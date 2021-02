Expansão do Metro Ligeiro vai continuar apesar do número residual de passageiros devido à pandemia

Fotografia: Eduardo Martins/arquivo

Apesar da quebra acentuada do número de passageiros do Metro Ligeiro, o Governo vai dar continuidade aos trabalhos de expansão da linha da Taipa até à península de Macau. A garantia foi dada na Assembleia Legislativa pelo secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O secretário para os Transportes e Obras Públicas assegurou na sexta-feira que os projectos de expansão da linha do Metro Ligeiro de Macau vão prosseguir apesar da quebra acentuada de passageiros registada no ano passado. Em resposta a uma interpelação oral da deputada Wong Kit Cheng, Raimundo do Rosário apontou o impacto da pandemia como causa para a redução do número de utilizadores da rede da Taipa e assumiu que o investimento na obra ainda não teve o devido impacto na sociedade.

“O Metro Ligeiro foi um grande investimento que demorou muito tempo a concluir. Neste momento estamos a passar por um período complicado devido à pandemia. Quando a linha da Taipa entrou em funcionamento tínhamos 30 mil passageiros por dia, sei que as viagens eram gratuitas, mas depois com a pandemia esse número baixou para a ordem das centenas de pessoas por dia, nem chegava a mil por dia. Recentemente passou de 2.000 passageiros por dia para cerca de 1.600 passageiros. Foi uma grande redução. Quanto à eficácia para a sociedade é de zero”, afirmou Raimundo do Rosário na Assembleia Legislativa em resposta a uma interpelação oral da deputada Wong Kit Cheng.

Apesar dos números residuais de passageiros ao fim de um ano de funcionamento, a expansão da linha do metro vai continuar, frisou o secretário para os Transportes e Obras Públicas. “Temos de acelerar o trabalho da Linha de Seac Pai Van, Barra e fazer o trabalho da Linha Leste este ano. Há três anos ninguém imaginava o que ia acontecer em relação à pandemia. Fizemos o nosso trabalho de acordo com a realidade daquela altura. Mas vamos continuar o nosso trabalho na ligação à Barra e na construção da Linha Leste”, referiu Raimundo do Rosário

Na interpelação oral apresentada na sexta-feira, Wong Kit Cheng quis também saber mais detalhes do estudo sobre o Planeamento Geral do Trânsito e Transportes Terrestres de Macau (2021- 2030)”. “Qual é o objectivo e o rumo desse estudo? Quando é que vai definir novas políticas e planos para o trânsito e transportes?”, questionou a deputada. De acordo com Raimundo do Rosário, o Governo deve iniciar os trabalhos do estudo “em meados deste ano” para a próxima década, sendo que será dada prioridade aos problemas de trânsito da cidade. Sobre a possibilidade de alterações nas carreiras dos autocarros públicos de Macau, os representantes do Governo entendem que já existem suficientes e que, caso sejam alteradas, serão apenas substituídas e não aumentadas.

Durante o debate, a deputada Wong Kit Cheng questionou o secretário sobre a previsão do Governo para a conclusão do percurso pedonal na Taipa. Segundo Raimundo do Rosário, o primeiro troço da obra deverá ficar concluído “ainda antes do ano novo lunar”. “Sei que a população está preocupada com eventuais atrasos ou derrapagens, mas posso dizer que não houve atrasos, talvez pequenas de- moras, mas não houve atrasos. Antes do ano novo lunar vai ser concluído o primeiro troço. O segundo troço deve ser concluído em meados de Março. A obra vai ser concluí- da de forma faseada e aberta de forma faseada”, indicou Raimundo do Rosário.