Unidades de serviços sociais com reforço orçamental de 10% em 2021, assegurou Elsie Ao Ieong

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

De acordo com a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, as instituições de apoio aos grupos desfavorecidos não foram afectadas pelos cortes nas despesas públicas impostas por Ho Iat Seng. Segundo Elsei Ao Ieong, o Governo reservou para 2021 um orçamento de 1.280 milhões de patacas para todas as unidades de serviços sociais, um aumento de 10% em comparação com o ano anterior.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ieong, garantiu ontem que as políticas de contenção nas despesas públicas impostas pelo Chefe do Executivo não tiveram impacto no orçamento das instituições de apoio aos grupos mais desfavorecidos. Em resposta a uma interpelação oral da deputada Ella Lei, a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura revelou que houve um reforço de 10% no orçamento das unidades de serviços sociais em comparação com 2020.

Na interpelação oral apresentada ontem na Assembleia Legislativa, a deputada Ella Lei questionou o Governo sobre o eventual impacto de uma redução de 10% em todos os serviços públicos, nomeadamente em instituições de serviços sociais.

“O Governo exige aos serviços públicos que reduzam em 10% as despesas orçamentadas para 2021, sublinhando que a contenção destas não vai afectar o apoio aos cidadãos, as políticas de bem-estar, nem os serviços prestados pelas creches, lares de idosos ou de portadores de deficiência, indispensáveis à sociedade; e as autoridades também encarregaram as instituições de serviços sociais, ou lhes deram apoio financeiro, de prestar cuidados domiciliários ou cuidados às pessoas com dificuldades motoras. Este ano, o Governo deve garantir que as instituições de serviço social tenham recursos para assegurar que o pessoal e a prestação de serviços não sejam afectados, por não terem recursos suficientes e não conseguirem responder às necessidades. Como é que isto vai ser feito?”, questionou a deputada.

Para além disso, Ella Lei recordou que em alguns países e regiões “é feita periodicamente a revisão da situação do pessoal afecto aos lares de idosos ou de portadores de deficiência, ou até a definição de critérios de pessoal mínimo a afectar. Qual é a actual situação em Macau? O Governo deve assegurar a qualidade das instalações, os cuidados prestados aos utentes e os trabalhos de reabilitação. Vai fazê-lo?”.

Na resposta à interpelação oral da deputada eleita por sufrágio directo, Elsie Ao Ieong frisou que “não serão reduzidas as despesas relacionadas com o bem-estar da população” apesar da contenção ao nível das despesas públicas.

“Nesta conformidade, assiste-se a um aumento do valor orçamentado para o apoio financeiro a conceder, em 2021, aos trabalhadores dos equipamentos de serviços sociais, ou melhor, das instituições que actuam nas áreas de apoio a crianças e jovens, a idosos e de reabilitação, que incluem as creches, os serviços de cuidados domiciliários, os lares para idosos e pessoas portadoras de deficiência, passando o referido valor orçamentado de cerca de 1.160 milhões de patacas em 2020 para cerca de 1.280 milhões de patacas, um aumento superior a 10% em relação ao ano de 2020”, afirmou Elsie Ao Ieong.

Em relação ao número de trabalhadores que beneficiam do subsídio orçamentado, a secretária indicou que o aumento é superior a 5% em relação ao ano de 2020, “passando de um total aproximado de 3.630, em 2020, para cerca de 3.820”. “Tal orçamento permite, por um lado, manter intactos o número de trabalhadores subsidiados e as respectivas regalias, e, por outro lado, reforçar, em 2021, de modo adequado e em função da situação real do desenvolvimento dos equipamentos, os recursos humanos, optimizando e desenvolvendo os serviços em causa”, indicou Elsie Ao Ieong.