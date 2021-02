DSEJ distingue professores que se notabilizaram nos últimos dois anos lectivos

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) realizou, na tarde de sábado, a cerimónia de atribuição menções de “Professor Distinto” relativo aos anos escolares de 2018/2019 e de 2019/2020. Segundo o comunicado do organismo, Lou Pak Sang, director do organismo, distinguiu 30 professores, “de forma a elogiar o seu desempenho excelente, no que diz respeito ao ensino e à conduta profissional”.

No seu discurso, Lou Pak Sang agradeceu aos professores por terem mantido as suas funções, incorporado a moral docente, superado dificuldades e ensinado os alunos a combaterem a epidemia juntos. O director da DSEJ lembrou ainda que o Governo tem implementado os princípios “Promover a prosperidade de Macau através da Educação” e “Construir Macau através da formação de talentos” e, além disso, empenhou-se na melhoria da qualidade educativa.

Lou Pak Sang afirmou também que o Governo está a promover o novo planeamento da área de Educação e que os trabalhos futuros, nesta área, dependem da cooperação entre todas as partes interessadas, especialmente do apoio dos professores. O director da DSEJ pediu aos professores para ampliarem as suas ambições, desenvolverem a sua capacidade de perseverança e atitudes inovadoras, “assumindo a missão de formação de quadros qualificados com elevados valores morais e contribuindo, com os seus esforços, para o sucesso da Educação”.

Os professores agraciados partilharam, também, as suas histórias e experiências pessoais, em vários campos do seu desenvolvimento profissional, desde o trabalho que desenvolveram na área educativa e a sua relação com os alunos, até à relação de parceria, atitude profissional e desenvolvimento pessoal.