A Administração Trump vista por dentro, à lupa de naturais de Macau nos EUA: Quatro anos que foram “uma aberração”

David Ho, Tiffiny Cheng e Jenna Lee são três exemplos da diáspora de Macau nos Estados Unidos da América. Apesar de terem saído de Macau ainda jovens, não se desligaram do território. Ao PONTO FINAL, fazem um balanço dos últimos quatro anos de Trump e apontam para uma América mais dividida que nunca. Biden terá muito trabalho pela frente, acreditam.

David Ho nasceu no Kiang Wu e aos seis anos mudou-se com a família para São Francisco, na Califórnia. “Como a maioria dos imigrantes chineses com ‘background’ de classe média, os meus pais decidiram reunir-se com o lado da família da minha mãe, mas a principal motivação para a família se ter desenraizado foi para que a minha irmã e eu pudéssemos alcançar melhores oportunidades educacionais no estrangeiro”, conta ao PONTO FINAL. Em São Francisco, Ho começou por trabalhar com o avô numa mercearia na Chinatown.

Formou-se em Estudos Asiático-Americanos. Hoje, David Ho faz parte do Chinatown Community Development Center (CCDC) e é visto como um activista pela comunidade, na defesa dos seus direitos. Mas Macau ainda está presente: “Ainda tenho memórias maravilhosas da minha infância em Macau. Desde estar nas ruelas, a aprender a andar de bicicleta na praia de Hac Sá, a desfrutar da deliciosa gastronomia de Macau; esse lugar deixou definitivamente uma impressão duradoura em mim”. Ho recorda a “cidade adormecida” e “de ritmo lento”, que agora se transformou numa “cidade em que a globalização do jogo a forçou a entrar no século XXI”.

QUATRO ANOS QUE FORAM UMA “ABERRAÇÃO”

Os últimos quatro anos foram, na sua opinião, “uma aberração”. Donald Trump perdeu as eleições para a Casa Branca, que tem agora como inquilino Joe Biden. David Ho olha para trás e comenta que o sistema do país passou de dois partidos para uma polarização a quatro frentes: dos democratas “mais progressistas, aos democratas “mais moderados”; há também os republicanos ao estilo de Reagan e George Bush, até aos republicanos de extrema-direita. Ho defende que Trump “deu poder a estes grupos marginais”.

“A minha expectativa é de que a recém-empossada Administração Biden/Harris atenue definitivamente a tensão, no que toca às questões nacionais até às questões internacionais, de botão quente, deixadas para trás pelo ex-Presidente Trump”, assinala Ho.

Joe Biden tomou posse no dia 20 de Janeiro, mas antes disso houve uma invasão ao Capitólio por parte de apoiantes de Trump. Os apoiantes do Presidente eleito em 2016 precipitaram-se para dentro do Capitólio depois de uma série de declarações explosivas de Trump, duvidando dos resultados das eleições e apelando a que os seus apoiantes se reunissem em Washington.

“Na maioria dos países democráticos, espera-se que os vencedores e os vencidos honrem a tradição que vem com a expectativa de que o vencido entregue o poder de forma pacífica e cooperante. O vencedor, neste caso, teve bem mais do que uma simples maioria dos votos populares e uma margem confortavelmente ampla na contagem dos votos do colégio eleitoral americano”, assinala David Ho, acrescentando que “o incidente do Capitólio foi incitado por um Presidente Trump manipulador que instigou os manifestantes a transformarem-se em desordeiros”.

CRIMES DE ÓDIO CRESCERAM COM O “VÍRUS CHINÊS”

David Ho também fala de como a pandemia aumentou a xenofobia face aos sino-americanos. Muito devido ao facto de Donald Trump dizer que o novo coronavírus era “o vírus chinês”. David Ho diz ter presenciado “crimes de ódio” por parte de extremistas “baseados nas palavras de encorajamento e de ódio do seu líder [Donald Trump]”. “Os crimes de ódio estão a surgir em todo o país e tanto os jovens como os idosos sino-americanos estão a ser injustamente visados como bodes expiatórios para a pandemia pelo uso repetido da frase ‘vírus chinês’ pelo Presidente Trump”, afirma.

E agora, o que pode Biden fazer? “A Administração Biden/Harris pode primeiro iniciar o processo de cura antes de reiniciar e voltar a interagir com os nossos vizinhos estrangeiros”, responde o activista. Na opinião de David Ho, “é preciso que a liderança de Biden dê o exemplo e mostre o que fez com que os EUA fossem um líder global”.

Nesta altura, “o país está mais dividido e polarizado que nunca”. Por isso, há que “unir os extremos”. “Temos de nos curar e esse processo começa em casa”, diz. No que toca aos assuntos externos, David Ho espera que a abordagem de Biden replique a de Bill Clinton e Barack Obama, retomando as negociações com a China. “Essencialmente, haverá uma abordagem diplomática muito mais equilibrada de ambas as questões com que ambos os países se preocupam profundamente”, aponta.

