“As infraestruturas têm a ver com o projecto do Governo para o desporto, e acho que esse projecto é fraco de oferta para a população”

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Diana Massada assumiu a liderança da Casa do FC Porto de Macau há três anos. Em entrevista ao PONTO FINAL, a economista de profissão traça um balanço positivo dos trabalhos efectuados nos últimos três anos, destacando o regresso às competições da equipa de futebol. Porém, deixa também duras críticas sobretudo à Associação de Futebol de Macau, a quem atribui “nota muito negativa” pela sua prestação. Garante que a Liga Camões está para continuar e aposta na formação de atletas para o futuro com a criação de uma escola de futebol. “Já há várias escolas mas acho que há espaço para todas”, apontou.

Texto: Pedro André Santos

Nasceu no Porto e veio para Macau com 11 anos, território onde fez o liceu quase todo antes de regressar a Portugal. Licenciada em Economia e com um mestrado em Finanças, Diana Massada voltou para Macau há 11 anos, seis dos quais ao serviço da indústria forte do território: os casinos. Actualmente, a economista está num “me time”, diz ao PONTO FINAL, mas com projectos em equação. O tempo livre permite-lhe estar mais focada na Casa do FC Porto de Macau, onde é presidente há três anos.

Fez este mês de Janeiro três anos como presidente da Casa do FC Porto de Macau. Que balanço faz?

Tenho que fazer um balanço bom porque acho que nós fizemos muita coisa para uma casa que estava mais ou menos adormecida e tinha pouco mais do que estar ligada ao hóquei em patins e ao hóquei em linha. Acho que nós conseguimos pôr o Porto novamente no mapa do futebol de Macau e de outras modalidades também. Temos conseguido atrair novos associados e portanto tenho que fazer um balanço positivo. Se consegui fazer tudo o que gostava de ter feito nestes últimos três anos? Não, gostava sempre de fazer mais, nomeadamente ter saído da quarta divisão e já poder estar a jogar futebol de onze em vez de estar a jogar futebol de sete, porque só em Macau é que há uma divisão em que o futebol é diferente da divisão seguinte, mas são especificidades locais com que nós temos de lidar. E no ano passado não pudemos jogar, não tivemos competições oficiais. Este ano vamos começar a ter dois treinos regulares semanais, precisamos que os jogadores tenham mais treinos e temos mais jogadores, que é fruto do trabalho que foi feito e da Liga Camões. De uma forma geral e global conseguimos fazer coisas muito interessantes, e há um balanço positivo. Acho que também houve uma profissionalização, por assim dizer, da nossa parte. Neste momento tenho dois vice-presidentes que me dão muito apoio, que são o Rui Fernandes e o Joel Campos, e com eles fomos desenhando um plano de trabalho.

Quais foram as maiores dificuldades que encontrou enquanto presidente?

Aquelas que toda a gente indica, mais do que não ter dinheiro é não ter estruturas. É falta de visão e de mentalidade dos organismos públicos na definição de uma estratégia de desporto semi-profissional. Acho extremamente interessante o conceito de ‘Desporto para Todos’, infelizmente esse conceito em Macau significa impedir completamente a existência de desporto semi-profissional. Não se podem ter instalações que se diz que são para toda a gente e depois as instituições e clubes que querem ter uma maior dinâmica, não têm. Por exemplo, posso alugar um campo de futebol enquanto associação uma hora por semana. Eu tenho jogadores para três equipas de futebol, como é que vou treinar, com regularidade, três equipas de futebol com uma hora por semana? Estou a formar uma equipa de basquetebol, não há um único campo de basquetebol que possa ser marcado com sete dias de antecedência, é tudo marcação na hora. Eu não posso gerir um grupo de jovens, dar-lhes formação e treino em basquetebol se tiver pendente ir duas horas antes ver se consigo marcar o campo e avisar as pessoas. Há questões práticas que parece que não são pensadas, ou então não lhes é dada a importância que efectivamente todos os clubes exigem e precisam. E falo de todas as modalidades.

E esta é uma questão com o Instituto do Desporto?

