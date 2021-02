Fiscalização ao acesso ilegal de dados pessoais será reforçada nas forças de segurança, diz Wong Sio Chak

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O secretário para a Segurança refutou as críticas de Sulu Sou quanto à falta de eficácia do mecanismo de fiscalização interna nas forças de segurança e revelou que nos últimos seis anos foram condenados 17 agentes a penas de prisão e demitidos 15 por abuso de poder. Em resposta a uma interpelação oral do deputado pró-democracia, Wong Sio Chak afirmou também que as autoridades vão “melhorar os procedimentos e a tecnologia de fiscalização” para que o mecanismo de fiscalização interna seja “mais eficiente”.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O Governo vai reforçar os procedimentos de fiscalização interna de acesso indevido a dados pessoais por parte de agentes das forças de segurança e punir exemplarmente os infractores, garantiu na sexta-feira Wong Sio Chak, secretário para a Segurança, em resposta a uma interpelação oral do deputado Sulu Sou.

O vice-presidente da Associação Novo Macau criticou falhas no mecanismo de fiscalização interno das forças de segurança e deu como exemplo um caso investigado pelo CCAC sobre um investigador criminal da PJ que acedeu, várias vezes, aos registos de migração de um cidadão sem autorização do seu superior hierárquico. “O caso referido só foi investigado pelo CCAC, que é um órgão externo, depois de a vítima o ter detectado e denunciado. Assim, a população acusa a fiscalização interna da polícia de ser ineficaz. Senhores dirigentes da PJ: quais foram os problemas e as lacunas verificados no mecanismo e no seu funcionamento? Ao longo dos anos, a PJ e a PSP descobriram, através dos mecanismos de fiscalização interna, algum caso de acesso ilegal a informações? Se sim, solicito uma apresentação detalhada desses casos”, afirmou Sulu Sou.

Na resposta ao deputado, Wong Sio Chak afirmou que tanto o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) como a PJ têm estabelecido “procedimentos de apreciação e autorização interna”, assim como mecanismos de fiscalização, com vista a “proceder a inspecções periódicas sobre a situação e a legalidade do uso dessas informações pelo pessoal”. Segundo o secretário para a Segurança, no caso do CPSP todos os chefes de departamento terão de “registar e fiscalizar os registos de acesso dos seus subordinados”, e, por outro lado, o departamento interno de fiscalização e de informática irá também “verificar, mensalmente, os registos de acesso a informações confidenciais, por forma a rever, de uma forma mais profunda, a legitimidade do acesso a informações, através dos sistemas informáticos, pelo pessoal”. No caso da PJ, Wong Sio Chak indicou que foram dadas “orientações e instruções” no âmbito do mecanismo de funcionamento interno, de forma a reforçar o controlo no acesso a dados pessoais. Após um pedido formal do investigador criminal ao acesso de dados de uma pessoa, o seu superior hierárquico “irá encaminhar o pedido para o departamento interno especializado, que irá rever e auxiliar no acesso, informando o requerente do resultado do acesso efectuado”.

Ao mesmo tempo, o chefe do departamento especializado irá proceder, de forma periódica, a “inspecções aleatórias”, para rever a “legalidade e a necessidade do objectivo da investigação por parte do requerente”, frisou Wong Sio Chak, acrescentando que, para além disso, no sistema de acesso a informações “existem sistemas de controlo e funções de registo de login, para que as referidas chefias ou os departamentos possam investigar os actos de acesso numa fase posterior”.

Em relação às questões do deputado sobre a divulgação de dados de acesso ilegal de informações internas, o secretário para a Segurança revelou que nos últimos seis anos foram detidos 17 agentes policiais e demitidos 15. “Entre o ano de 2014, e até à presente data, foram detidos 17 agentes policiais (três da PJ e 14 do CPSP) pelas razões acima citadas e pela prática do referido crime, os quais foram condenados a penas de prisão de 1 ano até 21 anos, sendo que 15 agentes foram sujeitos à demissão, aguardando-se a conclusão de processos disciplinares instaurados contra os restantes dois agentes policiais, que ainda estão na fase de investigação. Constata-se que as autoridades de segurança efectuam interruptamente o trabalho de fiscalização sobre o acesso ilegal a informações e a prática do respectivo crime por parte do seu pessoal, aplicando também sanções rigorosas”, assinalou Wong Sio Chak.

Sobre o caso investigado pelo CCAC, o secretário para a Segurança assegurou que a PJ instaurou um processo disciplinar contra o agente envolvido e efectuou uma revisão aos procedimentos internos, “tais como a colocação de um computador exclusivo num espaço autónomo, a instalação de uma porta blindada e de um sistema de controlo autónomo”.

De acordo com Wong Sio Chak, no futuro “serão também introduzidas mais medidas de fiscalização legal, com uso à tecnologia, para melhorar mais ainda a capacidade e os efeitos da fiscalização”.

Apesar das justificações do secretário, Sulu Sou não ficou totalmente convencido. “Neste caso, se não tivesse sido a vítima a denunciar o caso, ninguém teria conhecimento. Estes casos passam despercebidos à população e são cada vez mais encobertos porque a polícia utiliza formas para encobrir inovando a segurança e o secretismo”, referiu o deputado pró-democracia.