O governante admitiu que com estas mudanças, o Executivo terá mais uma gestão mais eficiente. “Claro que este ajustamento vai elevar a eficiência administrativa na gestão dos fundos.”

O Conselho Executivo revelou ainda que serão publicadas, em breve, as listas finais dos organismos consultivos que são presididos e coordenados por Ho Iat Seng e as que ficam na alçada dos diversos secretários.

Diversas reestruturações em marcha

Outra das alterações organizativas da administração pública esperadas para o próximo dia 1 de Fevereiro prende-se com a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) que passará a responder a Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças. O organismo tem sido tutelado pela secretaria para os Assuntos Sociais e Cultura. De igual modo, a mudança implica que o Gabinete de Crises de Turismo seja integrado na DST, mantendo-se a linha aberta para pedidos de informação durante 24 horas. Para isso, o Governo procederá à alteração de algumas disposições plasmadas no Regulamento Administrativo n.º 40/2011, dedicado ao Conselho para o Desenvolvimento Turístico.

Muitas mudanças são esperadas a partir de Fevereiro. Já foi tornado público, no final do final do ano passado, que a Direcção dos Serviços de Economia (DSE) vai integrar o Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia de Macau (FDCT). Com essa reestruturação, a DSE passará a denominar-se “Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico” (DSEDT) e integrar os serviços da Transferência Electrónica de Dados – Macau EDI Van.

As alterações que têm vindo a ser tornadas públicas estão plasmadas nas Linhas de Acção Governativa para 2021 e visam, essencialmente, reformar parte do pesado aparelho que é a Administração Pública, racionalizando o sistema de dependência hierárquica.