É e não é, porque depois as coisas aqui estão feitas de uma forma em que o Instituto do Desporto se põe sempre de lado. Por um lado, as instalações muitas vezes pertencem a escolas privadas, não há efectivamente uma oferta de instalações públicas por parte do Instituto do Desporto, existem instalações privadas de escolas que são depois cedidas num determinado horário, que não interessa à escola, às associações, utentes e particulares para as usarem, e é o Instituto do Desporto que faz essa gestão. De público há o campo de hóquei e há o Estádio da Taipa, que não pode ser usado pelas equipas. Depois há outras entidades, como o Chao Pak Kei, que é detentor do Estádio da Universidade de Ciência e Tecnologia. As poucas entidades com dinheiro que têm a capacidade de ter infraestruturas por sua conta depois também não as cedem. E o Benfica agora também fez uma parceria. E os preços não vão ser preços que as equipas normais, que não sejam financiadas por pessoas abastadas, possam assegurar. Eu não posso assegurar treinos duas vezes por semana a pagar 800 patacas à hora por campo, gasto o meu orçamento de três meses num mês. Há uma falta de infraestruturas para um desporto semi-profissional. Não temos dimensão para ser profissional, para umas coisas somos China, para outras não somos. Se pertencêssemos à China no sentido que entramos nas competições chinesas globais, então aí fazia sentido ter infraestruturas para profissionais, aí talvez houvesse outro interesse, mas para esse efeito somos uma região especial autónoma, e portanto há um campeonato de Macau. Para 600 mil pessoas, os campeonatos, seja do que for, não são particularmente interessantes. Não estou à espera que Governo se dedique à formação profissional, embora os residentes de Macau têm todos o direito de quererem ser profissionais de qualquer desporto, e se o quiserem ser efectivamente vão ter que sair de Macau, nunca será aqui. Depois temos umas coisas que de vez em quando são construídas, tipo o Dome, que ninguém sabe para que é que serve. Temos ali uma infraestrutura que podia e devia servir a população, mas essa infraestrutura de ‘Desporto para Todos’, nem para todos, nem para nenhum. As infraestruturas têm a ver com o projecto do Governo de Macau para o desporto, e acho que esse projecto é fraco de oferta para a população.

Já tiveram alguma reunião com o Instituto do Desporto para abordar estes problemas?

Nunca tivemos. Poderia ter, mas a minha percepção é de que não adiantaria de nada. Se a conseguisse ter, porque tenho alguma dúvida que conseguiria ser recebida nesse sentido, acho que a estrutura mental e a forma como olham para as coisas é tão diferente que acho que a conversa nem iria fazer muito sentido, seria um bocadinho como aquelas conversas de tolos.

Seria possível fazer-se um protocolo com a Escola Portuguesa, por exemplo, já que eles têm um campo de basquetebol, ou teria que passar na mesma pelo Instituto do Desporto?

O que acontece é que as infraestruturas desses sítios são fracas para determinado nível. Servem o propósito da educação física, mas não é o ideal. Sei que na Escola Portuguesa têm um campo mas não é só preciso campo, é preciso espaço, depois das linhas, portanto tenho algumas questões de segurança, que o espaço em si não é suficiente. É possível alugar as instalações das escolas públicas, entre o ser possível e o conseguir-se, normalmente em Macau vai uma distância muito grande. Ainda não tentei, é uma coisa que vou tentar.

Qual é o orçamento anual da Casa do FC Porto de Macau?

Nós fazemos omeletes, nem temos frigideira, nem os ovos nem óleo. Mas fazemos omeletes (risos). Não tenho um orçamento definido, basicamente gastamos dinheiro com campos, este ano vamos gastar por volta de 15 mil patacas.

O ano todo, em 2021?

Sim. Depois, em equipamentos, vamos gastar para aí umas 10 mil patacas.

Isto para as modalidades todas?

Não, isto é só para o futebol. Nas outras modalidades não temos propriamente custos. Acho que vamos andar num orçamento à volta de 50 mil patacas por ano, para todas as modalidades, e tudo muito esticadinho. E 50 mil já estamos a crescer e a planear ter alguns ‘sponsors’, até agora temos andado sempre abaixo de 30 mil patacas. Ninguém recebe coisa nenhuma, a não ser muitas dores de cabeça às vezes, e é tudo feito com a boa vontade dos treinadores, dos jogadores, das pessoas dos vários órgãos sociais.

São números muito diferentes de quando a equipa de futebol estava na primeira divisão.

Claro, e a razão pela qual foi feita a decisão de deixar de participar a nível de futebol na competição principal teve um pouco a ver com isso, a falta de orçamento que se ia ter, o que ia implicar cortes e claramente uma perda de qualidade, e portanto optou-se por achar que a imagem do Porto é importante que esteja num nível alto e não caísse para patamares menos desejados. O senão dessa decisão é que agora temos que começar do zero, e que nos vai demorar e custar a voltar aos patamares, mas é evidente que se tivesse um orçamento de meio milhão de patacas por ano podia fazer tanta coisa, era quase um luxo.

