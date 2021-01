Ivy Teng Lei, uma DREAMer que pede a Biden justiça para os imigrantes

“Legislação abrangente sobre imigração que centralize a justiça para os imigrantes, independentemente do seu estatuto imigratório”. É o que pede Ivy Teng Lei, uma das beneficiárias do programa que impede a deportação de jovens levados para os EUA ainda em crianças. O pânico e a desinformação marcaram, na opinião desta activista natural de Macau, os quatro anos da Administração Trump.

André Vinagre*

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Depois de nascer em Macau, Ivy Teng Lei foi, aos sete anos de idade, para os Estados Unidos. Era o único membro da sua família que não tinha documentos e é uma das beneficiárias do programa DACA instituído pela Administração Obama e que Donald Trump quis revogar, o que gerou protestos nos Estados Unidos. A lei em causa chama-se Development, Relief, and Education for Alien Minors Act, cujo acrónimo forma a palavra “DREAM”, ou “sonho”, em português. Tal como Ivy Teng Lei, há cerca de 12 milhões de DREAMers nos EUA.

Saiu de Macau aos sete anos e nunca chegou a regressar. Em 2019, depois de receber finalmente o seu ‘green card’, por via do casamento, quis visitar Macau e até chegou a comprar os voos. Mas a pandemia trocou-lhe as voltas e a viagem foi cancelada. Ivy Teng Lei trabalha hoje numa empresa de tecnologia em Silicon Valley, São Francisco.

Ivy Teng Lei conseguiu, enquanto DREAMer, chamar a atenção da imprensa para a sua causa. Em 2013, a natural de Macau partilhou a sua história em entrevistas sob anonimato e mais tarde assumiu a sua identidade. A história chamou a atenção da imprensa internacional, foi entrevistada para o jornal The Guardian, para a NPR e para a New York Magazine. Mais tarde, Ivy Teng Lei começou mesmo a escrever regularmente para o jornal britânico. “A minha luta tem sido usar o meu privilégio e poder para contar a história que muitas não conseguem contar devido à sua falta de plataforma ou de acesso aos meios de comunicação”, refere. A activista chegou a ser recebida por dirigentes do Partido Democrata no Capitólio.

“Como antiga imigrante sem documentos, penso que os próximos quatro anos serão mais promissores do que os últimos quatro anos”, começa por dizer ao PONTO FINAL. Mas faz uma ressalva com um alerta: “Com a Administração Biden, estamos a ver sinais de que as estratégias prejudiciais da antiga Administração estão a ser revertidas, mas todos sabemos demasiado bem que devemos continuar a responsabilizar o Governo pelo cumprimento das promessas feitas durante a campanha, e pela introdução, aprovação e promulgação de legislação abrangente sobre imigração que centralize a justiça para os imigrantes, independentemente do seu estatuto imigratório”.

Na opinião desta natural de Macau, a ameaça de Trump quanto à revogação do programa era “extremamente real e assustadora”. “Muitos de nós vivemos as nossas vidas no limbo, sem uma compreensão clara de quando o alvo nas nossas costas se iria manifestar quanto à deportação e colocaria também em perigo a vida das nossas famílias”, indica. Os últimos quatro anos foram marcados pela “desinformação” e pelo “pânico” criados pela Administração Trump, diz.

Ivy Teng Lei conseguiu o ‘green card’ em 2019. Ainda assim, não pôde votar nas Presidenciais americanas que elegeram Joe Biden. “Foi extremamente traumatizante saber que o nosso futuro ia ser determinado sem a nossa participação”, lembra.

Na sua opinião, Trump incitou à discriminação durante os últimos quatro anos perante “todos os cantos do país, todas as classes, todas as religiões e todas as raças”. Agora, “o trabalho de unir, de combater a supremacia branca, não termina com esta eleição nem com a próxima; é um trabalho que devemos fazer todos os dias no trabalho, ao jantar, nas salas de aula, e muito mais”, propõe.

Em Fevereiro deste ano, quando Donald Trump se referia ao novo coronavírus como o “vírus chinês”, Ivy Teng Lei foi vítima de um “crime de ódio”. Conta que, enquanto passeava na rua, numa zona residencial, um homem passou por ela e cuspiu-lhe. “Fiquei em choque”, conta, acrescentando que, a partir daí, sai de casa com ‘spray’ pimenta e tenta afastar-se de todas as pessoas com quem se cruza na rua.

Agora, “a unidade é absolutamente crucial para recuperar dos últimos quatro anos”. Porém, “não basta ter uma frente unida contra o racismo, sexismo, discriminação devido à idade, xenofobia e fanatismo; temos de pôr as palavras em acção e aprovar legislação que combata activamente estes terroristas internos, investindo ao mesmo tempo fortemente em comunidades marginalizadas que, durante demasiado tempo, foram negligenciadas e sofreram em consequência”. Até porque, na opinião de Ivy Teng Lei, “o racismo está profundamente enraizado na nossa educação, no sistema financeiro, na saúde, na habitação, e em qualquer sistema do Governo”.

*com Ricardo Pinto