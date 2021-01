Macau em miniatura em exposição na Igreja de São Lázaro

Amanhã vai ser apresentada a quarta série da exposição de seis artistas com seis tipos de arte diferentes, intitulada “Art Power Jamming”, organizada pela Ark – Associação de Arte de Macau e com o apoio criativo do estúdio da Design Graceart. A artista local Betty Ng vai-se estrear no sábado na arte em miniatura, onde pretende mostrar várias peças de diferentes lados da cultura de Macau. A exposição está disponível na Calçada da Igreja de São Lázaro até ao dia 19 de Março.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

Betty Ng vai apresentar, a partir de sábado e até 19 de Março, a sua colecção de arte em miniatura, replicando vários cenários típicos de Macau, como as típicas bancas de petiscos locais, como as do ‘ke bing’ ou waffle com manteiga de amendoim e leite condensado.

A coordenadora do projecto, Yaya Vai, falou ao PONTO FINAL acerca desta exposição que traz algo de especial e único ao mundo das artes locais. “Esta é a primeira exposição da Betty e, na verdade, o artesanato foi sempre a sua grande paixão, portanto desta vez decidimos mostrar um dos seus grandes talentos – a arte em miniatura, tudo peças feitas à mão, muito detalhadas” descreve.

A coordenadora da Ark, que é também a curadora da exposição, partilhou que a artista quis, apesar de se especializar em diferentes tipos de arte, começar por expor esta em particular devido aos detalhes e minúcia na representação de coisas banais do dia-a-dia.

“Na exposição podem-se ver cenas tradicionais, tais como o nosso café do pequeno almoço, vendedores de comida de rua e reproduções de coisas interessantes como doces e presentes de casamento típicos. São coisas habituais do nosso dia-a-dia, mas em formato minúsculo e feito de uma forma muito artesanal e original, como barro de resina”, explica, assegurando que “é inacreditável o nível de detalhe que se pode observar e é quase impossível não se parar para nos fixarmos nestas obras” assinala a curadora.

Outro objectivo da exposição é apresentar o talento de uma artista desta arte e o nível de persistência que é necessário e apenas possível depois de muitos anos de práctica. A artista Betty Ng afirma orgulhar-se de poder trazer algo assim para o público de Macau, ainda por cima, sendo a primeira vez que algo assim é exibido no território.

Em relação à sua inspiração inicial, Betty Ng refere apenas que foi “o seu dia-a-dia”. A artista, que viveu muitos anos em Hong Kong, conta que aprendeu este tipo de artesanato com uma professora especializada na região vizinha e que a acabou por inspirar, fazendo com que começasse a trabalhar nas suas próprias ideias, na sua cidade”, refere.

Os materiais usados nesta arte são fundamentalmente o barro de resina, tinta e reciclados, como papel de embrulho, pau de bambu, canudos, cartão de espuma, recipientes de plástico, madeira, etc.

De acordo com o comunicado de imprensa, esta série de exposições representa não só uma plataforma de troca para diferentes artistas que encarnam diferentes talentos e habilidades artísticas, mas permite também, ao publico geral e aos turistas a possibilidade de apreciar a variedade de trabalhos e obras únicas.

A exposição vai estar patente na sede da Associação Promotora para as Indústrias Criativas, na Calçada da Igreja de São Lázaro, entre as 11h00 e as 18h00 e é subsidiada pela Fundação Macau.