Mas é um dos objectivos principais, fazer regressar a equipa de futebol à primeira divisão?

Sem dúvida, obviamente que o objectivo sempre foi esse, é o que eu quero, o mais rápido possível. Mas depois vamos enfrentando os constrangimentos que existem. E mesmo tendo dinheiro, e se pudéssemos ter dinheiro, não temos garantia que se consiga, porque a forma como está estruturada a quarta divisão, com centenas de equipas, torna muito complicado. Em 2019 tínhamos um grupo de três equipas, ou de quatro equipas, fazíamos três jogos e acabava-se a fase de grupos, se um jogo correr mal já se perdeu parte das chances de continuar na fase a seguir. É uma competição que, apesar da falta da qualidade, é muito complicada de ultrapassar pelo grande número de equipas, o que não faz sentido. É uma coisa que a Associação de Futebol de Macau (AFM) devia mudar, se quer ter três divisões, tem três divisões. Se quer ter quatro divisões devem ser do mesmo tipo de futebol, a ‘bolinha’ é que é o campeonato de futebol de sete, e o campeonato é o futebol de onze. Não faz sentido ter uma competição principal com o último escalão de ‘bolinha’, para mim são conceitos que não fazem sentido. E depois entra o outro factor de restrição, que desde 2019 não podemos ter estrangeiros nas equipas da quarta divisão, nem nas equipas de veteranos, e por estrangeiros entenda-se pessoas que vivem cá, que trabalham e estudam cá, mas que não têm uma coisa que se chama BIR. Na realidade, essas pessoas têm normalmente mais experiência e capacidade no futebol, e o futebol fica todo a perder, menos os locais que passam a achar que são todos muito bons porque são os únicos que existem.

Como é que avalia o trabalho da AFM em prol do desenvolvimento do futebol local?

Tem uma nota muito negativa. Aliás, acho que eles nem têm nota porque não fazem trabalho. Não consigo perceber o que é que fazem. No ano passado, num ano de pandemia em todo o mundo (…), desde Maio que a AFM poderia estar relativamente tranquila com a inexistência de casos locais, e as condicionantes que existem de viagem, e todas as medidas impostas, não consigo perceber porque não houve campeonato, não faz sentido nenhum. E continuo sem perceber como é que estamos em Janeiro e não sabemos o que vai acontecer no futebol em 2021. Não sei que trabalho é que eles [AFM] fazem, não o vejo. Até acredito que haja algum trabalho, não está lá tudo de pernas para o ar sem fazer nenhum, mas o trabalho visível não é palpável. Não se conseguem ver projectos para desenvolvimento da modalidade, não se consegue ver projectos de formação, não há consistência. O campeonato não é de Janeiro a Julho todos os anos. Tem que se limitar o número de equipas, nem que se faça um pré-apuramento para ver as equipas que não têm qualidade ou que não conseguiram chegar a um determinado patamar. Não vejo planeamento, no fundo é isto. Ninguém sabe com o que pode contar, não há comunicação a não ser em chinês, nem sequer respeitam a outra língua oficial. Não trabalham em prol de existirem novas infraestruturas, não fazem parcerias ou projectos, não pressionam o Instituto do Desporto, não pressionam o Governo, é uma pena.

Foi também por isso de decidiram avançar para a criação da Liga Camões?

Claro. Temos uma Liga Camões porque não tínhamos como pôr os nossos jogadores a jogar. Estamos nós a fazer um trabalho de desenvolvimento de equipa, de criar estrutura, criar consistência, criar um grupo de jogadores razoavelmente regular, e depois somos uma equipa que não participa em nenhuma competição porque neste ano a AFM achou que para este nível não devia de haver competição. Como é que eu vou prender os jogadores? Não lhes pago, não lhes ofereço um jantar, dou-lhes um equipamento e organizo-lhes treinos, como é que vou reter os meus talentos? Isso foi uma ideia do Rui [Fernandes], que dinamizou isso, com o meu apoio, mas de facto precisávamos de dar rodagem aos jogadores, de lhes dar oportunidade de jogar e não ser só treinos, os jogadores também vão aos treinos com mais entusiasmo se tiverem uma competição para participar. Acho que foi um projecto muito importante a vários níveis. Como aprendizagem, por um lado, de dar imagem da Casa do FC Porto de Macau porque efectivamente fomos nós que dinamizámos, obviamente com a ajuda do Pelé [treinador da Casa de Portugal], que é uma instituição só por si cá em Macau no futebol, e foi muito importante o apoio dele, e o conhecimento e experiência. Tentámos chegar a equipas chinesas, porque não queríamos ter uma liga para equipas portuguesas, embora tenhamos mais facilidade de chegar a equipas ocidentais. Acho que correu muito bem, tem aspectos a melhorar, como é óbvio, foi uma primeira organização. Rebentámos completamente com o orçamento, isto foi um pouco feito à custa pessoal, até em termos financeiros, da organização. Podemos não pagar aos jogadores que jogam connosco, mas é preciso campos, é preciso árbitros, prémios. Acho que foi muito importante termos começado, é para continuar. Aliás, anunciámos que para este ano íamos tentar trazer alguns inovações, com futebol de cinco feminino e futebol de praia. A Liga Camões este ano pretende expandir para três competições, uma de futebol de sete, outra de futebol de salão e outra de futebol de praia.

