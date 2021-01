Número de operações dos bombeiros decresce em ano de pandemia

Tufão Hato

Em ano de pandemia, diminuíram as acções operacionais dos bombeiros, o número de incêndios, as saídas das ambulâncias e os serviços especiais. Por outro lado, as operações de salvamento subiram.

Foram ontem divulgadas as estatísticas das operações do Corpo de Bombeiros (CB) ao longo do ano de 2020, um ano “extremamente invulgar”, lê-se no comunicado dos bombeiros.

Entre o dia 1 de Janeiro e o dia 31 de Dezembro de 2020, os bombeiros registaram um total de 42.966 acções operacionais, o que representa uma descida de 11,02%, em comparação com os 48.288 casos de 2019.

No que toca às ocorrências relativas a incêndios, em 2020 houve 809 casos, menos 12,26% do que em 2019. No ano passado, houve 612 casos de incêndio em que não foi necessário o uso de mangueiras e 160 relativos a comida queimada, detalha o CB. No comunicado, os bombeiros explicam que as principais causas desta diminuição têm a ver com os casos da diminuição do esquecimento de desligar o fogão face ao mesmo período do ano passado, o que representou uma redução de 69 casos, cuja redução foi de 30,53%.

Nos primeiros 12 meses de 2020, os principais motivos para os incêndios foram o esquecimento de desligar o fogão, o “fogo nu” deixado por alguém e a queima de incensos ou papéis votivos, contando com 338 casos. Estes factores representaram 41,78 % do número total da saídas de incêndio.

O número de saídas de ambulâncias em 2020 foi de 36.822, enquanto que em 2019 foi de 41.958, o que representa um decréscimo de 12,24%. Também o número de serviços especiais do CB decresceu, dos 4.019 casos em 2019 para os 3.927 no ano passado, ou seja, 2,29%.

A corporação indica que esta diminuição generalizada das acções dos bombeiros se deveu à pandemia. “Os cidadãos ficaram mais tempo em casa, razão pela qual a situação alusiva ao esquecimento de desligar o fogo se reduziu”, justifica o CB. Além disso, a corporação diz que é devido ao facto de o número de pessoas que visitaram Macau ter diminuído que houve uma redução significativa no número de vezes em que as ambulâncias foram necessárias. O CB aproveita também para apelar a que os cidadãos chamem as ambulâncias apenas em situações de urgência.

No âmbito dos trabalhos relativos ao novo coronavírus, o CB indica que, entre Janeiro de 2020 e 25 de Janeiro de 2021, foi feito o transporte de 2.551 casos suspeitos, contando com 3.311 pessoas. O CB diz que “prestou estreita atenção à evolução da epidemia, actualizou oportunamente as orientações de trabalho sobre o transporte de doentes suspeitos e pediu ao pessoal da primeira linha para executá-las rigorosamente, com o objectivo de responder completamente aos trabalhos da normalização da prevenção e controlo da epidemia”.

Ao longo do ano passado, o CB organizou 102 palestras sobre protecção contra incêndios, prevenção de desastres, conhecimentos sobre emergência médica e segurança dos combustíveis, com a participação de 7.599 indivíduos. Além disso, foram feitos 28 exercícios práticos sobre o uso do extintor, com a participação de 780 pessoas. Houve também 68 simulacros de evacuação de incidentes e 865 actividades de sensibilização.

No comunicado, a corporação nota também que já está a preparar o Ano Novo Chinês: “Com o intuito de garantir a segurança de actividades, o CB irá deslocar-se a diversos templos localizados em Macau, em conjunto com o Instituto Cultural, para proceder às inspecções de protecção contra incêndios e divulgações, incluindo a vistoria aos equipamentos de prevenção contra o fogo e extintores, bem como lembrar aos gestores de templo a prestarem atenção à protecção contra incêndios e aos aparelhos eléctricos, por forma a diminuir a oportunidade de ocorrência de incêndios”.

A.V.