A LUTA NA INTERNET CONTRA DIVISÃO ECONÓMICA E SOCIAL

Tiffiny Cheng também nasceu em Macau e foi, aos dois anos, com os pais para Worcester, Massachusetts. Nos Estados Unidos, fundou a associação “Fight for the Future”, que mobilizou várias campanhas pela ‘net neutrality’, um princípio pelo qual todas as informações que circulam na internet devem ser tratadas da mesma forma e ter a mesma velocidade para, assim, garantir o acesso livre a qualquer tipo de conteúdo sem interferências no tráfego. Recentemente tornou-se cidadã portuguesa devido às suas ligações a Macau.

Ao PONTO FINAL, também faz a sua análise aos últimos anos sob a Administração Trump. Na sua opinião, a Presidência de Trump foi construída com base no princípio de “dividir para governar”. “Com base num longo esforço de uma década por parte de actores corporativos e ideológicos para vencer através da divisão”, diz.

“Trump, como figura política, representa um monte de contradições políticas porque apela ao pior da realidade e de um sistema e canais políticos que se transformam em política desonesta, racista e sexista para benefício de uma elite poucos”, acusa Tiffiny Cheng. Para ela, o antigo Presidente americano foi um “mestre” no que toca a reunir os americanos descontentes: “Ele foi excelente a receber a atenção que pretendia”.

Sobre a invasão ao Capitólio por parte de apoiantes de Trump que não queriam ver Biden na Casa Branca, Cheng assinala que “haverá sempre algumas pessoas que seguirão quem está no poder”.

Tiffiny Cheng defende que agora a prioridade é “resolver a maior divisão económica e social que alguma vez enfrentámos”. Assim, “as maiores e mais poderosas empresas e actores do mundo continuam a ser capazes de criar mais poder e riqueza devido a uma crença nas estruturas capitalistas e na corrupção dessas estruturas”. “Se não abordarmos a exploração económica, social e racial, e a corrupção, nunca teremos uma pólis verdadeiramente democrática”, sublinha. É ao serviço da “Fight for the Future” que Tiffiny Cheng promete lutar contra a crescente relevância do “capitalismo-autoritarismo” e da “vigilância contra a sociedade democrática e os seus valores”.

AS CRIANÇAS NO CENTRO DO PROBLEMA

Jenna Lee nasceu em Hac Sá e viveu no território até aos seus 14 anos. Depois, foi com a família para o estado da Virginia, nos Estados Unidos da América. Aos 15 anos mudou-se para Oregon, tendo-se voluntariado num centro para jovens e sem-abrigo. Jenna Lee fez também voluntariado no México, trabalhou como assistente na campanha do congressista de Illinois, Dan Seals, e vive agora em Los Angeles, onde está a frequentar um Mestrado em Acção Social.

De Macau, recorda a “vida simples” e as sardinhas do restaurante Fernando. “Ainda considero que a minha casa é Macau”, diz ao PONTO FINAL, ressalvando que, desde que saiu do território, ainda não teve oportunidade de regressar. “Gostaria de regressar a Macau no futuro para contribuir para a cultura e as artes”, afiança.

É com comparações desconcertantes que Jenna Lee fala de Donald Trump: “O antigo Presidente Donald Trump recorda-me o ‘Mr. Big’, em ‘Sex in the City 2’ durante as suas núpcias. A força não era forte com este Padawan”.

Lee tenta explicar o que aconteceu no Capitólio dizendo: “Acredito que os adultos podem agir muito insensatamente quando estão ligados a crianças e jovens cujas vidas estão em risco devido a doença e falta de recursos básicos”. A activista cita dados da Academia Americana de Pediatria, que diz que 2,3 milhões de crianças nos EUA foram diagnosticados com o novo coronavírus. “Quando não temos recursos básicos – como comida, água limpa ou habitação – pode ser difícil, se não impossível, conseguir a auto-realização. É como se todos nós na América fôssemos pais neste momento, uma vez que muitos estão ligados a uma criança que tem ou poder vir diagnosticada com o vírus. Onde há ódio também há amor – neste caso, creio eu, são crianças e jovens adultos que sofrem”, afirma.

Questionada sobre os efeitos nocivos que o termo “vírus chinês” teve em relação à percepção americana em relação à China, Jenna Lee faz uma comparação: “Não é por eu dizer que sou uma casca de banana que isso faz com que eu seja realmente isso”.

Jenna Lee, que durante o confinamento do passado mês de Março serviu de tradutora mandarim-espanhol, diz que a atenção deve agora centrar-se no bem-estar das crianças. Também Jenna Lee acredita que o país está mais dividido que nunca e, por isso, pede que Biden encontre tempo para “meditar” e “rezar” no sentido de encontrar as melhores formas de unir a América.

*com Ricardo Pinto