Radiação dos equipamentos móveis em Macau é mais baixo que nas regiões vizinhas

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

O secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, revelou na sexta-feira que um estudo encomendado pelo Governo indica que a radiação dos equipamentos móveis em Macau é inferior ao das regiões vizinhas. Os dados do estudo realizado pela Universidade de Macau serão divulgados esta segunda-feira, afirmou Raimundo do Rosário em resposta a uma interpelação oral do deputado Ip Sio Kai sobre a implementação da tecnologia 5G em Macau.

Questionado sobre os planos do Governo para a fixação de taxas tarifárias e eventuais apoios para a instalação de estações 5G em edifícios privados. “Não tenho uma resposta concreta para o planeamento do 5G. Temos de construir muitas estações, algumas em locas altos, algumas em locais baixos. Nas zonas antigas não temos propriedades, e isso vai afectar a recepção do sinal. Concordo que é um assunto urgente, mas o Chefe do Executivo não referiu se será o Governo a investir, serão as operadoras. Estamos a analisar o assunto, Ainda não chegámos a uma conclusão, talvez em meados do ano ou no segundo semestre. Se tiver mais informação irei dar”, começou por dizer Raimundo do Rosário, assumindo que a instalação das estações de 5G em edifícios privados poderá ser um problema. “Se não conseguirmos contar com as habitações privadas, se recusarem, poderá ser um problema para a receção desses sinais”.

Em relação ao possível impacto das radiações de equipamentos móveis na população, Raimundo do Rosário afirmou que um estudo encomendado pelo Governo, que indica que “a radiação dos equipamentos móveis é mais baixa [em Macau] do que nas regiões vizinhas”, será publicado a 1 de Fevereiro. “Este relatório sobre a radiação vai estar disponível na internet, se a população acredita no estudo já é outra questão”, frisou Raimundo do Rosário.

E.S.