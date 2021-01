Macau, espírito de missão e fotojornalismo

Kenneth Dickerman passou por Macau durante a sua juventude. Num texto que acompanha o trabalho do fotógrafo da Associated Press Jae C. Hong publicado esta semana no In Sight do Washington Post, homenageia o trabalho missionário da mãe enfermeira que ainda trabalha num lar para idosos nos EUA, onde contraiu a Covid-19.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

Esta semana o In Sight do Washington Post publicou uma foto-reportagem sobre os capelães de hospitais que dão consolo aos solitários e moribundos em Los Angeles, durante a pandemia de Covid-19.

A rubrica, na grande maioria das vezes, da autoria do editor de fotografia Kenneth Dickerman, suscitou-me a atenção, muito por culpa do trabalho que fiz durante o ano passado sobre os lares em Macau, a condição dos idosos e o trabalhos dos cuidadores, em especial nesta altura tão crítica para todos nós.

Haverá coincidências? Kenneth Dickerman, imagine-se, cresceu em Macau. A sua família emigrou para o território, em 1978, outrora administrado por Portugal. No início do texto, que acompanha o trabalho fotográfico da autoria de Jae C. Hong, da Associated Press (AP), Dickerman discorre um pouco sobre a sua vida privada para explicar porque escolheu publicar o trabalho do fotojornalista norte-americano de origem asiática.

Tinha quatro anos quando os pais, missionários e profissionais de saúde, decidiram viver em Macau. Juntamente com mais três irmãos, duas meninas e um menino, assentaram arraiais no território. Dickerman assume que, em Macau, “muitas coisas deixaram uma impressão indelével” na sua mente enquanto crescia, principalmente o espírito de missão e a vontade imensa da sua mãe em ajudar os outros.

A mãe de Dickerman é enfermeira. Ainda hoje trabalha num lar para idosos em St. Louis, nos Estados Unidos da América. Confesso que esta é mais uma razão para vos trazer esta história.

A reportagem de Jae C. Hong despertou em Kenneth Dickerman pormenores da sua vida juvenil, em particular a sua passagem por Macau, onde o editor de fotografia assume que a mãe “permaneceu firmemente comprometida com o seu trabalho como enfermeira”. “Como a minha mãe era missionária, além de enfermeira, muitas vezes desempenhava um dever duplo, cuidando, mas também dando consolo às pessoas, não muito diferente do que muitos capelães de hospital fazem”, relembra Dickerman numa alusão clara ao trabalho fotojornalístico do fotografo da AP, que também, uma vez mais, lembrou-me o incansável esforço de cuidadores como a irmã Louis Mary do Asilo de Santa Maria da Caritas.

Espírito de missão permaneceu inabalável

O pai de Dickerman era médico, por isso o sentido de missão permaneceu por largos anos no seio da família. Em Macau, e depois nos EUA, a mãe do editor de fotografia do Washington Post “criou uma iniciativa de enfermagem comunitária na qual iria às casas das pessoas para administrar cuidados”. Dickerman revela que tanto ele como os irmãos, frequentemente acompanhavam a mãe.

Dickerman também compara, em parte, o trabalho de missionário com a prática do jornalismo. O fotógrafo, que enquanto freelancer fez muita reportagem de guerra, acredita que o jornalismo existe para, também, “confortar os aflitos e afligir os confortáveis”. “Não sou particularmente religioso, mas reconheço que a minha educação guiou-me na direcção que tenho seguido nos últimos 20 anos”, ou seja, “tenho tendência a gravitar em torno de histórias sobre pessoas que ajudam ou são ajudadas”.

O editor de fotografia no Washington Post assume que, ainda mais nesta altura por causa da pandemia de Covid-19, se deve vincar esse papel. A reportagem de Jae C. Hong revela “como as famílias estão proibidas de visitar os seus entes queridos para conter a propagação da doença”. Dessa forma, “os capelães costumam agir como substitutos, segurando as mãos dos moribundos, orando com eles e carregando iPads para os quartos do hospital por forma a criar uma conexão em tempo real com famílias enlutadas”.

Dickerman confessa que ficou impactado com as fotos. “A minha mãe, nos últimos meses, tem trabalhado sem parar cuidando de pacientes durante esta pandemia”, disse, revelando de seguida: “Como tantos na linha da frente, não ficou imune ao vírus. Há alguns meses, testou positivo, mas felizmente os seus sintomas foram leves. Quando recuperou, voltou imediatamente ao trabalho.”

Recentemente, a mãe de Dickerman recebeu as duas doses da vacina contra a Covid-19. “Ela ainda está lá, a oferecer atendimento e conforto. Quando vi esta foto-reportagem, vi a minha mãe”, conclui.