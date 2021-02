Cultura hip hop e ‘street dance’ juntou mais de 200 dançarinos em Festival de Dança

No sábado passado, no teatro do Venetian, foi apresentado o Festival de Dança de Macau, patrocinado pelo grupo Suncity e organizado pela Associação de Artistas de Macau. Na ocasião, cinco estúdios de dança mostraram os seus talentos e actuaram em conjunto pela primeira vez em Macau. Mais de 200 dançarinos subiram ao palco para mostrarem, à sua maneira, os efeitos sociais e económicos nefastos da epidemia que levou ao cancelamento de muitos eventos de dança desde o surto no ano passado.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

A Associação de Artistas de Macau apresentou ontem, no teatro do Venetian, o Festival de Dança de Macau, um evento que contou com a participação dos cinco estúdios de dança e cultura Hip Hop: L.D.G Dance Studio, MSD Studio, Now’z Dance Studio Macau, TDSM Dance Studio e Zeal Dance Studio Macau. O show foi produzido pela Chessman Entertainment e o local cedido pelo Venetian.

O evento não só serviu para os estúdios participantes divulgarem e mostrarem o seu talento e a variedade de estilos que têm disponível, mas foi também uma indicação de como esta indústria das artes performativas tem vindo a combater as complicações sociais e económicas provindas desta epidemia, responsável pelo cancelamento de vários programas desde o início de 2020.

O festival de dança deste ano é já o terceiro da série e é patrocinado pela Suncity Group Rooting for Macau, que tem como objectivo tentar elevar o perfil dos grupos de ‘street dance’ locais. A abrir o show estiveram os representantes de cada estúdio com uma curta dança a solo onde foi possivel ver interpretações de vários estilos de hip hop, como ‘breakdance’ e ‘locking’.

Os representantes dos cinco estúdios representados falaram um pouco ao PONTO FINAL enquanto se preparavam nos seus camarins. “Neste festival foi atribuído a cada estúdio, um elemento clássico do qual tivemos de desenvolver uma história para as nossas coreografias. Calhou-nos o ‘Fogo’”, começou por explicar Dan Choi, director criativo do estúdio Zeal. E prosseguiu: “A nossa actuação terá várias partes. Na primeira, onde mostramos os nossos solos, usamos os estilos de ‘locking’ e ‘house’, e na segunda parte será de Sassy Jazz e Jazz Funk, onde esperamos fazer uma analogia das diferentes intensidades que o fogo pode ter, tal como na dança”, referiu. “Na parte final, a equipa toda vai dançar, 40 dançarinos ao som da canção ‘Relight my Fire’”, explicou antes da actuação.

Dan, do estúdio Zeal, que já é veterano e participou no festival do ano passado, contou como funciona o seu processo criativo em formular as coreografias. “Começamos por escolher as canções, sentimos o tema, o espírito, e baseamo-nos depois nisso, tentando sempre usar estilos diferentes e criar peças interessantes”. Em relação ao que pensa sobre o estado da dança em Macau, responde: “Penso que está gradualmente a atingir um nível muito elevado porque temos realmente vários estúdios muito activos a dedicarem-se com grande esforço para impulsionar a cultura da dança em Macau”.

O director criativo do estúdio de dança TDSM, P.P., conta que desde 2006, quando o estúdio foi inaugurado, tentam mostrar a técnica e talentos da comunidade de dança de Macau. “O nosso tema hoje é a ‘Terra’ e somos o maior grupo representado aqui, com 96 dançarinos, desde estudantes a professores, estamos todos aqui representados”, frisou o director do estúdio que trouxe ao evento estilos como Jazz, ‘vogueing’, ‘hip hop’, ‘popping’ e ‘locking’ e até dança contemporânea.

A TDSM tem, desde 2015, um curso de dança para crianças e a maioria permanece com o estúdio depois de cinco anos. “Temos muitos miúdos connosco que já ganharam muitos prémios e participaram em vários eventos no mundo”, diz P.P. de forma orgulhosa. Em relação ao estado da indústria em Macau, P.P. responde que, no que se refere à ‘street dance’, o nível “é bom especialmente desde 2009”, e que os alunos têm melhorado bastante e a mentalidade, em geral, “é de que estamos todos juntos em prol de impulsionar a cultura e o marketing de cada estúdio”. “As pessoas têm-se envolvido e participado muito, principalmente investindo nas crianças”, assinala.

A líder do estúdio L.D.G, que é também bailarina e coreógrafa, conta que trouxe 30 dançarinos, também uma mistura de alunos e professores a representar estilos do Jazz, especialmente o Jazz Funk ou ‘freestyle’. “Penso que o vírus teve um grande efeito na comunidade e na cultura da dança porque deixámos de poder reunir tantas pessoas como antes, e, na nossa área, o toque próximo é muito importante e essencial. A dança vive da comunicação entre um e outro, do toque humano”, explica ao PONTO FINAL quando questionada acerca de como a pandemia afectou a indústria. “Temos menos pessoas a inscreverem-se e perdemos praticamente toda a clientela vinda da China”, lamentou.

Do estúdio Now’z, a coreógrafa chefe Mira, que ensina há mais de 10 anos estilos como Jazz e ‘vogueing’, explica que o tema atribuído ao seu estúdio foi o “Espaço”. “Vamos representar um cenário na selva, onde a história é como se fosse um género de ‘cast away’ mas com dança e roupas de inspiração tribal. “Queríamos mostrar que não importa quem sejas, a dança pode fazer com que todos se possam comunicar no fim de contas”. O estúdio trouxe desta vez 50 participantes, sendo que metade deles são crianças. Variedades nos estilos de hip hop, jazz e house são as apostas do estúdio.

Mira lamenta que com o novo panorama provindo da situação do vírus “tenhamos as restrições de deslocamento e com isso um impedimento de poder assistir e comunicar com outros artistas”, ou participar em outros shows e concursos. “Penso que, neste contexto, temos de nos focar mais na comunidade local, pois se houver mais pessoas a apreciar esta cultura, temos pelo menos uma hipótese de sobreviver”.

Dan, do MSD estúdio, que além de ser o chefe da equipa, é também o coreógrafo e dançarino principal, e falou ao PONTO FINAL momentos antes de subir ao palco. Contou que trouxe 11 membros da equipa para esta sua exibição com o tema “Vento”. “Neste evento teremos em palco uma mistura de estudantes e dançarinos profissionais a dançar hip hop e ‘breakdance’”, conclui.