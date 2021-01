Taxa de desemprego entre residentes diminuiu 0,2% no último trimestre de 2020

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Em resposta a uma interpelação oral do deputado Leong Sun Iok sobre a consolidação do desenvolvimento do sector do jogo e a estabilidade do ambiente de emprego, o secretário para a Economia e Finanças revelou que a taxa de desemprego no quarto trimestre de 2020 fixou-se nos 3,8% e que o sector VIP registou quebras na ordem dos 57%.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, afirmou que os dados de emprego registados no último trimestre de 2020 são encorajadores e revelou que a taxa de desemprego dos residentes diminuiu 0,2% no quarto trimestre do ano passado. O representante do Governo esteve ontem na Assembleia Legislativa a responder a interpelações orais dos deputados, que pediram um reforço de medidas de apoio para os residentes e para as pequenas e médias empresas que continuam afectadas pelo contexto económico e pandémico.

“A epidemia do novo coronavírus faz sobressair os problemas existentes no desenvolvimento do sector do jogo de Macau. Tendo em conta a mudança do ambiente geral de exploração do sector do jogo e das actividades das salas VIP, de que medidas dispõe o Governo para fazer face à situação? Sendo o sector do jogo o maior grupo laboral de Macau, como é que o Governo, através de políticas e medidas, consegue, por um lado, manter o emprego dos seus trabalhadores e, por outro, criar mais postos de trabalho para os residentes?”, questionou o deputado Leong Sun Iok numa interpelação oral.

Na resposta ao deputado, Lei Wai Nong assegurou que o Governo dá muita importância “à situação da contratação de trabalhadores locais nas empresas” no sentido de “garantir a prioridade no acesso ao emprego e de forma contínua dos trabalhadores locais”. Para além disso, o secretário disse que até ao final de Dezembro de 2020, existiam 177.663 trabalhadores não-residentes titulares de autorização de permanência na qualidade de trabalhador, “representando uma redução de 18.875 pessoas relativamente ao final de Dezembro de 2019”, das quais 8.903 eram trabalhadores não-residentes especializados e não especializados dos sectores do jogo e hoteleiro.

“Esta pandemia vai demorar mais tempo do que previsto e vai continuar antes da reestruturação de algumas indústrias, e por isso a retoma económica vai demorar. Desde 13 de Setembro do ano passado que estamos com uma tendência de melhoria. Macau é uma cidade turística e o número de turistas ainda não atingiu o nível ideal apesar do crescimento lento no quatro trimestre do ano passado. Temos de tomar medidas e não podemos ter uma atitude demasiado optimista, mas com a vacinação vamos conseguir controlar melhor a situação. Macau é uma microeconomia, não podemos controlar a situação global. Estamos muito dependentes do sector terciário, do turismo, e temos de ter medidas adequadas pois houve uma oscilação da pandemia no início do Inverno. Amanhã [sexta-feira] será divulgada a taxa de desemprego. No terceiro trimestre era de 4%, e o número que temos entre Outubro e Dezembro de 2020 é de 3,8%, ou seja, menos 0,2%. Claro que ainda não é o ideal, mas o facto é que desceu de 4% para 3,8% e houve uma melhoria das condições económicas e de emprego. A DSAL tem trabalhado arduamente e vamos ver quais são os postos de trabalho mais procurados pela população, mas temos sempre de atender à situação real do mercado”, afirmou o secretário para a Economia e Finanças em resposta à interpelação oral do deputado Leong Sun Iok.

Ella Lei questionou o secretário para a Economia e Finanças sobre medidas para o sector do jogo e garantiu que há muitas vozes preocupadas na sociedade em relação à chegada das vacinas a curto prazo. Para além disso, a deputada recordou que o aumento do período de quarentena em Macau pode ser prejudicial. “O prazo de quarentena está mais longo, o Governo dispõe de novas medidas de apoio? O Governo Central parece que não quer que haja muitas pessoas a viajar e isso vai afectar Macau no final do Ano Novo Chinês. Vão divulgar medidas para ajudar os residentes na questão do emprego? A DSAL divulgou alguns dados, mas há residentes em situação de subemprego com redução de salários ou licença sem vencimento. Há situações em que os trabalhadores regressam ao trabalho apenas alguns dias durante o mês para depois regressarem à licença sem vencimento.”

O deputado Ip Sio Kai defendeu medidas mais flexíveis para apoiar a população e pediu medidas para a diminuição do número de trabalhadores não-residentes no mercado de trabalho. Em resposta ao deputado, o director da DSAL assegurou que as autoridades vão ser muito rigorosas na avaliação dos pedidos de renovação de autorização de trabalho de não-residentes nas microempresas e nas pequenas e médias empresas. “Vamos ter em conta as necessidades de emprego local. No processo de apreciação e aprovação vamos ver se já locais que possamos preencher essas vagas com trabalhadores locais”, afirmou Wong Chi Hong.

Já o deputado Zheng Anting questionou o Governo sobre a situação dos promotores das salas VIP de Macau. “Temos uma reserva financeira, o Governo tem alguma política para as salas VIP que contribuíram com impostos ao longo dos anos para a nossa reserva financeira? O Governo já conversou com os profissionais do sector para lhes explicar as políticas nacionais e de Macau? Os trabalhadores deste sector do jogo contribuíram para o aumento das reservas financeiras e o Governo devia prestar atenção a este sector. Que medidas vão ser implementadas para este sector? Quantas salas estão a fechar? Quantos trabalhadores perderam o emprego? Que tipo de acções de formação vamos ter para a empregabilidade destes trabalhadores na Grande Baía?”, questionou Zheng Anting antes de frisar que os ‘junkets’ “trabalharam muito para a economia de Macau”.

“Temos 85 licenças VIP e mais de 1.000 mesas de jogo. As salas normais estão a sofrer muitas mudanças que nós temos de encarar. O mercado é o mercado e dependemos da procura e da oferta. O Governo não pode reforçar essa procura. O Governo tem de fazer o que lhe compete fazer e há coisas que não é oportuno fazer. Vamos garantir a estabilização da gestão e actividades das concessionárias de forma a garantir que os turistas prolongam a sua estadia em Macau. O número do desemprego não é o ideal e estamos dependentes dos altos e baixos da economia. Nesta altura de pandemia temos de fazer as devidas preparações. O nosso sector VIP caiu 57% e mesmo assim conseguimos manter a taxa de desemprego por volta de 4%. Isso contou com o apoio das concessionárias que mantiveram os postos de trabalho dos locais”.

____________________

Governo não descarta terceira ronda de apoios

Questionado pelos deputados sobre uma eventual terceira ronda de apoios aos residentes e empresas locais, o secretário para a Economia e Finanças assumiu que o Governo ainda não descartou a possibilidade de recorrer às reservas extraordinárias para apoiar novamente a população, mas frisou também que as despesas fixas do Executivo são muito elevadas devido ao contexto económico. “Existem despesas rígidas e é necessário considerar seriamente como utilizar as nossas reservas. Não fechamos a porta a uma terceira ronda de apoios, mas só em casos extraordinários. Espero que não seja necessário recorrer a esse dinheiro. O Governo vai acompanhar toda a situação e adoptar as medidas necessárias”, disse o governante.