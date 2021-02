Cargueiros colidem à frente do Centro de Ciência e provocam derrame de petróleo

FOTOGRAFIA: DR

Dois cargueiros colidiram na manhã de sábado ao largo do Centro de Ciência de Macau. A colisão provocou um derrame de petróleo. Na tarde de ontem, um dos navios continuava a derramar algum petróleo, mas a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) garantiu ao PONTO FINAL que a situação estava sob controlo. O acidente está agora a ser investigado.

André Vinagre

Na manhã de sábado, por volta das 11 horas, dois cargueiros colidiram ao largo do Centro de Ciência de Macau. Como resultado da colisão, um dos navios ficou danificado e provocou um derramamento de petróleo, deixando manchas negras nas águas entre a Ponte da Amizade e a Ponte Governador Nobre de Carvalho . Após o acidente, a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) mobilizou embarcações no sentido de evitar que o petróleo se espalhasse no mar. O acidente não provocou feridos.

Segundo fonte oficial da DSAMA explicou ao PONTO FINAL, foram colocadas no mar barreiras, mantas absorventes de petróleo e foi espalhado dispersante para evitar que o petróleo se espalhasse ainda mais. Na tarde de ontem, ainda havia manchas de petróleo em frente ao Centro de Ciência, mas, segundo as autoridades, a situação estava controlada.

Os cargueiros em causa são do interior da China. Um dos navios foi levado para a zona em frente ao Aeroporto Internacional de Macau, onde ficou ancorado. O outro, que saiu mais danificado da colisão, continua na zona do choque, já que ficou encalhado no local. Segundo a DSAMA, este navio continua a derramar uma pequena quantidade de petróleo, mas a situação está controlada. Foram colocadas barreiras de petróleo à superfície para evitar que a mancha se alastre.

A DSAMA ainda não sabe quando é que os cargueiros serão retirados do mar. Segundo explicaram as autoridades, há que retirar a carga dos navios antes de estes serem levados para terra. As autoridades têm estado a informar os outros navios que passam no local do derrame através de rádio, de forma a chamar a atenção para o acidente. A DSAMA também instalou luzes de aviso no local.

Além disso, as autoridades de Macau já notificaram as autoridades de Zhuhai sobre o acidente, a fim de se coordenarem com o dono do navio para organizarem a transferência da carga para outro local e para remover o navio encalhado o mais rapidamente possível. A DSAMA está agora a investigar as razões para o acidente.

Ambientalistas pedem medidas ao Governo para evitar poluição marítima

Em reacção ao derrame de petróleo que ocorreu no sábado, a ambientalista Annie Lao disse ao PONTO FINAL que, na sua opinião, a solução poderia passar por diminuir a quantidade de actividades náuticas nas águas de Macau, a fim de evitar colisões. Annie Lao sugeriu também o estabelecimento de limites de velocidade para as embarcações e a imposição de espaços limitados entre cada navio. “É necessário que o Governo tome medidas sérias sobre isto, tais como a aplicação de multas pesadas ou acções legais para proibir estas actividades”, afirmou a ambientalista, questionando: “Agora, quem é o responsável pelo derrame de petróleo? E qual é a multa a ser aplicada?”. Segundo a ambientalista, “a qualidade da água em Macau é muito má”, e isto deve-se aos esgotos ilegais na região e nos territórios vizinhos. “A cor da água em Coloane está a ficar rosada devido aos derrames de petróleo e às construções”, alertou.

Já Joe Chan começou por esclarecer que o derrame que se registou esta fim-de-semana não terá tido um impacto significativo no ambiente marítimo de Macau, já que se tratou de um incidente isolado e as autoridades oficiais conduziram uma acção de prevenção de forma imediata. Além disso, Joe Chan destacou o facto de, segundo dados da DSPA, o nível de poluição das águas ter vindo a diminuir nos últimos cinco anos. O ambientalista indica que as regiões vizinhas são as principais responsáveis pela poluição na costa de Macau. Não obstante, “devemos pelo menos cumprir o nosso dever, e melhorar o tratamento das nossas águas residuais domésticas”, referiu Joe Chan, detalhando: continuar a monitorizar a eficiência do sistema de esgotos da cidade para evitar fugas ou descargas ilegais de água. “Além disso, é urgentemente necessária mais educação sobre poluição marítima, uma vez que uma quantidade razoável de poluentes da água provém de mercadorias diárias e do plástico de uso único dos nossos cidadãos”, acrescentou. A longo prazo, Joe Chan acredita que o Governo deve tentar minimizar os depósitos no aterro e cooperar com as regiões vizinhas, a fim de se construir um mecanismo para a conservação marítima.