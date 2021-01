Autoridades reforçaram acções de sensibilização nas escolas contra abusos sexuais

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

A secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ieong, disse ontem na Assembleia Legislativa que o Governo irá reforçar a cooperação interdepartamental para desenvolver mecanismos de combate a abusos sexuais e assinalou a importância do papel da escola, da família e da sociedade na promoção da segurança entre os jovens. Em resposta a uma interpelação oral do deputado Lam Lon Wai, Elsie Ao Ieong assinalou que no ano passado foram desenvolvidas várias iniciativas nesta área e que os mecanismos de comunicação entre as escolas e a PJ permitiram detectar casos de abusos sexuais.

“A polícia tem dado muita atenção aos casos de abusos sexuais. Vamos proceder uma análise para aumentar a eficácia no combate a esses casos e temos participado em acções educativas. Incentivamos as vítimas a fazerem participação na polícia através de acções destinadas a alunos e professores sendo que realizámos 103 acções deste género para 17 mil estudantes, pais e pessoal docente”, começou por dizer Sit Chong Meng, director da Polícia Judiciária (PJ).

Segundo Sit Chong Meng, os alunos e professores estão mais sensibilizados “e isso contribuiu para descobrimos casos ocultos, pois houve um aumento das participações das vítimas”. Na opinião do director da PJ, “os autores destes abusos sexuais têm uma doença psicológica e por isso tivemos de avançar com acções para deter estes suspeitos. No ano passado houve vários casos de abusos sexuais descobertos graças à comunicação entre as escolas e a PJ, o que nos permitiu intervir com maior brevidade. Estamos a aumentar a colaboração com a Interpol e assim que for detectada uma acção criminosa entramos em acção. Tivemos 33 casos no ano passado e todos os arguidos foram entregues à Interpol, sendo que a maioria era estrangeiro”.

Já o Director da DSEJ frisou que o trabalho tem sido aperfeiçoado com as autoridades para interceptar predadores sexuais. “Aumentámos o número do pessoal para 307 sendo que nas regiões vizinhas o rácio é de 1 para 1.000. No ano lectivo 2017/2018 foi detido um professor por abusos sexuais. Em 2018/2019 um explicador e no ano lectivo e 2019/2020 um professor. Já este ano lectivo foi detido um docente de um centro de explicações”.

E.S.