E mantém-se a competição sénior e vintage [veteranos]?

Sim. Nós não estamos aqui a competir com a AFM, não é esse o nosso objectivo, quisemos colmatar uma falha que é causada pelo trabalho da AFM, que é não dar possibilidade de competição a uma série de equipas. Para nós é extremamente importante saber com antecedência quando são as competições da AFM para não sobrepor a Liga Camões nessas competições. Não tem interesse para nós, nem para a AFM, nem para os jogadores.

Mas como é que podem organizar, não sabendo quando será o campeonato? E depois deverá vir também a ‘bolinha’.

Temos que arriscar. É definir, fazer um calendário, e ir ajustando. Não posso organizar uma liga e ser completamente inflexível no enquadramento em que estou. Claro que isso vai gerar críticas, mas é sempre assim, e temos que saber gerir isso. Não queremos fazer no Verão novamente porque não sabemos se vamos ter restrições de viagem, provavelmente sim. Por outro lado, em termos de clima, foi puxado para os jogadores e para os árbitros porque os horários que conseguimos dos campos eram horários que ninguém queria, que era no pico do calor. A não ser que houvesse uma parceria com o Instituto do Desporto para se definir um calendário em que nos fosse permitido durante o mês A, B ou C ter um horário fixo. Vamos fazer uma avaliação da liga, quer em termos de orçamentação, quer em termos de condições, e começar a planeá-la para este ano, mas vou ter que a planear sem saber o que a AFM vai fazer. Se depois inviabilizar de alguma forma vou ter que ser criativa e flexível.

Desde que é presidente já fez alguns contactos com a casa-mãe?

Sim, vários, o último agora quando estive em Portugal. Desde o início que falei com um responsável das Casas, demos a conhecer o nosso projecto, fomos falando de algumas potenciais parcerias. Nesta última reunião apresentei um conjunto de questões que gostava de ter apoio, nomeadamente ter material de divulgação do que é o Futebol Clube do Porto. Nesse sentido acho que precisávamos de chegar aqui à comunidade com essa imagem, trabalhar um pouco o ‘branding’ internacional do clube. Temos equipas de hóquei, pelas vicissitudes locais, as equipas do Porto este ano são do Porto, para o ano são da Casa de Portugal. Mas eu gostava que no ano que são do Porto tivessem noção da história do hóquei do FC Porto porque somos uma potência mundial do hóquei em patins, e eles não têm essa noção, e não têm porque ninguém lhes fez chegar essa informação. Fazendo uso de todo o material multimédia que o clube tem e todo o historial, poderiam perfeitamente preparar uma apresentação simples e moderna que fosse apelativa aos miúdos, que eu pudesse oferecer todos os anos aos jogadores que nesse ano jogaram pelo Porto. É um trabalho que acho que as casas devem fazer, nomeadamente as internacionais, no apoio ao ‘branding’ internacional do clube, mas não o podemos fazer sozinhos.

E como foi a receptividade deles?

Foi excelente, gostaram muito da ideia, e iam trabalhar nela. A nossa reunião foi em Outubro, eles estavam a terminar um projecto que tinham começado no ano passado em que tinham falado com todas as casas do FC Porto, em Portugal e no estrangeiro, para perceber quais é que estão activas, para actualizar moradas e contactos, e saber das dificuldades e projectos que têm. Dei as sugestões da minha realidade, e outros terão dado da realidade deles, e isso permitiu-lhes reunir informação que agora teriam que trabalhar e ver quais seriam mais exequíveis e que teriam mais interesse para os próprios objectivos do clube.

