Rotary Club de Macau reúne com Edmund Ho

O vice-presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês e Membro Honorário do Rotary Club de Macau, Edmund Ho, recebeu recentemente uma comitiva de oito pessoas ligadas ao Rotary Club de Macau, liderada pelo seu presidente João Francisco Pinto.

O presidente do Rotary Club começou o encontro por expressar gratidão ao antigo Chefe do Executivo da RAEM pelo apoio que este tem demonstrado à instituição ao longo dos anos

João Francisco Pinto inteirou Edmund Ho dos projectos e actividades que o clube tem desenvolvido desde que assumiu a presidência no ano passado, sucedendo a Ip Pui Fai. O também director de informação e programas portugueses da TDM – Teledifusão de Macau frisou o trabalho realizado em especial nas áreas de resposta à nova pandemia de Covid-19, incluindo serviços de cuidados materno-infantis e aconselhamento psicológico para residentes.

Por seu turno, Edmund Ho reconheceu as muitas contribuições feitas pelo Rotary Club de Macau para o desenvolvimento do território ao longo dos anos, salientando que o clube deve continuar a levar por diante a sua longa tradição histórica de serviço a Macau nas áreas da saúde, comunidade, juventude e desenvolvimento profissional.

Estiveram presentes na reunião antigos presidentes do clube como Choi Sai Hong, Ip Pui Fai, Synthia Chan, Fátima Santos Ferreira, David Shelton-Smith, Elvo Sou, bem como o presidente indicado em Novembro do ano passado para o biénio 2022/2023, Li Ying.

O Rotary é uma rede global de líderes comunitários, amigos e vizinhos que veem um mundo onde as pessoas se unem e entram em acção para causar mudanças duradouras em si mesmas, nas suas comunidades e no mundo todo, pode ler-se na página, em versão portuguesa, do Rotary Internacional.