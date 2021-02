Chefe do Executivo quer comunicação social chinesa a promover “amor à pátria”

FOTOGRAFIA: GCS

Na passada sexta-feira, Ho Iat Seng reuniu-se com representantes dos meios de comunicação social em língua chinesa e, na ocasião, frisou que o Governo vai continuar a garantir a liberdade de imprensa. Por outro lado, diz esperar que a comunicação social promova o amor à pátria e a Macau.

No comunicado que cita as declarações de Ho Iat Seng durante o jantar, lê-se que Ho Iat Seng começou por lembrar os representantes dos órgãos de comunicação social em língua chinesa de que 2020 foi um ano atípico, em que a RAEM foi muito afectada pela pandemia. Ho Iat Seng chamou a atenção para os esforços da sociedade, que “manteve a união e esforços conjuntos” no combate às dificuldades. O Chefe do Executivo indicou que os resultados obtidos por Macau no controlo da pandemia não foram fáceis de alcançar, ainda assim, “a RAEM manteve um desenvolvimento socioeconómico estável e os diversos trabalhos do Governo foram gradualmente impulsionados”.

Ho Iat Seng deixou elogios aos profissionais da comunicação social, por, “não obstante das dificuldades, “terem tido a coragem de assumir e cumprir a sua responsabilidade social ao transmitirem ao público, de forma contínua, oportuna e fidedigna, as informações sobre a pandemia, permitindo que as políticas e medidas de prevenção pandémica do Governo fossem difundidas e concretizadas com eficácia”.

Por isso, Ho Iat Seng deixou um agradecimento ao sector também por “ter transmitido as opiniões e exigências da população, promovendo o aperfeiçoamento dos trabalhos da acção governativa, e também apoiado as pequenas e médias empresas na publicitação dos seus serviços”, e ainda por terem sido divulgadas informações turísticas e medidas para a entrada e saída nas fronteiras.

Ho disse prever que em 2021 Macau vai continuar a ser afectado pela instabilidade e pelo ambiente político e económico externo. Assim, o Executivo vai manter a estratégia de prevenir casos importados e evitar o ressurgimento interno do vírus. No discurso aos responsáveis dos órgãos de comunicação social, o Chefe do Executivo falou também sobre o 14.º Plano Quinquenal e sobre o padrão de desenvolvimento de dupla circulação. “O Governo da RAEM segue com seriedade o espírito e as instruções que o Presidente Xi Jinping transmitiu nos seus importantes discursos, aquando da visita a Macau, e definiu como orientação geral da acção governativa: ‘prevenir e controlar a pandemia, revitalizar a economia, beneficiar o bem-estar da população, promover a diversificação, impulsionar a reforma e inovar o desenvolvimento’”, lê-se no comunicado. O Chefe do Executivo notou também que o Governo vai elaborar “com pragmatismo” o segundo Plano de Desenvolvimento Quinquenal.

Além disso, Ho Iat Seng frisou que o Governo vai articular-se com as estratégias de desenvolvimento nacional, no sentido de dar um impulso à diversificação da economia, reforçar a cooperação entre a província de Guangdong e Macau em Hengqin e participar na construção da Grande Baía e na iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota’, bem como assegurar o sucesso na realização das eleições legislativas deste ano e “proteger a prosperidade e estabilidade de Macau”.

Por fim, o Chefe do Executivo assegurou que o Governo da RAEM continuará a garantir a liberdade de imprensa e a apoiar o desenvolvimento do sector da comunicação social. No entanto, disse esperar que os órgãos de comunicação social de língua chinesa “continuem a difundir a nobre tradição de ‘amar a Pátria e amar Macau’, a prosseguir no caminho certo, a promover a justiça, a desempenhar de forma certa o seu papel fiscalizador e orientador, a espelhar a realidade com objectividade e imparcialidade, a transmitir energias positivas, e a apoiar os diversos serviços públicos na concretização das suas acções governativas”.