Em termos de modalidades o que é que a Casa do FC Porto de Macau tem disponível neste momento?

Futebol, hóquei em patins, hóquei em linha, basquetebol. Estamos em negociações com os nossos ciclistas para manter a modalidade connosco, no ano passado não correram pelo Porto. Tivemos ciclismo em 2019, queremos voltar em 2021. E atletismo. O ciclismo e o atletismo estamos em preparação, o futebol, hóquei em linha, hóquei em patins e o basquetebol já existem. E para já é isto, e estamos a trabalhar no projecto de formação que queremos lançar ao longo deste ano.

Para o futebol?

Sim. Será uma escola da Casa do FC Porto de Macau, estamos neste momento a projectar. Preciso de ter espaço, profissionais, treinadores, equipamentos. Estamos neste momento na fase de preparação, de avaliação e tentar conseguir juntar estes recursos, ter um ponto de partida, mesmo que não seja o ideal. Já há várias escolas mas acho que há espaço para todas. Já começamos um bocadinho tarde face a outros clubes, que já têm algum trabalho feito há alguns anos, mas é o que conseguimos.

E isso não irá ajudar a disparar ainda mais o orçamento?

Não, as escolas são uma fonte de receitas, não são consumidoras.

Mas também têm despesas de campos, equipa técnica, equipamentos…

É evidente, temos que ter um mínimo de alunos, mas o mínimo, daquilo que me tenho apercebido, é pequeno. O ponto que me faz cobrir as despesas é um número mínimo de estudantes que eu acho que conseguimos. Não estou a pensar que vou ter 200 estudantes este ano, mas se tiver 20 ou 30, nem que pague só as despesas e que não faça dinheiro para a Casa, é um projecto conseguido para mim. Entre os custos fixos que teremos e as receitas com os alunos, rapidamente passa a ser um financiador do clube e não um consumidor de recursos.

Quantos sócios tem a Casa neste momento?

103 sócios.

E quantos pagantes ou activos?

Temos entre 30 a 40. A numeração dos sócios é feita desde que a Casa existe, nunca fizemos uma renumeração, é uma coisa que eventualmente irei pensar nisso.

Como avalia a prestação do FC Porto até agora?

Só estaria contente se já estivéssemos em primeiro lugar, mas acho que se tem vindo a notar uma evolução bastante positiva. A equipa tem vindo a ganhar consistência, o Sérgio Conceição se calhar já encontrou mais ou menos o modelo de jogo que tem vindo a funcionar com os jogadores que tem, todos os anos há sempre uma readaptação com a entrada e saída de jogadores. Neste momento estou satisfeita no sentido que os resultados têm sido bons. Apesar de estarmos em segundo lugar, não acho que o Sporting tenha pernas para chegar ao final em primeiro lugar.

Mas normalmente não aguentavam até ao Natal e este ano continuam em primeiro…

Exacto, e nós também já chegámos ao Natal com sete pontos de avanço e perdemos. Isto chegar ao Natal não é garantia de nada, é um indicador. Os jogos entre os três grandes podem desequilibrar, ou aqueles jogos às vezes que não se está à espera e se percam uns pontos. Acho que ainda há muito campeonato para jogar.

Já alguma vez fizeram contactos para trazer uma equipa do FC Porto a Macau?

Não. Obviamente que teria vontade de trazer a equipa, os contactos que tivemos que poderiam trazer algumas antigas estrelas estavam ligados com a escola de futebol da Dragon Force, em que já tivemos contactos de os trazer cá para um campo de férias, e nessa altura poderia haver essa possibilidade de vir alguém dos veteranos do Porto. Depois, por força das circunstâncias, não foi possível avançar com esse projecto num primeiro mandato também por falta de estruturação nossa, o nosso enfoque era mais em criar estrutura aqui. Neste momento já me sinto um pouco mais confortável a esse nível mas estou a lidar com uma situação mundial de pandemia em que não há circulação, portanto não posso projectar para este ano um campo de férias da Dragon Force, que implica condições que Macau não tem muito, nomeadamente em termos de espaço. Podem ser alugados [campos] uma hora por semana, mas eu não posso fazer um campo de férias de uma semana ou duas sem ter garantia que tenho esse espaço. São coisas que podem ser trabalhadas com o Instituto do Desporto, mas não é fácil. Neste momento não acho que seja possível concretizar este ano, mas espero sedimentar algumas bases para o fazer no próximo ano.